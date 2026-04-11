Ez is az iráni háború számlájára írható – így érinti a konfliktus német utazási szektort

A közel-keleti háború egyre inkább visszafogja a német utazási ágazat nyári üzletmenetét. Miközben az utazási kedv összességében továbbra is magas maradt, a foglalásokban fokozódó bizonytalanság és célpont-átrendeződés figyelhető meg – közölték iparági szereplők és kutatóintézetek.

A Német Utazási Szövetség (DRV) elnöke, Albin Loidl szerint a geopolitikai fejlemények miatti bizonytalanság érezhető foglalási visszafogottságot eredményez, anélkül, hogy alapvetően csökkentené a keresletet.

Hozzátette: az emelkedő költségek és az operatív kihívások további nyomást gyakorolnak az ágazatra. A kereslet inkább kivárásra utal, amely a helyzet stabilizálódásával ismét élénkülhet.

Az Ifo Institut adatai szerint a hangulat márciusban jelentősen romlott: az utazási irodák és szervezők üzleti klímaindexe mínusz 41,7 pontra esett a februári mínusz 14,8 pontról. A cégek a jelenlegi helyzetet és a következő hónapokra vonatkozó kilátásokat is lényegesen pesszimistábban ítélik meg.

Patrick Höppner, az intézet szakértője szerint a közel-keleti helyzet különösen a Perzsa-öböl térségén áthaladó utazásoknál okoz bizonytalanságot, ami átfoglalásokhoz és lemondásokhoz vezetett. A statisztikák szerint

a konfliktus által érintett térséghez közelebb eső keletmediterrán úti célok iránt csökkent az új foglalások száma, miközben a nyugatmediterrán desztinációk – például Spanyolország és Olaszország – iránt nőtt a kereslet.

A TUI közlése szerint különösen a Kanári- és Baleár-szigetek, valamint a Zöld-foki-szigetek iránt élénk az érdeklődés, míg az Öböl menti térség és Ázsia egyes részei gyengébben teljesítenek, részben az átszállási lehetőségek korlátozottsága miatt. Törökország esetében is jelentős visszafogottság tapasztalható. Az árak mérsékelten emelkedtek, a már lefoglalt utak esetében ugyanakkor stabilak maradtak.

Az üzemanyagköltségek növekedése ugyanakkor középtávon drágíthatja a repülőjegyeket.

A Lufthansa már végrehajtott áremeléseket, és jelezte: a volatilis geopolitikai környezet további drágulást okozhat. A második legnagyobb német utazásszervező, a Dertour szerint az utazási kedv továbbra is erős, ugyanakkor nőtt az ügyfelek tanácsadási igénye. A nyári vendégszám enyhén meghaladja a tavalyit, különösen a klasszikus nyugat-mediterrán célpontok iránt.