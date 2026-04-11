Donald Trump: Megkezdjük a Hormuzi-szoros megtisztítását

Az amerikai erők 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg, és megkezdik a Hormuzi-szoros megtisztítását – közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, azt követően, hogy az Egyesült Államok és Irán küldöttsége Iszlámábádban tárgyalásokat folytatott a konfliktus lezárásáról.

2026. 04. 11. 21:30
Donald Trump Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
„Most kezdjük meg a Hormuzi-szoros megtisztítását, a világ minden országa számára tett szívességként” – írta Trump, hozzátéve, hogy az amerikai erők 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg. 

A NourNews iráni hírügynökség hamisnak nevezte az amerikai elnök bejelentését. Az egymásnak ellentmondó jelentések közepette az iráni állami televízió azt közölte, hogy egyetlen amerikai hajó sem haladt át a Hormuzi-szoroson, amely kulcsfontosságú a globális energiaellátás szempontjából, és amelyet Teherán gyakorlatilag lezárt. Trump ugyanakkor azt mondta, hogy újra megnyitja a szorost. 

A Hormuzi-szoros helyzete központi kérdés volt az iszlámábádi tárgyalásokon, amelyek az első a közvetlen amerikai–iráni egyeztetések több mint egy évtizede, és a legmagasabb szintű megbeszélések az 1979-es iszlám forradalom óta. 

Az amerikai küldöttség tagjai J. D. Vance alelnök, Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump elnök veje. A delegáció szombaton érkezett, és egy pakisztáni forrás szerint kétórás megbeszélést folytatott az iráni küldöttséggel, amelynek tagja Baker Kalibaf parlamenti elnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter, majd szünetet tartottak. Az iráni delegáció pénteken érkezett Iszlámábádba. Tagjai fekete ruhát viseltek a teheráni robbantásban megölt Ali Hamenei legfőbb iráni vezető és a hat hete tartó háború áldozatainak emlékére. Az iráni kormány közölte: jelképesen cipőket és táskákat vittek magukkal azoknak a diákoknak az emlékére, akik egy katonai létesítmény közelében fekvő iskola elleni amerikai bombázásban haltak meg. 

A két fél álláspontja továbbra is távol áll egymástól a tisztségviselők és a médiában megjelent beszámolók szerint.

 Teherán követelései között szerepel a külföldön lévő iráni vagyon felszabadítása, a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés, háborús jóvátétel fizetése, valamint a térség egészére – Libanont is beleértve – kiterjedő tűzszünet – közölte az iráni állami televízió és több tisztségviselő. Teherán tranzitdíj bevezetését is tervezi a Hormuzi-szoroson keresztül haladó kereskedelmi hajók számára. Donald Trump célkitűzései között szerepel, hogy a Hormuzi-szorost újból nyissák meg és tegyék díjmentessé a nemzetközi hajózás számára, valamint Irán nukleáris programját úgy korlátozzák, hogy ne tudjon atomfegyvert előállítani. 

Ujjunkat a ravaszon tartva fogunk tárgyalni

– mondta Fatemeh Mohadzseráni iráni kormányszóvivő az állami televízióban. Közölte: nyitottak a tárgyalásokra, de tisztában vannak a bizalom hiányával, ezért a lehető legnagyobb óvatossággal fognak eljárni. Szombaton még egy újabb tárgyalási fordulót terveznek, a tárgyalások vasárnap is folytatódhatnak – írta az MTI.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
