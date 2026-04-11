Donald Trump: Megkezdjük a Hormuzi-szoros megtisztítását

„Most kezdjük meg a Hormuzi-szoros megtisztítását, a világ minden országa számára tett szívességként” – írta Trump, hozzátéve, hogy az amerikai erők 28 iráni aknatelepítő hajót semmisítettek meg.

A NourNews iráni hírügynökség hamisnak nevezte az amerikai elnök bejelentését. Az egymásnak ellentmondó jelentések közepette az iráni állami televízió azt közölte, hogy egyetlen amerikai hajó sem haladt át a Hormuzi-szoroson, amely kulcsfontosságú a globális energiaellátás szempontjából, és amelyet Teherán gyakorlatilag lezárt. Trump ugyanakkor azt mondta, hogy újra megnyitja a szorost.