Kínai kőolajszállító tartályhajók haladtak át a Hormuzi-szoroson

Két kínai kőolajszállító tartályhajó haladt át szombaton a Hormuzi-szoroson az LSEG hajókövetési adatai szerint, az elsők, amelyek a héten megkötött amerikai–iráni tűzszünet után elhagyták a Perzsa-öböl térségét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 21:15
Fotó: MARWAN NAAMANI Forrás: AFP
Az adatok szerint a Cospearl Lake és a He Rong Hai szombaton lépett be, majd hagyta el a Hormuzi-szorosnál kijelölt horgonyzóhelyet. A hajókat az Unipec, a Sinopec olajipari vállalat kereskedelmi cége bérelte. 

Kínai kőolajszállító tartályhajók haladtak át a Hormuzi-szoroson - illusztráció Fotó: KARIM SAHIB / AFP
Kínai kőolajszállító tartályhajók haladtak át a Hormuzi-szoroson. Illusztráció. Fotó: AFP/Karim Sahib

A tűzszünet bejelentését követően finomítók, nagy energiavállalatok és kereskedőcégek gyorsan tartályhajókat foglaltak közel-keleti nyersolaj ázsiai szállítására. A Glencore előzetesen egy Suezmax típusú tartályhajót bérelt az iraki Bászra olajterminálon történő rakodáshoz, míg Tajvan állami finomítója, a CPC egy tartályhajót foglalt le mintegy kétmillió hordó olaj szállítására. 

A Perzsa-öbölben tartózkodó tankerek közül a Cospearl Lake és a He Rong Hai már csütörtökön a Hormuzi-szoros közelében tartózkodott, más kínai és indiai hajók pedig a térségben várakoznak. 

A hajóforgalom újraindulása kulcsfontosságú, mivel eddig a Hormuzi-szoroson haladt át a világ olaj- és LNG (cseppfolyósított földgáz) -szállításának mintegy ötöde. A hathetes konfliktus során a forgalom szinte teljesen leállt, ami jelentősen megemelte az energiaárakat. Kína és Oroszország április 7-én az ENSZ Biztonsági Tanácsában megvétózott egy olyan határozatot, amely arra ösztönözte volna az államokat, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózás védelmében. A Bahrein által benyújtott javaslatot 11 ország támogatta, kettő – Kína és Oroszország – ellene szavazott, kettő pedig tartózkodott. Peking és Moszkva szerint a javaslat elfogult volt Iránnal szemben. A teheráni vezetés pedig jelezte, hogy a szoros továbbra is zárva marad az engedély nélküli hajók előtt – írta az MTI.

Borítókép: A Hormuzi szoros (Fotó: AFP)

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu