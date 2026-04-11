Az adatok szerint a Cospearl Lake és a He Rong Hai szombaton lépett be, majd hagyta el a Hormuzi-szorosnál kijelölt horgonyzóhelyet. A hajókat az Unipec, a Sinopec olajipari vállalat kereskedelmi cége bérelte.

Kínai kőolajszállító tartályhajók haladtak át a Hormuzi-szoroson. Illusztráció. Fotó: AFP/Karim Sahib

A tűzszünet bejelentését követően finomítók, nagy energiavállalatok és kereskedőcégek gyorsan tartályhajókat foglaltak közel-keleti nyersolaj ázsiai szállítására. A Glencore előzetesen egy Suezmax típusú tartályhajót bérelt az iraki Bászra olajterminálon történő rakodáshoz, míg Tajvan állami finomítója, a CPC egy tartályhajót foglalt le mintegy kétmillió hordó olaj szállítására.