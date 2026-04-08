Tűzszünet Iránnal: jöhet az új aranykor?

Trump az éjszaka folyamán kijelentette: mindenki belefáradt a háborúba, és eljött a béke ideje, miután Irán az utolsó pillanatban beleegyezett az ideiglenes tűzszünet betartásába. A megállapodásról szóló bejelentés körülbelül egy órával Trump keddi határideje előtt jelent meg, amelyben az elnök felszólította Iránt, hogy nyissa meg újra a Hormuzi-szorost, különben súlyos bombázással néz szembe. A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében Trump a kereskedelem újraindulásában és a háború utáni újjáépítésben rejlő gazdasági lehetőségeket hangsúlyozta. Úgy fogalmazott:

Sok pozitív lépés lesz! Nagy pénzek fognak megmozdulni. Irán megkezdheti az újjáépítést. Mindenféle ellátmánnyal fel fogunk készülni… Ahogy az Egyesült Államokban is tapasztaljuk, ez lehet a Közel-Kelet aranykora.

A tűzszünet várhatóan két hétre szól, hogy időt adjon a felek közötti személyes tárgyalásokra, amelyek célja az érintett felek igényeinek és követeléseinek rendezése. Beszámolók szerint Irán egy tízpontos tárgyalási csomagot terjesztett elő, míg az Egyesült Államok egy 15 pontos tervvel állt elő. A tervek pontos tartalma egyelőre nem ismert. Az amerikai dokumentum már hetek óta az asztalon van, de annak részletei nem nyilvánosak. Az iráni állami média közzétett egy összefoglalót a saját tízpontos javaslatukról, azonban több, egymástól eltérő változat is létezik, és nem világos, hogy ezek megegyeznek-e azzal, amit Pakisztánon keresztül juttattak el az amerikai félnek.