Donald Trump amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok ott marad a Hormuzi-szoros térségében, hogy biztosítsa, minden rendben menjen, miután a stratégiai jelentőségű szállítási útvonal újranyílik a közel-keleti tűzszünet kihirdetését követően. Az elnök bejelentése szerint az USA jelentős összeget kereshet a térségben – számolt be róla a Breitbart.
Tűzszünet Iránnal: jöhet az új aranykor?
Donald Trump amerikai elnök a Közel-Kelet jövőjét egy lehetséges „aranykorként” írta le, miután ideiglenes tűzszünet lépett életbe Iránnal. A megállapodás célja, hogy időt biztosítson a felek közötti tárgyalásokra, miközben a globális olajkereskedelem szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros ügye is rendeződni látszik. Washington jelezte, hogy továbbra is jelen lesz a térségben a stabilitás fenntartása érdekében.
Trump az éjszaka folyamán kijelentette: mindenki belefáradt a háborúba, és eljött a béke ideje, miután Irán az utolsó pillanatban beleegyezett az ideiglenes tűzszünet betartásába. A megállapodásról szóló bejelentés körülbelül egy órával Trump keddi határideje előtt jelent meg, amelyben az elnök felszólította Iránt, hogy nyissa meg újra a Hormuzi-szorost, különben súlyos bombázással néz szembe. A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében Trump a kereskedelem újraindulásában és a háború utáni újjáépítésben rejlő gazdasági lehetőségeket hangsúlyozta. Úgy fogalmazott:
Sok pozitív lépés lesz! Nagy pénzek fognak megmozdulni. Irán megkezdheti az újjáépítést. Mindenféle ellátmánnyal fel fogunk készülni… Ahogy az Egyesült Államokban is tapasztaljuk, ez lehet a Közel-Kelet aranykora.
A tűzszünet várhatóan két hétre szól, hogy időt adjon a felek közötti személyes tárgyalásokra, amelyek célja az érintett felek igényeinek és követeléseinek rendezése. Beszámolók szerint Irán egy tízpontos tárgyalási csomagot terjesztett elő, míg az Egyesült Államok egy 15 pontos tervvel állt elő. A tervek pontos tartalma egyelőre nem ismert. Az amerikai dokumentum már hetek óta az asztalon van, de annak részletei nem nyilvánosak. Az iráni állami média közzétett egy összefoglalót a saját tízpontos javaslatukról, azonban több, egymástól eltérő változat is létezik, és nem világos, hogy ezek megegyeznek-e azzal, amit Pakisztánon keresztül juttattak el az amerikai félnek.
Mindazonáltal egyértelmű, hogy az Egyesült Államok céljai között kiemelt helyen szerepel, hogy megakadályozza Irán nukleáris fegyverhez jutását, valamint biztosítsa, hogy a globális olajkereskedelem továbbra is a Hormuzi-szoroson keresztül haladjon. Trump hangsúlyozta, hogy az USA a jövőben is jelen lesz a térségben a stabilitás fenntartása érdekében:
Az Amerikai Egyesült Államok segíteni fog a forgalom kezelésében a Hormuzi-szorosban… és egyszerűen ott marad, hogy biztosítsa, minden rendben menjen.
A közel-keleti térség jövője egyelőre bizonytalan. Az elmúlt hetekben Irán hajónként akár kétmillió dollárt is kért a Hormuzi-szoroson való áthaladás fejében. Bár ez az összeg eltörpül a szállítmányok értéke mellett, ha marad a mostani rendszer az éves szinten milliárdos bevételt jelenthet az iráni kormány számára. Elképzelhető, hogyha Irán részesedést kap a jövőben az áthaladó olajkereskedelemből, az ösztönözheti a nemzetközi együttműködésre, mivel gazdasági jóléte a szoros nyitva tartásától függene.
Korábbi jelentések szerint Pakisztán úgy számolt, hogy a békefolyamat második szakasza – a tűzszünet utáni személyes tárgyalások – akár három hétig is eltarthat.
Szakértők szerint a béketárgyalás napokon belül megkezdődhet és az amerikai alelnök, J. D. Vance személyesen is jelen lesz Pakisztánban.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Vance alelnök jelezte, hogy készen áll becsatlakozni az Iránnal folytatott tárgyalásokba.
Borítókép: Donald Trump elérte a tűszünetet, a Hormuzi-szoros megnyílt (Fotó: AFP)
