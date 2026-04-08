Míg az alelnöke Budapesten tárgyal, Donald Trump tűzszünete beszakította a nemzetközi olajárakat

Az olaj ára zuhan, a piacok pedig emelkednek az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás hírére, amely kéthetes fegyvernyugvást irányoz elő a Közel-Keleten, s amelybe vonakodva bár, de Izrael is beleegyezett, a libanoni csapások felfüggesztésének kivételével. Az olajpiac nagy lélegzethez jut a fejleménnyel, amit az mutat, hogy az irányadó Brent nyersolaj ára mintegy 13 százalékkal, hordónként 94,80 dollárra csökkent, majd kismérétkű emelkedéssel, röviddel reggel hét óra után a hordónkénti ára 95,10 dolláron állt, 14,18 dollár (12,97 százalék) eséssel. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai olajfajta hordónkénti ára 16,20 dollár (14,35 százalékkal) 96,75 dollárra zuhant. Az esések ellenére az olajárak még mindig magasabbak, mint az iráni konfliktus február 28-i kezdete előtt voltak: akkor körülbelül 70 dollár körül mozogtak hordónként.

Csökken az olaj ára az iráni tűzszünet hírére (az illusztrációs célú képen a Saudi Aramco egyik olajlétesítménye)

Esik az olaj ára, pozitív hangulatban nyitnak a tőzsdék

Az olajárak mellett az eddig megnyíló tőzsdék is pozitívan fogadták a fegyverszünet hírét. Az Ázsia csendes-óceáni térségének vezető tőzsdeindexei szerda reggel emelkedéssel nyitottak:

a japán Nikkei 225 index öt százalékkal erősödött, míg

a dél-koreai Kospi csaknem hatszázalékos ugrást mutatott;

a hongkongi Hang Seng 2,8 százalékkal, az ausztrál ASX 200 pedig 2,7 százalékkal növekedett.

Az amerikai részvénypiaci határidős jegyzések szintén emelkedést vetítettek előre a Wall Street számára. Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései gyakran jelzik a piac várható irányát a nyitás előtt.

A pozitív hangulatban alapvető szerepe volt annak, hogy az amerikai elnök, aki korábban soha nem látott erősségű csapásokat helyezett kilátásba Irán számára, amennyiben azok nem biztosítják a világ egyik legfontosabb energiafolyosójának számító Hormuzi-szoros átjárhatóságát, nemrég közösségi oldalán tette közzé a tűzszüneti megállapdoás létrejöttét. Donald Trump kedden este megjelent bejegyzésében így fogalmazott: „Beleegyezem, hogy két hétre felfüggesszük Irán bombázását és támadását… azzal a feltétellel, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság teljesen, azonnal és biztonságosan megnyitja a Hormuzi-szorost.”