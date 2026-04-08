Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Míg az alelnöke Budapesten tárgyal, Donald Trump tűzszünete beszakította a nemzetközi olajárakat

Meredeken estek a globális olajárak, miközben a tőzsdék erősödtek, miután az Egyesült Államok és Irán megállapodott egy feltételes, kéthetes tűzszünetről, amely magában foglalja a kulcsfontosságú Hormuzi-szoros hajózási útvonalának újranyitását. Az olaj árában a csökkenés mértéke közép-európai idő szerinti szerda reggelre meghaladta a 10 százalékot.

2026. 04. 08. 8:44
Szaúdi Aramco olajlétesítmény (Fotó: AFP)
Az olaj ára zuhan, a piacok pedig emelkednek az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás hírére, amely kéthetes fegyvernyugvást irányoz elő a Közel-Keleten, s amelybe vonakodva bár, de Izrael is beleegyezett, a libanoni csapások felfüggesztésének kivételével. Az olajpiac nagy lélegzethez jut a fejleménnyel, amit az mutat, hogy az irányadó Brent nyersolaj ára mintegy 13 százalékkal, hordónként 94,80 dollárra csökkent, majd kismérétkű emelkedéssel, röviddel reggel hét óra után a hordónkénti ára 95,10 dolláron állt, 14,18 dollár (12,97 százalék) eséssel. Ugyanekkor a nyugati féltekén irányadó WTI amerikai olajfajta hordónkénti ára 16,20 dollár (14,35 százalékkal) 96,75 dollárra zuhant. Az esések ellenére az olajárak még mindig magasabbak, mint az iráni konfliktus február 28-i kezdete előtt voltak: akkor körülbelül 70 dollár körül mozogtak hordónként.

Csökken az olaj ára az iráni tűzszünet hírére (az illusztrációs célú képen a Saudi Aramco egyik olajlétesítménye)
Esik az olaj ára, pozitív hangulatban nyitnak a tőzsdék

Az olajárak mellett az eddig megnyíló tőzsdék is pozitívan fogadták a fegyverszünet hírét. Az Ázsia csendes-óceáni térségének vezető tőzsdeindexei szerda reggel emelkedéssel nyitottak:

  • a japán Nikkei 225 index öt százalékkal erősödött, míg
  • a dél-koreai Kospi csaknem hatszázalékos ugrást mutatott;
  • a hongkongi Hang Seng 2,8 százalékkal, az ausztrál ASX 200 pedig 2,7 százalékkal növekedett.

Az amerikai részvénypiaci határidős jegyzések szintén emelkedést vetítettek előre a Wall Street számára. Az amerikai részvényindexek határidős jegyzései gyakran jelzik a piac várható irányát a nyitás előtt.

A pozitív hangulatban alapvető szerepe volt annak, hogy az amerikai elnök, aki korábban soha nem látott erősségű csapásokat helyezett kilátásba Irán számára, amennyiben azok nem biztosítják a világ egyik legfontosabb energiafolyosójának számító Hormuzi-szoros átjárhatóságát, nemrég közösségi oldalán tette közzé a tűzszüneti megállapdoás létrejöttét. Donald Trump kedden este megjelent bejegyzésében így fogalmazott: „Beleegyezem, hogy két hétre felfüggesszük Irán bombázását és támadását… azzal a feltétellel, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság teljesen, azonnal és biztonságosan megnyitja a Hormuzi-szorost.”

Az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi a közösségi médiában azt írta, Teherán kész elfogadni a tűzszünetet, ha az Irán elleni támadások leállnak, hozzátéve, hogy a Hormuzi-szoroson való biztonságos áthaladás „lehetségessé válik”.

Eddig a „baráti országok” kelhettek át a Hormuzi-szoroson

Donald Trump Iránnak szembeni követelésének központi eleme volt, hogy Teherán biztosítsa a Hormuzi-szoros átjárhatóságát a kereskedelmi hajók, így az olaj- és LNG-szállító tankerek számára is, ám Irán nemrég még a háború teljes és végleges lezárását szabta ennek feltételéül, tűzszünet esetén erre nem adott volna biztosítékot. Ez az álláspont azonban a jelek szerint megváltozott. 

A tűzszüneti terv szerint Irán és Omán díjakat szedhet a Hormuzi-szoroson áthaladó hajóktól a Perzsa-öböl bejáratánál – mondta egy, a tárgyalásokon részt vevő, névtelenséget kérő izraeli helyi forrás szerdán. Irán a beszedett pénzt újjáépítési célokra fogja felhasználni. Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke telefonon beszélt Benjamin Netanjahuval a kéthetes tűzszünet bejelentése előtt, izraeli idő szerint éjfél után. Egy magas rangú politikai forrás szerint – Izraelben ezzel a címmel a nevének elhallgatását kérő miniszterelnököt szokta jelölni a helyi média – az Egyesült Államok előzetesen egyeztette Izraellel az ideiglenes tűzszünetet – közölte a Ynet hírportál. A forrás szerint 

olyan lépésről van szó, amelynek keretében Irán anélkül nyitja meg a Hormuzi-szorost, hogy előzetesen teljesítenék követeléseit – többek közt a háború végleges lezárását, kártérítést, a súlyos szankciók feloldását. 

Ha a tűzszünetet betartják és a kereskedelmi hajók valóban áthaladnak – és az üzemeltetőik úgy döntenek, hogy meg is teszik az áthaladást – a Hormuzi-szoroson, az jelentős könnyebbséget hozna az energiapiacokra, legalább abban a két hétben, amíg a tűzszünet fennálll. Irán a háború kitörése után is engedett át hajókat a szoroson – pontosabban hajók keltek át az átjáron anélkül, hogy támadás érte volna őket –, ám ezzel kapcsolatban számos bizonytalan, ellentmondásos információt lehetett látni, többek között arról, hogy Irán egyedi alkuk keretében, fizetségért enged át főként olyan hajókat, amelyek az ázsiai piacokra szállítanak, és Teherán szempontjából baráti vagy legalábbis nem ellenséges országoknak minősülnek.

Az Oilprice beszámol arról, hogy március 27-én megjelent egy lista azokról az országokról, amelyek áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson, valamint azokról, amelyek nem kapnak erre engedélyt – ide tartozik az Egyesült Államok, Izrael és néhány, a konfliktusban érintett Öböl menti állam.

Az úgynevezett baráti országok listáján szerepel:

  • India, amely február 28. és a lista megjelenése között legalább négy hajót juttatott át a szoroson.
  • Kína, amely a március 27-ét megelőző hetekben a Perzsa-öbölből kelet felé tartó forgalom mintegy 10 százalékát adta.
  • Thaiföld, amely március 26-án egy olajszállító tartályhajót indíthatott útnak, miután sikeres tárgyalásokat folytatott az ország külügyminisztere és Irán thaiföldi nagykövete.

Az ázsiai országok – köztük India, Malajzia és a Fülöp-szigetek – az elmúlt hetekben különmegállapodásokat kötöttek hajóik biztonságos áthaladásáról Teheránnal.

Eközben egy máltai zászló alatt közlekedő konténerszállító hajó, amely a francia CMA CGM vállalat tulajdonában áll, szintén áthaladt a hajózási útvonalon – ezt néhány napja maga a vállalat erősítette meg.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

