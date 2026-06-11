Kiszáradhat a Velencei-tó? Megszólalt a szakértő

Arra a kérdésre, hogy mennyi idejük maradt a döntéshozóknak a cselekvésre, a kutató óvatosságra intett. Mint mondta, a tudomány nem tud pontos határidőt kijelölni arra, hogy mikor következhet be visszafordíthatatlan károsodás. Az ökológiai rendszerek ugyanis többnyire fokozatosan veszítik el ellenálló képességüket. A Velencei-tónál már most érzékelhetőek a stressz jelei, például a vízszintingadozások, az algásodás vagy a nádasok sérülékenysége, ugyanakkor a tó ökoszisztémája még jelentős regenerációs képességgel rendelkezik.

Erre bizonyíték a 2022-es rendkívül alacsony vízállást követő részleges helyreállás is.

A szakértő szerint jelenleg nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a mostani, szárazabb időszak tartós trendfordulót jelent-e, vagy csupán átmeneti időjárási szélsőséget. A klimatológiai modellek alapján a téli csapadék mennyiségének hosszabb távon növekednie kellene, az elmúlt néhány év azonban ettől eltérő képet mutatott. Ezért szerinte a legfontosabb üzenet az, hogy nincs ok a pánikra, de a halogatásra sem.