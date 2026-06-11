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Kiszáradhat a Velencei-tó? Megszólalt a szakértő

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A Velencei-tó vízszintjének csökkenése mögött elsősorban a klímaváltozás áll, de az emberi tájhasználat és a vízgazdálkodási döntések is befolyásolják a folyamatokat. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint nincs ok pánikra, ugyanakkor a halogatás sem megengedhető: a következő években dőlhet el, hogy a tó képes lesz-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlati viszonyokhoz.

Gábor Márton
2026. 06. 11. 16:12
Borítókép: Pátkai-víztározó (Fotó: Csefalvay Katalin/ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék)
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Arra a kérdésre, hogy mennyi idejük maradt a döntéshozóknak a cselekvésre, a kutató óvatosságra intett. Mint mondta, a tudomány nem tud pontos határidőt kijelölni arra, hogy mikor következhet be visszafordíthatatlan károsodás. Az ökológiai rendszerek ugyanis többnyire fokozatosan veszítik el ellenálló képességüket. A Velencei-tónál már most érzékelhetőek a stressz jelei, például a vízszintingadozások, az algásodás vagy a nádasok sérülékenysége, ugyanakkor a tó ökoszisztémája még jelentős regenerációs képességgel rendelkezik. 

Erre bizonyíték a 2022-es rendkívül alacsony vízállást követő részleges helyreállás is.

A szakértő szerint jelenleg nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy a mostani, szárazabb időszak tartós trendfordulót jelent-e, vagy csupán átmeneti időjárási szélsőséget. A klimatológiai modellek alapján a téli csapadék mennyiségének hosszabb távon növekednie kellene, az elmúlt néhány év azonban ettől eltérő képet mutatott. Ezért szerinte a legfontosabb üzenet az, hogy nincs ok a pánikra, de a halogatásra sem.

Kovács Erik úgy véli, a következő évtized döntő jelentőségű lehet a Velencei-tó jövője szempontjából. Az előttünk álló években dőlhet el, hogy a tó képes lesz-e alkalmazkodni a melegebb és szárazabb éghajlathoz, vagy valóban fennáll majd a kiszáradás veszélye.

Borítókép: A Pátkai-víztározó (Fotó: Csefalvay Katalin/ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék)


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