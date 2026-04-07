IránajatollahModzstaba Hamenei

Irán legfelsőbb vezetője súlyos állapotban van

Modzstaba Hamenei súlyos állapotban van, és nem képes részt venni az ország irányításában. A beszámolók szerint Irán legfelsőbb vezetőjét Qomban kezelik, miközben tartózkodási helyéről most először került nyilvánosságra információ a konfliktus kezdete óta.

Magyar Nemzet
2026. 04. 07. 22:10
Ali Hamenei elhunyt iráni legfelsőbb vezető és fia Modzstaba Hamenei Irán jelenlegi legfelsőbb vezetője Forrás: AFP
Irán legfőbb vezetője, Modzstaba Hamenei eszméletlen, és egy „súlyos” betegség miatt kezelik Qom városában, emiatt nem képes irányítani az országot – számolt be cikkében az Rbc.

Irán legfelsőbb vezetője súlyos állapotban van
Irán legfelsőbb vezetője súlyos állapotban van Fotó: AFP

Modzstaba Hamenei Qomban kap orvosi kezelést; súlyos állapotban van, és nem képes részt venni a rezsim semmilyen döntéshozatalában

 – áll egy amerikai–izraeli hírszerzési diplomáciai feljegyzésben, amelyet a Perzsa-öböl menti szövetségeseknek továbbítottak.

Sajtóértesülések szerint ez az első alkalom, hogy nyilvánosan beszámoltak Hamenei tartózkodási helyéről a háború kezdete óta, amikor is úgy vélték, hogy a február 28-i első csapások során megsebesült.

A dokumentum részletezi apja és korábbi legfőbb vezető, Ali  Hamenei temetésének előkészületeit is Qomban, miután az első iráni csapások során, a fegyveres konfliktus kezdetén életét vesztette. A néhai ajatollah Ali Hamenei fia, Modzstaba Hamenei lett Irán új legfőbb vezetője. 

Nemrégiben kinevezése óta mindössze másodszor szólt a nemzethez, videó- vagy hangfelvétel nélkül, ami felerősítette a kételyeket kormányzóképességével kapcsolatban. A sajtó beszámolói szerint az ifjabb Hamenei csodával határos módon túlélte a bunkerét ért támadást.

A csapás előtt néhány másodperccel sikerült elhagynia a létesítményt, azonban súlyos sérüléseket szenvedett. Olyan híresztelések is napvilágot láttak, hogy titokban Moszkvába szállították, mivel az amerikai és izraeli támadás után műtétre volt szüksége. Azt is mondták, hogy állítólag az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáján kezelik.

Irán új legfelsőbb vezetője háború kitörésének első napján sérült meg

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben írtunk, Irán frissen kinevezett legfelsőbb vezetője, Modzstaba Hamenei megsérült a közel-keleti konfliktus kitörésének első napján. Az ifjabb Hamenei többek között a lábán sérült meg, ami magyarázat lehet arra, hogy beiktatásának ellenére eddig miért nem jelent meg nyilvánosság előtt. Egyelőre nem tisztázott, hogy Hameneit sérülései akadályozzák-e abban, hogy irányítsa az országot.

Borítókép: Ali Hamenei elhunyt iráni legfelsőbb vezető és fia, Modzstaba Hamenei, Irán jelenlegi legfelsőbb vezetője (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu