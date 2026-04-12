Donald Trump: A Hormuzi-szoroson vagy minden hajó áthalad, vagy egyetlenegy sem

Az Egyesült Államok a „mindent, vagy semmit” megközelítést alkalmazza a Hormuzi-szorosnál, azaz vagy minden hajó áthalad, vagy egyetlenegy sem – ismertette vasárnap Donald Trump amerikai elnök a hajózási útvonalra bejelentett teljes tengeri blokáddal kapcsolatosan.

2026. 04. 12. 21:11
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az amerikai elnök a Fox News hírtelevíziónak adott telefoninterjúban közölt részleteket a blokád tervéről, és megerősítette, hogy az hamarosan életbe lép. Azt is hangoztatta, hogy nem fogja megengedni Iránnak, hogy válogasson, mely országokhoz tartozó hajók kelhetnek át a Hormuzi-szoroson, és melyek nem.

A tengeri zárlat lebonyolítását az elnök a Venezuela körül 2025 végén kialakított amerikai haditengerészeti blokádhoz hasonlította, annál komolyabb nagyságrendben.

Donald Trump azt is közölte, hogy már a hajózási útvonal térségében vannak az Egyesült Államok legfejlettebb technológiával felszerelt aknakereső hajói, és aknaszedő eszközei is. Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság, valamint egyéb országok szintén tengeri aknák felkutatására alkalmas hajókat küldenek. 

Az elnök közlése szerint Irán korábban tengeri aknák elhelyezésére alkalmas 28 hajóval rendelkezett, amelyek mindegyike megsemmisült a február 28-án indított amerikai–izraeli katonai akció során.

A Pakisztánban szombaton tartott és sikertelenül zárult amerikai–iráni béketárgyalásokkal kapcsolatban Trump azt mondta, hogy a számára egyetlen és legfontosabb kérdésről, az iráni nukleáris program leállításáról nem volt egyetértés, azonkívül az iráni fél minden, az Egyesült Államok által igényelt pontot elfogadott. Az amerikai elnök az interjúban megismételte, nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris programja révén atomfegyvert állítson elő.

Nagyon intenzív tárgyalások voltak, és a másik fél a végére nagyon barátságossá vált

– írta le az Iszlámábádban több mint 20 órán át tartó egyeztetések hangnemét Donald Trump.

Az amerikai elnök ismét arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll kőolajat eladni a Hormuzi-szoroson kieső mennyiség pótlására, és közölte, hogy számos üres tanker tart az amerikai kikötők felé, hogy azokat amerikai nyers kőolajjal töltsék fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

