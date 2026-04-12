Donald Trump: A Hormuzi-szoroson vagy minden hajó áthalad, vagy egyetlenegy sem

A Pakisztánban szombaton tartott és sikertelenül zárult amerikai–iráni béketárgyalásokkal kapcsolatban Trump azt mondta, hogy a számára egyetlen és legfontosabb kérdésről, az iráni nukleáris program leállításáról nem volt egyetértés, azonkívül az iráni fél minden, az Egyesült Államok által igényelt pontot elfogadott. Az amerikai elnök az interjúban megismételte, nem fogja megengedni, hogy Irán nukleáris programja révén atomfegyvert állítson elő.

Nagyon intenzív tárgyalások voltak, és a másik fél a végére nagyon barátságossá vált

– írta le az Iszlámábádban több mint 20 órán át tartó egyeztetések hangnemét Donald Trump.

Az amerikai elnök ismét arról beszélt, hogy az Egyesült Államok készen áll kőolajat eladni a Hormuzi-szoroson kieső mennyiség pótlására, és közölte, hogy számos üres tanker tart az amerikai kikötők felé, hogy azokat amerikai nyers kőolajjal töltsék fel.