Rossz hír érkezhet az egyik fapados utasainak

A magas kerozinárak miatt a nyári menetrendben járattörlések sem zárhatók ki, és rövid távon jegyáremelések is várhatók – figyelmeztetett a Ryanair franciaországi tevékenységekért felelős vezetője.

Marcel Pouchain Meyer német lapoknak nyilatkozva közölte: a légitársaság nagy aggodalommal figyeli a helyzetet a fő utazási szezon közeledtével.

Bár a vállalat 2027 márciusáig szükséges üzemanyagának mintegy nyolcvan százalékát előre, fedezeti ügyletekkel, rögzített áron biztosította, a fennmaradó húsz százalék továbbra is bizonytalanságot jelent.

Jelenleg nem tudjuk kizárni a járattörléseket

– mondta, hozzátéve, hogy rövid távon áremelések is lehetnek.

Olaszország egyes turisztikai repülőterein már most is kerozinhiány tapasztalható. A Ryanair arra figyelmeztetett, hogy az utasoknak érdemes mielőbb megvásárolniuk a jegyeket, mielőtt júniusban vagy júliusban érdemben is megjelennek a hatások.

A közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet meredek kerozinár-emelkedést idézett elő, amely az olajár növekedését is meghaladja. Világszerte több légitársaság emelte tarifáit, illetve biztonsági vagy gazdaságossági okokból járatokat függesztett fel.

Korábban az európai repülőtér-üzemeltetők szövetsége (ACI Europe) is figyelmeztetett egy esetleges rendszerszintű kerozinhiány kockázatára. A szervezet közölte: ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma három héten belül nem áll helyre stabil és jelentős mértékben, ellátási problémák alakulhatnak ki.