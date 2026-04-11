Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
repülésiráni háborúkerozinjárattörlés

Rossz hír érkezhet az egyik fapados utasainak

Aggodalommal figyeli a közel-keleti helyzetet a fő utazási szezon közeledtével a Ryanair franciaországi tevékenységéért felelős vezetője. Ahogy fogalmaz, jelenleg nem tudják kizárni a járattörlések lehetőségét.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 13:12
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magas kerozinárak miatt a nyári menetrendben járattörlések sem zárhatók ki, és rövid távon jegyáremelések is várhatók – figyelmeztetett a Ryanair franciaországi tevékenységekért felelős vezetője.

Marcel Pouchain Meyer német lapoknak nyilatkozva közölte: a légitársaság nagy aggodalommal figyeli a helyzetet a fő utazási szezon közeledtével. 

Bár a vállalat 2027 márciusáig szükséges üzemanyagának mintegy nyolcvan százalékát előre, fedezeti ügyletekkel, rögzített áron biztosította, a fennmaradó húsz százalék továbbra is bizonytalanságot jelent.

Jelenleg nem tudjuk kizárni a járattörléseket

– mondta, hozzátéve, hogy rövid távon áremelések is lehetnek.

Olaszország egyes turisztikai repülőterein már most is kerozinhiány tapasztalható. A Ryanair arra figyelmeztetett, hogy az utasoknak érdemes mielőbb megvásárolniuk a jegyeket, mielőtt júniusban vagy júliusban érdemben is megjelennek a hatások.

A közel-keleti konfliktus, különösen az Irán körüli háborús helyzet meredek kerozinár-emelkedést idézett elő, amely az olajár növekedését is meghaladja. Világszerte több légitársaság emelte tarifáit, illetve biztonsági vagy gazdaságossági okokból járatokat függesztett fel.

Korábban az európai repülőtér-üzemeltetők szövetsége (ACI Europe) is figyelmeztetett egy esetleges rendszerszintű kerozinhiány kockázatára. A szervezet közölte: ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma három héten belül nem áll helyre stabil és jelentős mértékben, ellátási problémák alakulhatnak ki.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.