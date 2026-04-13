Újabb országban robbant ki üzemanyagválság, a kormány kénytelen volt lépni

Az ír vezetés újabb lépéseket tett az üzemanyagárak drasztikus növekedése miatt kialakult helyzet kezelésére, miután országos demonstrációk zajlottak. A tiltakozásokat főként fuvarozók és gazdálkodók szervezték, akik szerint a megugró üzemanyagköltségek már a megélhetésüket veszélyeztetik. Több helyszínen rendőri beavatkozásra is sor került.

2026. 04. 13. 9:53
Traktorokkal és kamionokkal torlaszolták el az utcákat a tüntetők Forrás: AFP
Micheál Martin, Írország miniszterelnöke közölte, hogy intézkedéseket vezetnek be az üzemanyagárak megfékezésére, miután az ország számos pontján tüntetések zajlottak. Dublin központjában és a város kikötőjében a rendőrség közbelépett, és megszüntette a demonstrálók által létrehozott útzárakat – számolt be róla az Origo a Sky News cikkére hivatkozva. 

Fotó: AFP

Az ír kormány végül konkrét lépéseket jelentett be a válság enyhítésére. 

A miniszterelnök tájékoztatása szerint mérséklik az üzemanyagot terhelő adókat, továbbá elhalasztják a szén-dioxid-kvótára kivetett terhek növelését. 

Mindez egy körülbelül 505 millió eurós csomag része, amely a nagyjából három héttel korábban meghirdetett, 250 millió eurós intézkedéseken felül értendő. A bejelentés előzménye, hogy a dublini hatóságok felszámoltak két fővárosi megmozdulást, ahol traktorokkal és kamionokkal zárták le a főbb útvonalakat.

Az elmúlt napokban a demonstrációk az ország nagy részén fennakadásokat okoztak. A tüntetések kedden indultak, és az üzemanyagárak mérséklését követelték a kormánytól. A főként kamionsofőrökből, gazdákból és mezőgazdasági dolgozókból álló csoportok azzal indokolták a megmozdulásokat, hogy a megélhetésük került veszélybe az elszálló üzemanyagárak miatt. A tiltakozások következtében az üzemanyag-ellátás is akadozott, így a rendőrség közbelépett, és több őrizetbevétel is történt. A rendőrfőnök, Justin Kelly szombaton úgy nyilatkozott, hogy 

az útlezárások nem tekinthetők jogszerű tiltakozási formának.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is korlátozottak maradnak, heteken belül a repülőforgalom is veszélybe kerülhet.

 

Borítókép: Traktorokkal és kamionokkal torlaszolták el az utcákat a tüntetők (Fotó: AFP)

