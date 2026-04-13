Micheál Martin, Írország miniszterelnöke közölte, hogy intézkedéseket vezetnek be az üzemanyagárak megfékezésére, miután az ország számos pontján tüntetések zajlottak. Dublin központjában és a város kikötőjében a rendőrség közbelépett, és megszüntette a demonstrálók által létrehozott útzárakat – számolt be róla az Origo a Sky News cikkére hivatkozva.
Újabb országban robbant ki üzemanyagválság, a kormány kénytelen volt lépni
Az ír vezetés újabb lépéseket tett az üzemanyagárak drasztikus növekedése miatt kialakult helyzet kezelésére, miután országos demonstrációk zajlottak. A tiltakozásokat főként fuvarozók és gazdálkodók szervezték, akik szerint a megugró üzemanyagköltségek már a megélhetésüket veszélyeztetik. Több helyszínen rendőri beavatkozásra is sor került.
Az ír kormány végül konkrét lépéseket jelentett be a válság enyhítésére.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint mérséklik az üzemanyagot terhelő adókat, továbbá elhalasztják a szén-dioxid-kvótára kivetett terhek növelését.
Mindez egy körülbelül 505 millió eurós csomag része, amely a nagyjából három héttel korábban meghirdetett, 250 millió eurós intézkedéseken felül értendő. A bejelentés előzménye, hogy a dublini hatóságok felszámoltak két fővárosi megmozdulást, ahol traktorokkal és kamionokkal zárták le a főbb útvonalakat.
Az elmúlt napokban a demonstrációk az ország nagy részén fennakadásokat okoztak. A tüntetések kedden indultak, és az üzemanyagárak mérséklését követelték a kormánytól. A főként kamionsofőrökből, gazdákból és mezőgazdasági dolgozókból álló csoportok azzal indokolták a megmozdulásokat, hogy a megélhetésük került veszélybe az elszálló üzemanyagárak miatt. A tiltakozások következtében az üzemanyag-ellátás is akadozott, így a rendőrség közbelépett, és több őrizetbevétel is történt. A rendőrfőnök, Justin Kelly szombaton úgy nyilatkozott, hogy
az útlezárások nem tekinthetők jogszerű tiltakozási formának.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is korlátozottak maradnak, heteken belül a repülőforgalom is veszélybe kerülhet.
Borítókép: Traktorokkal és kamionokkal torlaszolták el az utcákat a tüntetők (Fotó: AFP)
