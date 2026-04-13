Újabb országban robbant ki üzemanyagválság, a kormány kénytelen volt lépni

Az elmúlt napokban a demonstrációk az ország nagy részén fennakadásokat okoztak. A tüntetések kedden indultak, és az üzemanyagárak mérséklését követelték a kormánytól. A főként kamionsofőrökből, gazdákból és mezőgazdasági dolgozókból álló csoportok azzal indokolták a megmozdulásokat, hogy a megélhetésük került veszélybe az elszálló üzemanyagárak miatt. A tiltakozások következtében az üzemanyag-ellátás is akadozott, így a rendőrség közbelépett, és több őrizetbevétel is történt. A rendőrfőnök, Justin Kelly szombaton úgy nyilatkozott, hogy

az útlezárások nem tekinthetők jogszerű tiltakozási formának.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is korlátozottak maradnak, heteken belül a repülőforgalom is veszélybe kerülhet.

Borítókép: Traktorokkal és kamionokkal torlaszolták el az utcákat a tüntetők (Fotó: AFP)