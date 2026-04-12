A Ryanair szerint a nyári időszakban járattörlések is előfordulhatnak a megugró kerozinárak miatt. A légitársaság úgy látja, hogy a helyzet bizonytalan, és rövid távon akár jegyáremelésekre is sor kerülhet, miközben Európában már most is vannak repülőterek, ahol üzemanyaghiány jelentkezett – írja az Origo.
Nyári utazások veszélyben: járattörlésekre figyelmeztet a Ryanair
A megugró kerozinárak és az üzemanyag-ellátás körüli bizonytalanság miatt a Ryanair szerint a nyári időszakban járattörlések és jegyáremelések is jöhetnek, miközben Európában már most is kerozinhiány tapasztalható egyes repülőtereken.
„Nagy aggodalommal figyeljük a helyzetet” – mondta Marcel Pouchain Meyer, a vállalat egyik vezetője. Hozzátette, hogy a szükséges üzemanyag 80 százalékát ugyan előre, rögzített áron biztosították 2027 tavaszáig, a fennmaradó rész azonban továbbra is kockázatot hordoz – írja az Exxpress.
Jelenleg a járattörléseket sem tudjuk kizárni
– fogalmazott, hozzátéve, hogy akár gyors áremelésekre is szükség lehet.
Olaszországban már több turisztikai repülőtéren kerozinhiány tapasztalható, ezért a légitársaság azt javasolja az utasoknak, hogy időben vásárolják meg jegyeiket, mielőtt a nyári hónapokban még tovább emelkednek az árak.
A helyzet hátterében az Irán körüli konfliktus áll, amely a kerozin árát a nyersolajnál is nagyobb mértékben emelte meg. Emiatt világszerte több légitársaság emelte az árait, illetve biztonsági vagy gazdasági okokból járatokat is felfüggesztett.
Az európai repülőtér-üzemeltetőket képviselő ACI Europe eközben arra figyelmeztetett, hogy rendszerszintű kerozinhiány alakulhat ki, ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma rövid időn belül nem áll helyre. A szervezet az Európai Bizottságtól az ellátás sürgős nyomon követését és biztosítását kérte a következő hónapokban.
Borítókép: A Ryanair egyik repülőgépe (Fotó: AFP)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
