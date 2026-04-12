Rendkívüli

Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz

Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
RyanairjegyáremelésüzemanyaghiányKözel-Keletjárattörlés

Nyári utazások veszélyben: járattörlésekre figyelmeztet a Ryanair

A megugró kerozinárak és az üzemanyag-ellátás körüli bizonytalanság miatt a Ryanair szerint a nyári időszakban járattörlések és jegyáremelések is jöhetnek, miközben Európában már most is kerozinhiány tapasztalható egyes repülőtereken.

Magyar Nemzet
2026. 04. 12. 16:08
Ryanair Boeing 737 MAX 8-200 típusú repülőgép (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ryanair szerint a nyári időszakban járattörlések is előfordulhatnak a megugró kerozinárak miatt. A légitársaság úgy látja, hogy a helyzet bizonytalan, és rövid távon akár jegyáremelésekre is sor kerülhet, miközben Európában már most is vannak repülőterek, ahol üzemanyaghiány jelentkezett – írja az Origo.

Járattörlésekre figyelmeztet a Ryanair (Fotó: AFP)
Járattörlésekre figyelmeztet a Ryanair (Fotó: AFP)

„Nagy aggodalommal figyeljük a helyzetet” – mondta Marcel Pouchain Meyer, a vállalat egyik vezetője. Hozzátette, hogy a szükséges üzemanyag 80 százalékát ugyan előre, rögzített áron biztosították 2027 tavaszáig, a fennmaradó rész azonban továbbra is kockázatot hordoz – írja az Exxpress.

Jelenleg a járattörléseket sem tudjuk kizárni

– fogalmazott, hozzátéve, hogy akár gyors áremelésekre is szükség lehet.

Olaszországban már több turisztikai repülőtéren kerozinhiány tapasztalható, ezért a légitársaság azt javasolja az utasoknak, hogy időben vásárolják meg jegyeiket, mielőtt a nyári hónapokban még tovább emelkednek az árak.

A helyzet hátterében az Irán körüli konfliktus áll, amely a kerozin árát a nyersolajnál is nagyobb mértékben emelte meg. Emiatt világszerte több légitársaság emelte az árait, illetve biztonsági vagy gazdasági okokból járatokat is felfüggesztett.

Az európai repülőtér-üzemeltetőket képviselő ACI Europe eközben arra figyelmeztetett, hogy rendszerszintű kerozinhiány alakulhat ki, ha a Hormuzi-szoros hajóforgalma rövid időn belül nem áll helyre. A szervezet az Európai Bizottságtól az ellátás sürgős nyomon követését és biztosítását kérte a következő hónapokban.

Borítókép: A Ryanair egyik repülőgépe (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekVálasztás 2026

Bayer Zsolt avatarja

Petőfi üzen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu