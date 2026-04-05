Kerozinhiány a küszöbön – megjelentek az adatok, melyik ország meddig bírja

Az európai repülőterek a kerozin hiányával néznek szembe hamarosan, mivel Irán lezárta a Hormuzi-szorost a legtöbb olajszállítmány elől, ami kritikus helyzetet okozott kontinensünk energiaellátásában. Az európai légiforgalmi irányítás legfontosabb szervezete, az Eurocontrol azonnal válságmódba kapcsolt. Az európai hálózat eddig rugalmasnak bizonyult, de a hatások most már kritikus szintre emelkedtek – írják friss helyzetjelentésükben. Az Argus szaklap szerint csütörtökön az európai repülőgép-üzemanyag ára rekordot döntött, tonnánként elérte az 1903 dollárt, a nap folyamán 300 dollárral emelkedett.

A tartalékok vészesen fogynak, nyárra kerozinhiány várható Európában/Fotó: AFP

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az Európai Bizottság egy energiacsomag előkészítésén dolgozik, amely várhatóan légiközlekedés-specifikus intézkedéseket is tartalmaz. Ezek magukban foglalhatják a nagykereskedelmi üzemanyag-beszerzést, a tárolási lehetőségek bővítését és az árak megfizethetőségének védelmét célzó stratégiákat. Bármilyen megoldás születik, hosszú hónapokba telhet, mire rendeződik a helyzet



Drasztikus forgalomcsökkenés és extra költségek

Az Eurocontrol hét elején kiadott tanulmánya azt írja, az európai kontinens és a Közel-Kelet forgalom 59 százalékkal esett vissza: a napi 2000 járatról stabilan 800-ra csökkent. Az átrepülőkkel együtt napi 1360 járat hiányzik. Naponta 1150 járat kényszerül hosszabb kerülőutakra (északi irányban: Törökország–Grúzia–Azerbajdzsánv felé,; déli irányban: Szaúd-Arábia–Omán felé) ami:

plusz 206 ezer km repülést,

602 tonna üzemanyag-fogyasztást,

1900 tonna extra CO₂-kibocsátást jelent naponta.



A kerozinhiány réme

A helyzet drámaian súlyosbodott: az európai kerozin ára rekordmagas, 1900 dollár/tonnára szökött. A Politico szerint a londoni Heathrow és a brit repülőterek a legveszélyeztetettebbek – már most is törölnek járatokat üzemanyaghiány miatt, és Franciaország a második leginkább érintett a bajban.

Az Argus előrejelzései meglehetősen pesszimisták a tartalékok tekintetében, a cikk szerint

Portugália: 4 hónap múlva,

Magyarország: 5 hónap múlva,

Dánia: 6 hónap,

Olaszország és Németország: 7 hónap

Franciaország és Írország: 8 hónap múlva kifogyhat a kerozinból.

Lengyelország szinte önellátó. Európa már korábban is 30 százalékban importra szorult, az orosz szankciók és a finomítói kapacitáscsökkenés miatt. A hosszabb utak pedig tovább növelik a fogyasztást. A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary arra figyelmeztett: ha a háború május-júniusig elhúzódik, a légitársaság 5-10 százalékban (egyes források szerint akár 10–25 százalék is lehet) kénytelen lesz törölni járatokat a nyári szezonban. „A légitársaságok nem választhatnak rugalmasan, ahol a kerozinhiány jelentkezik, ott törölni kell” – mondta.

