Kerozinhiány a küszöbön – megjelentek az adatok, melyik ország meddig bírja

Európa repülőterein egyre sürgetőbb a helyzet, minden légitársaság éles harcot folytat az üzemanyagért. A közel-keleti válság már nem csupán járattörléseket és kerülőutakat okoz, hanem kerozinhiányt is előidézhet a kontinensen néhány hónapon belül. Friss iparági jelentések szerint a konfliktus a nyári főszezont is drámaian veszélyezteti, és gyors megoldást követel, mielőtt az légiforgalom és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltatóipar teljesen összeomlik. A brüsszeli energiapolitika ésszerű megoldások helyett az uniós polgárok mobilitásának korlátozásában gondolkodik.

Magyar Nemzet
2026. 04. 05. 8:53
Nyárra komoly krízis alakulhat ki az európai légiforgalomban. Forrás: AFP
Az európai repülőterek a kerozin hiányával néznek szembe hamarosan, mivel Irán lezárta a Hormuzi-szorost a legtöbb olajszállítmány elől, ami kritikus helyzetet okozott kontinensünk energiaellátásában. Az európai légiforgalmi irányítás legfontosabb szervezete,  az Eurocontrol azonnal válságmódba kapcsolt. Az európai hálózat eddig rugalmasnak bizonyult, de a hatások most már kritikus szintre emelkedtek – írják friss helyzetjelentésükben. Az Argus szaklap szerint csütörtökön az európai repülőgép-üzemanyag ára rekordot döntött, tonnánként elérte az 1903 dollárt, a nap folyamán 300 dollárral emelkedett. 

A tartalékok vészesen fogynak, nyárra kerozinhiány várható Európában/Fotó: AFP

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, az  Európai Bizottság egy energiacsomag előkészítésén dolgozik, amely várhatóan légiközlekedés-specifikus intézkedéseket is tartalmaz. Ezek magukban foglalhatják a nagykereskedelmi üzemanyag-beszerzést, a tárolási lehetőségek bővítését és az árak megfizethetőségének védelmét célzó stratégiákat. Bármilyen megoldás születik, hosszú hónapokba telhet, mire rendeződik a helyzet
 

Drasztikus forgalomcsökkenés és extra költségek

Az Eurocontrol hét elején kiadott tanulmánya azt írja, az európai kontinens és a Közel-Kelet forgalom 59 százalékkal esett vissza: a napi 2000 járatról stabilan 800-ra csökkent. Az átrepülőkkel együtt napi 1360 járat hiányzik. Naponta 1150 járat kényszerül hosszabb kerülőutakra (északi irányban: Törökország–Grúzia–Azerbajdzsánv felé,; déli irányban: Szaúd-Arábia–Omán felé) ami:

  •  plusz 206 ezer km repülést, 
  • 602 tonna üzemanyag-fogyasztást,
  • 1900 tonna extra CO₂-kibocsátást jelent naponta.
     

A kerozinhiány réme

A helyzet drámaian súlyosbodott: az európai kerozin ára rekordmagas, 1900 dollár/tonnára szökött. A Politico szerint a londoni Heathrow és a brit repülőterek a legveszélyeztetettebbek – már most is törölnek járatokat üzemanyaghiány miatt, és Franciaország a második leginkább érintett a bajban.
Az Argus előrejelzései meglehetősen pesszimisták a tartalékok tekintetében, a cikk szerint 

  • Portugália: 4 hónap múlva, 
  • Magyarország: 5 hónap múlva, 
  • Dánia: 6 hónap,
  • Olaszország és Németország: 7 hónap
  • Franciaország és Írország: 8 hónap múlva kifogyhat a kerozinból. 

Lengyelország szinte önellátó. Európa már korábban is 30 százalékban importra szorult, az orosz szankciók és a finomítói kapacitáscsökkenés miatt. A hosszabb utak pedig tovább növelik a fogyasztást. A Ryanair vezérigazgatója, Michael O’Leary arra figyelmeztett: ha a háború május-júniusig elhúzódik, a légitársaság 5-10 százalékban (egyes források szerint akár 10–25 százalék is lehet) kénytelen lesz törölni járatokat a nyári szezonban. „A légitársaságok nem választhatnak rugalmasan, ahol a kerozinhiány jelentkezik, ott törölni kell” – mondta.
 

Ki veszít, ki nyer?

A Közel-Keletet érintő forgalomcsökkenéssel leginkább sújtott országok:

  • Törökország (-54 százalék), 
  • Egyesült Királyság (-54 százalék), 
  • Olaszország (-59 százalék). 

A légitársaságok közül 

  • a Qatar Airways (-88 százalék), 
  • Flydubai (-79 százalék) 
  • és a Wizz Air szenvedte a legnagyobb veszteséget. 

Az Emirates jobban tartja magát, míg néhány közel-keleti társaság (Saudia, Royal Jordanian) növelte is járatai számát. Pozitívumként azt jegyzik meg, hogy a teljes európai forgalom március végén még +2 százalékkal haladta meg a 2025-ös szintet, köszönhetően a belső európai (+13 százalék) és ázsiai (+23 százalék) növekedésnek.
 

Sürgős megoldás kell!

Az Eurocontrol egyértelműen jelzi: minél tovább tart a konfliktus, annál nagyobb a hatása az árakra, a hiányra és a globális GDP-re. A nyári szezon – Európa legfontosabb utazási időszak – komoly veszélyben van. 

Magasabb jegyárak, járattörlések és kaotikus nyár fenyegeti az utazókat és a turizmust.


Európa lakossága várja a diplomáciai áttörést, mert a közel-keleti krízis nem csupán regionális konfliktus – globális energia- és közlekedési válsággá vált, ami megállíthatatlanul tovább fog gyűrűzni a nemzetgazdaságok minden szegmensébe. A benzinárak esetében már látható, hogy a nyugat-európai fogyasztókat is megdöbbentik a naponta emekedő árak. 

A háború befejezése, a Hormuzi-szoros teljes újranyitása nélkül a kontinens repülőterein és légitársaságainál elkerülhetetlenül beköszönt a káosz. Ahogy Orbán VIkor miniszterelnök is világossá tette:  az ellátásbiztonság csak akkor garantálható, ha minden forrást igénybe vesz Európa. Úgy fogalmazott: azt követeljük, hogy az orosz energiára kivetett szankciókat és korlátozásokat Brüsszel azonnali hatállyal függessze fel! Hozzátette azt is : „Brüsszelnek rá kell kényszerítenie Zelenszkij elnököt, hogy azonnali hatállyal nyissa meg a Barátság kőolajvezetéket”, és el kell vetni azokat a terveket, amelyek az orosz energiáról való leválást sürgetik.

