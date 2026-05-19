Nagelsmann megszegte a szavát a németek kerethirdetése előtt, Matthäus is kifakadt
Szombaton este Berlinben játsszák a labdarúgó Német Kupa döntőjét, a bajnok Bayern München és a Stuttgart csap össze. A Bundesliga múlt hét végi zárófordulójában a Bayern München immár negyvenéves kapusa, Manuel Neuer a 60. percben megsérült, lecserélték, de sajtóhírek szerint ott lesz a vb-n, mégpedig két év után újra a német válogatott első számú kapusaként.
Matthäus: Rossz a kommunikáció
Megszólalt Lothar Matthäus is, aki szerint szakmai szempontból érthető lehet a döntés, a német válogatott legendája ugyanakkor élesen bírálta a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) kommunikációját. A korábbi világklasszis a Skynak írt publicisztikájában úgy fogalmazott: a DFB hónapokon keresztül nyilvánosan kiállt Baumann mellett, ezért a mostani hirtelen irányváltás felesleges találgatásokat és vitákat indított el. Matthäus hangsúlyozta, hogy a szövetséget tartja felelősnek a kialakult helyzetért. – Tapasztalt vezetők dolgoznak a DFB-nél, ezt a helyzeteket korábban és körültekintőbben kellett volna kezelni – jegyezte meg Matthäus.
A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador csapatával találkoznak a csoportkörben.
