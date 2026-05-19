manuel neuerbundesligajulian nagelsmannválogatott

Nagelsmann megszegte a szavát a németek kerethirdetése előtt, Matthäus is kifakadt

Szombaton este Berlinben játsszák a labdarúgó Német Kupa döntőjét, a bajnok Bayern München és a Stuttgart csap össze. A Bundesliga múlt hét végi zárófordulójában a Bayern München immár negyvenéves kapusa, Manuel Neuer a 60. percben megsérült, lecserélték, de sajtóhírek szerint ott lesz a vb-n, mégpedig két év után újra a német válogatott első számú kapusaként.

Magyar Nemzet
2026. 05. 19. 17:23
Julian Nagelsmann csütörtökön hirdeti ki a vb-keretét Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Matthäus: Rossz a kommunikáció

Megszólalt Lothar Matthäus is, aki szerint szakmai szempontból érthető lehet a döntés, a német válogatott legendája ugyanakkor élesen bírálta a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) kommunikációját. A korábbi világklasszis a Skynak írt publicisztikájában úgy fogalmazott: a DFB hónapokon keresztül nyilvánosan kiállt Baumann mellett, ezért a mostani hirtelen irányváltás felesleges találgatásokat és vitákat indított el. Matthäus hangsúlyozta, hogy a szövetséget tartja felelősnek a kialakult helyzetért. – Tapasztalt vezetők dolgoznak a DFB-nél, ezt a helyzeteket korábban és körültekintőbben kellett volna kezelni – jegyezte meg Matthäus. 

A németek az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő tornán az újonc Curacao mellett Elefántcsontpart és Ecuador csapatával találkoznak a csoportkörben.


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpolitikus

Ilyen tényleg nincs 2.

Bayer Zsolt avatarja

Sorozatunk második része következik.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu