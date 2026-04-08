Kilőttek a repülőjegyárak, járatok tűnhetnek el – enyhülés csak hónapok múlva jöhet

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja komoly nyomás alá helyezte a globális kerozinpiacot. Az ellátási láncok akadoznak, a Közel-Keleten jelentős mennyiségű olaj rekedt raktárakban, ami az árakat 100 dollár fölé lökte hordónként, miközben a kínálat is szűkül. Bár szerda reggelre jelentősen csökkent a kőolaj jegyzési ára a tűzszüneti megállapodás hírére, ám a kerozin- és repülőjegyárakban ez csak később jelentkezhet.

A dráguló repülőjegyárak mellett hamarosan ilyen képek fogadhatják az európai reptereken az utasokat (Fotó: Havran Zoltán)

Repülőjegyárak: drágulás után jönnek a járattörlések

A konfliktus eleinte „csak” drágította a repülést, mostanra azonban már járatok eltűnéséhez vezet – számolt be a Business Insider. Azt írják,

a kerozin ára március végére 195 dollárra emelkedett, ami közel 100 dolláros növekedés februárhoz képest, amikor a háború kitört.

Az ellátási gondok miatt egyre nehezebb beszerezni az üzemanyagot, ami közvetlenül vezet járatcsökkentésekhez. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol szerint az olajkiesés áprilisban már kétszerese lehet a márciusinak, ami tovább mélyíti a hiányt. A szakértők szerint Ázsia után Európában is gyorsan jelentkezhetnek a problémák.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kerozin speciális tárolást igényel, ezért jóval kisebb készletek állnak rendelkezésre, mint például benzinből. Ennek következtében Ázsiában már most drágult az utazás, és több légitársaság pótdíjakat vezetett be vagy járatokat törölt, miközben Európában is küszöbön állhat az üzemanyaghiány.

Európában és Ázsiában is vágják a járatokat, Amerika is lépett

Az európai légitársaságok közül

a Ryanair már járatcsökkentést fontolgat,

miközben a Lufthansa válságforgatókönyveken dolgozik, és akár 40 repülőgépet is leállíthat.

A Scandinavian Airlines mintegy ezer járat törléséről döntött, főként rövid távú útvonalakon, és átmenetileg árat is emelt.

Ázsiában szintén komoly lépések történtek: a Vietnam Airlines több belföldi útvonalat felfüggesztett, és további kapacitáscsökkentést tervez.

Más szereplők, például a Vietjet Air és a Bamboo Airways szintén járatokat vágnak.

Az AirAsia már a járatok tíz százalékát törölte, miközben a jegyárak harminc–negyven százalékkal emelkedtek. A cég vezetője szerint a kerozin ára 90 dollárról 200 dollárra ugrott, ami a vállalat működésének legsúlyosabb kihívása lett.

Az amerikai piacon is lépnek a légitársaságok. Az Egyesült Államokban a United Airlines már bejelentette, hogy csökkenti a járatszámot, különösen a kevésbé nyereséges időszakokban. A vállalat szerint a jelenlegi olajárszint évente akár 11 milliárd dolláros többletköltséget jelenthet.

A Delta Air Lines egyelőre stabilabb helyzetben van saját finomítója miatt, de már így is módosította egyes útvonalait.

Az Air New Zealand pedig mintegy öt százalékkal csökkenti járatait, főként a kevésbé kihasznált időszakokban.

Tömeges járattörlések jöhetnek?

A jelenlegi folyamatok alapján a következő hónapokban az utasok egyszerre szembesülhetnek magasabb árakkal és szűkülő kínálattal, miközben az iparág egyik legnagyobb kérdése már nemcsak az ár, hanem az üzemanyag elérhetősége. A jelenlegi helyzet rövid távon még nem fenyeget tömeges járattörlésekkel, ám ha nem oldódik meg a Hormuzi-szoros blokádja, a probléma gyorsan elfajulhat – hangsúlyozta Danilo Recine, az olasz pilóta-szakszervezet, az ANPAC alelnöke.