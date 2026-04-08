Kilőttek a repülőjegyárak, járatok tűnhetnek el – enyhülés csak hónapok múlva jöhet

Egyre komolyabb zavarok alakulnak ki a globális légiközlekedésben: az üzemanyaghiány és az emiatti drágulás egyszerre sújtja a szektort. A repülőjegyárak meredek emelkedése és az ellátási problémák mára közvetlenül beavatkoznak a menetrendekbe, egyes járatok megszűnéséhez vezetve. Bár az olajpiacon enyhülés körvonalazódik, a szakértők szerint a negatív hatások még hónapokig velünk maradhatnak.

Gazsó Rita
2026. 04. 08. 12:37
Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, kerozin, kerozinhiány
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja komoly nyomás alá helyezte a globális kerozinpiacot. Az ellátási láncok akadoznak, a Közel-Keleten jelentős mennyiségű olaj rekedt raktárakban, ami az árakat 100 dollár fölé lökte hordónként, miközben a kínálat is szűkül. Bár szerda reggelre jelentősen csökkent a kőolaj jegyzési ára a tűzszüneti megállapodás hírére, ám a kerozin- és repülőjegyárakban ez csak később jelentkezhet.

A dráguló repülőjegyárak mellett hamarosan ilyen képek fogadhatják az európai reptereken az utasokat (Fotó: Havran Zoltán)

Repülőjegyárak: drágulás után jönnek a járattörlések

A konfliktus eleinte „csak” drágította a repülést, mostanra azonban már járatok eltűnéséhez vezet – számolt be a Business Insider. Azt írják, 

a kerozin ára március végére 195 dollárra emelkedett, ami közel 100 dolláros növekedés februárhoz képest, amikor a háború kitört.

Az ellátási gondok miatt egyre nehezebb beszerezni az üzemanyagot, ami közvetlenül vezet járatcsökkentésekhez. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, Fatih Birol szerint az olajkiesés áprilisban már kétszerese lehet a márciusinak, ami tovább mélyíti a hiányt. A szakértők szerint Ázsia után Európában is gyorsan jelentkezhetnek a problémák.

Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kerozin speciális tárolást igényel, ezért jóval kisebb készletek állnak rendelkezésre, mint például benzinből. Ennek következtében Ázsiában már most drágult az utazás, és több légitársaság pótdíjakat vezetett be vagy járatokat törölt, miközben Európában is küszöbön állhat az üzemanyaghiány.

Európában és Ázsiában is vágják a járatokat, Amerika is lépett

Az európai légitársaságok közül 

  • a Ryanair már járatcsökkentést fontolgat, 
  • miközben a Lufthansa válságforgatókönyveken dolgozik, és akár 40 repülőgépet is leállíthat. 
  • A Scandinavian Airlines mintegy ezer járat törléséről döntött, főként rövid távú útvonalakon, és átmenetileg árat is emelt.
  • Ázsiában szintén komoly lépések történtek: a Vietnam Airlines több belföldi útvonalat felfüggesztett, és további kapacitáscsökkentést tervez. 
  • Más szereplők, például a Vietjet Air és a Bamboo Airways szintén járatokat vágnak.
  • Az AirAsia már a járatok tíz százalékát törölte, miközben a jegyárak harminc–negyven százalékkal emelkedtek. A cég vezetője szerint a kerozin ára 90 dollárról 200 dollárra ugrott, ami a vállalat működésének legsúlyosabb kihívása lett.
  • Az amerikai piacon is lépnek a légitársaságok. Az Egyesült Államokban a United Airlines már bejelentette, hogy csökkenti a járatszámot, különösen a kevésbé nyereséges időszakokban. A vállalat szerint a jelenlegi olajárszint évente akár 11 milliárd dolláros többletköltséget jelenthet.
  • A Delta Air Lines egyelőre stabilabb helyzetben van saját finomítója miatt, de már így is módosította egyes útvonalait. 
  • Az Air New Zealand pedig mintegy öt százalékkal csökkenti járatait, főként a kevésbé kihasznált időszakokban.

Tömeges járattörlések jöhetnek?

A jelenlegi folyamatok alapján a következő hónapokban az utasok egyszerre szembesülhetnek magasabb árakkal és szűkülő kínálattal, miközben az iparág egyik legnagyobb kérdése már nemcsak az ár, hanem az üzemanyag elérhetősége. A jelenlegi helyzet rövid távon még nem fenyeget tömeges járattörlésekkel, ám ha nem oldódik meg a Hormuzi-szoros blokádja, a probléma gyorsan elfajulhat – hangsúlyozta Danilo Recine, az olasz pilóta-szakszervezet, az ANPAC alelnöke.

A kerozinhiány miatt eddig elsősorban Olaszországban – Brindisiben, Milánóban, Velencében, Bolognában és Trevisóban vezettek be jelentős korlátozásokat április elején. A korlátozások értelmében a repülőterek prioritást élveznek a sürgősségi járatok, valamint a három óránál hosszabb útvonalon közlekedő repülőgépek kiszolgálásában. A rövidebb távú járatok üzemeltetőit arra kérik, hogy lehetőség szerint más bázisokon tankoljanak fel a visszaútra is. A Brindisi az első európai repülőtér, ahol a hírek szerint teljesen elfogyott az üzemanyag. Itt a tankolás átmenetileg szünetel, a járatoknak más repülőtereken kell felvenniük a szükséges kerozint.

A Budapest Airportot egyelőre nem fenyegeti a kerozinhiány

Magyarországon a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren jelenleg nincs közvetlen kerozinhiány, és az üzemanyag-ellátás zavartalan – jelezte a Budapest Airport. 

A budapesti repülőtér vezetése megerősítette, hogy hazánkban a készletek stabilak, így a kerozinhiány miatt nem kellett korlátozásokat bevezetni. 

Ám mivel több olasz repülőtéren korlátozzák a tankolást, a Budapestről oda érkező repülőgépeknek gyakran a visszaútra szükséges üzemanyagot is Budapesten kell felvenniük. Ez a repülőgépek megnövekedett súlya miatt esetenként korlátozhatja a szállítható utasok számát vagy a poggyászok mennyiségét.

A hosszabb távú kilátások azt mutatják: egyelőre még van üzemanyag, iparági elemzések szerint Magyarország kerozinkészletei a jelenlegi ellátási láncok mellett nagyjából öt hónapra elegendőek. Ha a közel-keleti konfliktus elhúzódik, a nyári főszezonban, május-június hónapban már Budapesten is számítani lehet ellátási zavarokra és járattörlésekre.

Enyhülés jöhet

Szerda kora reggelre a Brent olaj ára több mint tizenöt százalékkal esett, közel 92 dollárra hordónként, majd később 95 dollár körül stabilizálódott, miután az amerikai elnök ideiglenesen felfüggesztette az Irán elleni csapásokat. Ez az áresés arra utal, hogy a kutaknál is megjelenhet némi enyhülés – vetette fel a Washington Post. Az üzemanyagárak valamelyest csökkenhetnek a nyersolaj világpiaci árának mérséklődése nyomán, de a jelentős árcsökkenés attól függ, hogy a tárgyalások valóban előrehaladnak-e, és újraindul-e a hajóforgalom a Hormuzi-szoroson – írják.

Az amerikai Energiaügyi Információs Hivatal korábban azt jelezte, hogy akár hónapokba is telhet, mire a szoros újranyitása alacsonyabb energiaárakat eredményez. A jelentés szerint ha a szoros májusban megnyílik, a kapacitások fokozatosan állhatnak helyre, ahogy a tengeri forgalom újraindul és a közel-keleti termelők visszatérnek a normál működéshez. Az olajkínálat 2026 végére közelítheti meg a konfliktus előtti szintet.

Még ha a nyersolaj ára csökken is, a benzinkutakon egy ideig drágán tankolhatunk

 – vélik. Amíg ez az enyhülés nem következik be, a kerozin ára várhatóan magas marad, miután a háború kezdete óta több mint 87 százalékkal emelkedett.

