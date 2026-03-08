turizmusbelföldi utazásrepülőjegyáraktavaszi szünet

Belföldön a fürdőhelyek, külföldön a nagy európai városok vonzzák a magyarokat húsvétkor

Megélénkült az utazási kedv a tavaszi szünetben, foglalási adatok alapján a belföldi utazásoknál ismét a fürdőhelyek kerültek az élre, de egyre több magyar indul külföldre is. Húsvétkor a repülőjegy-foglalások száma 47,1 százalékkal nőtt az előző évhez képest, miközben a jegyek átlagára csökkent. Mutatjuk, melyik belföldi és külföldi városokat választották a magyarok húsvétkor és mennyiért kínálták a repülőjegyeket.

Gazsó Rita
2026. 03. 08. 13:30
illusztráció Forrás: depositphotos/Grigorenko
A négynapos húsvéti hosszú hétvége hagyományosan a hazai utazási szezon egyik első kiemelt időszaka, amely érezhetően megélénkíti a turizmus forgalmát és számottevő bevételeket generál az ágazat számára. A legfrissebb adatok szerint idén is jelentős utazási kedv mutatkozik: sokan választanak belföldi pihenést, míg mások külföldi úti célok felé indulnak.

húsvéti foglalások
A húsvéti előfoglalások harmada wellness-szálláshelyre szól 
Fotó: BGYH

A húsvéti hosszú hétvége legfrissebb foglalási adatai szerint várhatólag ismét a hazai fürdővárosok lesznek az időszak nyertesei

A belföldi előfoglalások száma alapján a legnépszerűbb települések pillanatnyilag: Eger, Gyula, Nyíregyháza, Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Szeged, Budapest, Siófok és Zalakaros 

– számolt be a Szállás.hu.

A fürdővárosok keresettségét az is bizonyítja, hogy a húsvéti előfoglalások harmada wellness-szálláshelyre szól.

A teljes tavaszi szünetet nézve a TOP 10-es lista kicsit átrendeződik, az élen Eger, Nyíregyháza, Gyula, Pécs és Budapest található, amit Miskolc, Hajdúszoboszló, Szeged, Siófok és Zalakaros követ. A húsvéti páros foglalások többsége Egerbe, Gyulára és Hajdúszoboszlóra szól. De a listán található még Miskolc, Pécs, Budapest, Szeged, Harkány, Nyíregyháza, illetve Hévíz.

A gyermekkel utazók is hasonló útirányt vesznek célba: a legtöbben Nyíregyháza, Eger, Gyula, Pécs és Szeged felé indulnak.

Állatkertek, történelmi várak és gyógyfürdők a legnépszerűbb húsvéti programok

A korábbi évek tapasztalatai szerint a húsvéti hosszú hétvégén és a tavaszi szünetben az állatkertek, családbarát kirándulóhelyek és wellnessfürdők számíthatnak a legnagyobb érdeklődésre. A Szállás.hu felmérése szerint a legnépszerűbb attrakciók között szerepel ilyenkor a Nyíregyházi Állatpark és a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A hagyományőrző eseményeket kereső családokat idén is várja a Szentendrei Skanzen és a világörökségi listán szereplő Hollókő Ófalu, ahol a húsvéti locsolkodás, kézműveskedés és népi bemutatók várják a családokat a teljes hétvégén.

A természetkedvelők körében előreláthatólag a Szalajka-völgy és a Tisza-tavi Ökocentrum lesznek a leglátogatottabb szabadtéri helyszínek, míg a történelmi nevezetességek közül az egri vár, a Gyulai vár és a keszthelyi Festetics-kastély kerülhet fel a húsvéti toplistára. Wellnessprogramhoz a Zalakarosi Fürdő és a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is népszerű választás lesz.

Még egyszer annyian utaznak külföldre, mint tavaly

Nemcsak a belföldi foglalások indultak be az elmúlt hetekben. Ahogy már korábbi foglalások is mutatták, a magyarok közül egyre többen indulnak pihenni külföldre. Ez már a tavaszi adatokban is megmutatkozik. 

Az idei húsvétkor a repülőjegy foglalások száma 47,1 százalékkal növekedett tavaly ugyanezen időszakhoz képest

– derült ki a Kiwi.com április 2–12. közötti időszakra vonatkozó magyar ügyfelek által leadott foglalásaiból.

A felmérés szerint a repülőjegyek átlagára némileg csökkent, 103,44 euróról, vagyis csaknem negyvenezer forintról 99,73 euróra, azaz 38 400 forintra csökkent, amely 3,6 százalékos árcsökkenést jelent az előző évhez képest.

Repülőjegyek átlagárának alakulása távolság szerinti bontásban

TávÁtlagár 2025Átlagár 2026Változás iránya és mértéke
Hosszú (4000 km-nél távolabbi)71 152 Ft83 788 Ft+17,8 százalék
Közepes (1500 és 4000 km közti)43 559 Ft41 675 Ft-4,3 százalék
Rövid (1500 km alatti)30 654 Ft29 545 Ft-3,6 százalék

A Kiwi.com lapunkat arról is tájékoztatta, hová utaznak a legtöbben külföldre húsvéti szünet idején a magyarok. Országokat nézve a többség Olaszországba, Spanyolországba, Törökországba, az Egyesült Királyságba, Görögországba, Franciaországba, Máltára, Hollandiába, Németországba vagy Belgiumba készül.

A TOP 10 úti cél repülővel a magyarok körében a városokat tekintve:

  • Barcelona
  • Isztambul
  • Róma
  • London
  • Milánó
  • Nápoly
  • Málta
  • Bari
  • Athén
  • Párizs

Vannak olyan célpontok, ahová megnőttek a foglalások idén a korábbi évhez képest. A legnagyobb foglalásnövekedést Lengyelország (+325 százalék), Hollandia (+185,7 százalék), Svájc (+140 százalék), Indonézia (+100 százalék) és Thaiföld (+100 százalék) könyvelheti el.

Városok tekintetében a magyar foglalásokat nézve a legnagyobb bővüléssel Nápoly (+314,3 százalék), Hurghada (+200 százalék), Las Palmas (+175 százalék), Bázel (+120 százalék) és Barcelona (+100 százalék) büszkélkedhet.

