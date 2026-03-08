Belföldön a fürdőhelyek, külföldön a nagy európai városok vonzzák a magyarokat húsvétkor

A négynapos húsvéti hosszú hétvége hagyományosan a hazai utazási szezon egyik első kiemelt időszaka, amely érezhetően megélénkíti a turizmus forgalmát és számottevő bevételeket generál az ágazat számára. A legfrissebb adatok szerint idén is jelentős utazási kedv mutatkozik: sokan választanak belföldi pihenést, míg mások külföldi úti célok felé indulnak.

A húsvéti előfoglalások harmada wellness-szálláshelyre szól

Fotó: BGYH

A húsvéti hosszú hétvége legfrissebb foglalási adatai szerint várhatólag ismét a hazai fürdővárosok lesznek az időszak nyertesei.

A belföldi előfoglalások száma alapján a legnépszerűbb települések pillanatnyilag: Eger, Gyula, Nyíregyháza, Pécs, Hajdúszoboszló, Miskolc, Szeged, Budapest, Siófok és Zalakaros

– számolt be a Szállás.hu.

A fürdővárosok keresettségét az is bizonyítja, hogy a húsvéti előfoglalások harmada wellness-szálláshelyre szól.

A teljes tavaszi szünetet nézve a TOP 10-es lista kicsit átrendeződik, az élen Eger, Nyíregyháza, Gyula, Pécs és Budapest található, amit Miskolc, Hajdúszoboszló, Szeged, Siófok és Zalakaros követ. A húsvéti páros foglalások többsége Egerbe, Gyulára és Hajdúszoboszlóra szól. De a listán található még Miskolc, Pécs, Budapest, Szeged, Harkány, Nyíregyháza, illetve Hévíz.

A gyermekkel utazók is hasonló útirányt vesznek célba: a legtöbben Nyíregyháza, Eger, Gyula, Pécs és Szeged felé indulnak.

Állatkertek, történelmi várak és gyógyfürdők a legnépszerűbb húsvéti programok

A korábbi évek tapasztalatai szerint a húsvéti hosszú hétvégén és a tavaszi szünetben az állatkertek, családbarát kirándulóhelyek és wellnessfürdők számíthatnak a legnagyobb érdeklődésre. A Szállás.hu felmérése szerint a legnépszerűbb attrakciók között szerepel ilyenkor a Nyíregyházi Állatpark és a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A hagyományőrző eseményeket kereső családokat idén is várja a Szentendrei Skanzen és a világörökségi listán szereplő Hollókő Ófalu, ahol a húsvéti locsolkodás, kézműveskedés és népi bemutatók várják a családokat a teljes hétvégén.

A természetkedvelők körében előreláthatólag a Szalajka-völgy és a Tisza-tavi Ökocentrum lesznek a leglátogatottabb szabadtéri helyszínek, míg a történelmi nevezetességek közül az egri vár, a Gyulai vár és a keszthelyi Festetics-kastély kerülhet fel a húsvéti toplistára. Wellnessprogramhoz a Zalakarosi Fürdő és a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő is népszerű választás lesz.