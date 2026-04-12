Leállhat Írország: veszélyben az ország üzemanyag-ellátása

Az ír hatóságok a Cork megyében található whitegate-i finomítónál avatkoztak be – ez az ország legfontosabb benzin- és dízelellátó központja –, miután a pánikszerű felvásárlás következtében országszerte több száz benzinkúton kifogyott az üzemanyag.

A gazdák és fuvarozók már szerdától akadályozták a tartálykocsik be- és kihajtását az üzemből. A tiltakozás oka az üzemanyagárak jelentős emelkedése volt. A demonstrálók azt követelik, hogy a kormány csökkentse az üzemanyagokra rakódó adókat, amelyek a végső ár több mint 60 százalékát teszik ki.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az ország működése is veszélybe kerülhet.

Ha a whitegate-i olajfinomító nem nyit ki újra, az ország működése leáll. Ez nemzetbiztonsági kérdés

– mondta Thomas Byrne, Írország európai ügyekért és védelemért felelős államtitkára.

A Fuels for Ireland – amely az üzemanyag-forgalmazókat és a benzinkutakat képviseli – közölte: az ország mintegy 1500 töltőállomásából körülbelül 600 már kifogyott az üzemanyagból.