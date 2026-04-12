A rendőrség paprikaspray-vel lépett fel a tüntetőkkel szemben, miközben a katonák nehézgépek segítségével kezdték eltávolítani azokat a teherautókat és traktorokat, amelyek eltorlaszolták az Írország egyetlen olajfinomítójához vezető utat – írja az Origo.
Leállhat Írország: veszélyben az ország üzemanyag-ellátása
Az emelkedő üzemanyagárak miatti tiltakozások megbénították Írország kulcsfontosságú ellátási pontjait, és már az ország olajellátása is veszélybe került. A blokádok miatt több száz benzinkút kifogyott az üzemanyagból.
Az ír hatóságok a Cork megyében található whitegate-i finomítónál avatkoztak be – ez az ország legfontosabb benzin- és dízelellátó központja –, miután a pánikszerű felvásárlás következtében országszerte több száz benzinkúton kifogyott az üzemanyag.
A gazdák és fuvarozók már szerdától akadályozták a tartálykocsik be- és kihajtását az üzemből. A tiltakozás oka az üzemanyagárak jelentős emelkedése volt. A demonstrálók azt követelik, hogy a kormány csökkentse az üzemanyagokra rakódó adókat, amelyek a végső ár több mint 60 százalékát teszik ki.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az ország működése is veszélybe kerülhet.
Ha a whitegate-i olajfinomító nem nyit ki újra, az ország működése leáll. Ez nemzetbiztonsági kérdés
– mondta Thomas Byrne, Írország európai ügyekért és védelemért felelős államtitkára.
A Fuels for Ireland – amely az üzemanyag-forgalmazókat és a benzinkutakat képviseli – közölte: az ország mintegy 1500 töltőállomásából körülbelül 600 már kifogyott az üzemanyagból.
A tüntetők továbbra is lezárják Dublin belvárosának főbb útvonalait, valamint több autópálya-csomópontot országszerte, azonnali adócsökkentést követelve. A tiltakozások központja a dublini O’Connell Street, ahol kedd óta parkoló traktorok, teherautók és furgonok bénítják a közlekedést – írja a Politico.
Írország jobbközép kormánya – amely a múlt hónapban már csökkentette a benzin és a dízel adóját az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni támadása miatt megugró olajárak hatására – nem hajlandó közvetlenül tárgyalni a spontán szerveződött tüntetőkkel, mivel mögöttük nem állnak hivatalos érdekképviseleti szervezetek.
A demonstrálók közben az ország két másik jelentős olajimport-kikötőjében, Galway-ben és a Limerick megyében található Foynes-ban is akadályozzák az üzemanyag-szállítást.
A helyzet komolyságát mutatja, hogy egy holland tartályhajó, amely 6 millió liter üzemanyagot szállít, csütörtök óta a Galway-öbölben vesztegel, mivel a kikötő tárolói már megteltek.
Kevin McPartlan, a Fuels for Ireland vezérigazgatója arra figyelmeztetett: ha a szállítás továbbra is akadozik Whitegate, Foynes és Galway kikötőiben, akkor hétfő reggelre egyetlen benzinkúton sem lehet biztosítani az ellátást.
Borítókép: Tüntetés Írországban (Fotó: AFP)
