Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 696,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -101,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 809,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -194,3 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Németországenergiaválságüzemanyagár

Állami beavatkozást sürget a német pénzügyminiszter az energiaárak megfékezésére

A javaslat tovább mélyíti a német kormánykoalíción belüli vitát az energiaár-válság kezeléséről.

Magyar Nemzet
2026. 04. 11. 8:27
Illusztráció Fotó: Németh András Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Állami beavatkozást sürget az energiaárak megfékezésére Lars Klingbeil pénzügyminiszter, ami tovább mélyíti a német kormánykoalíción belüli vitát az energiaár-válság kezeléséről. A német pénzügyminiszter a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: jelenleg „a leghatékonyabb eszköz a piaci beavatkozás, és más európai országok példája is ezt igazolja. Hangsúlyozta, hogy Németországnak is „bátorságot kellene mutatnia ezen a téren.

Klingbeil ismételten javasolta rendkívüli nyereségadó (extraprofitadó) bevezetését az energiacégekre, az energiaadók csökkentését, valamint az üzemanyagárak felső korlátozását. Indoklása szerint az extraprofitadó lehetővé tenné a „válságnyereségek lefölözését, és ezekből a lakosság érdemi tehermentesítését. A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, költségesnek és hatástalannak nevezve azokat. A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül. A sajtóértesülések szerint Friedrich Merz is bírálta a nyilvános szóváltást, és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert. 

A koalíciós partnerek – a CDU/CSU és az SPD – a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.