Állami beavatkozást sürget a német pénzügyminiszter az energiaárak megfékezésére

Állami beavatkozást sürget az energiaárak megfékezésére Lars Klingbeil pénzügyminiszter, ami tovább mélyíti a német kormánykoalíción belüli vitát az energiaár-válság kezeléséről. A német pénzügyminiszter a Süddeutsche Zeitung lapnak adott interjúban úgy fogalmazott: jelenleg „a leghatékonyabb eszköz a piaci beavatkozás”, és más európai országok példája is ezt igazolja. Hangsúlyozta, hogy Németországnak is „bátorságot kellene mutatnia” ezen a téren.

Klingbeil ismételten javasolta rendkívüli nyereségadó (extraprofitadó) bevezetését az energiacégekre, az energiaadók csökkentését, valamint az üzemanyagárak felső korlátozását. Indoklása szerint az extraprofitadó lehetővé tenné a „válságnyereségek lefölözését”, és ezekből a lakosság érdemi tehermentesítését. A javaslatokat ugyanakkor élesen bírálta Katherina Reiche gazdasági miniszter, költségesnek és hatástalannak nevezve azokat. A pénzügyminiszter és a gazdasági tárca vezetője közötti nyilvános vita feszültséget keltett a kormányon belül. A sajtóértesülések szerint Friedrich Merz is bírálta a nyilvános szóváltást, és visszafogottságra intette a gazdasági minisztert.

A koalíciós partnerek – a CDU/CSU és az SPD – a hétvégén egyeztetéseket folytatnak a lehetséges intézkedésekről, vasárnap pedig koalíciós bizottsági ülésen tárgyalhatnak a további lépésekről.