Pénztárcába markoló kérdés: Április 12-én az energiaszuverenitásról is dönt az ország

Az orosz olaj- és gázszállítások, valamint a Paks II atomerőművi projekt egyaránt célpontjai a nemzetközi politikai nyomásgyakorlásnak. A Tisza Párt energetikai programja – a kiszivárgott hatszáz oldalas dokumentum és Kapitány István nyilatkozatai alapján – pedig ezt a forgatókönyvet részletesen körvonalazza. A kockázatokról Hárfás Zsolt beszélt lapunknak, aki szerint az április 12-i választás energiapolitikai szempontból is sorsdöntő.

Kapitány István teljes felülvizsgálatot szeretne

Magyar Péterék szándékai felől Hárfás szerint nem hagyott kétséget a párt energetikai prominense. Kapitány István év eleji színre lépésekor azonnal bejelentette: „a Paks II teljes felülvizsgálatára lesz szükség, amit meg is fogunk tenni.” Hárfás emlékeztetett arra, hogy

Kapitány az egyik legnagyobb olaj- és gázmulti, a Shell szolgálatában állt és áll ma is.

Ebből következően szerinte „a teljes felülvizsgálat” tulajdonképpen alaphangon évekkel elhúzódó beruházást, milliárdos többletköltségeket és importpiaci kiszolgáltatottságot jelentene, végső soron az atomerőművi projekt és a szuverén magyar energiapolitika végét.

Kapitány nemrég azt is elmondta, hogy a Tisza Párt eltörölné az ártámogatásokat, vagyis a védett üzemanyagárakat és a rezsicsökkentés rendszerét is. A kiszivárgott Tisza energetikai program ezt nemcsak megerősíti, hanem Hárfás Zsolt szerint még súlyosabb következményeket vetít előre.

– Ez nem egyszerű gazdaságpolitikai irányváltás lenne, hanem egy brutális ársokk, amely azonnal megjelenne a mindennapokban: megugró rezsiszámlák, elszálló üzemanyagárak és drámai mértékben romló megélhetési körülmények formájában

– sorolta az atomenergetikai szakértő.

Privatizáció és energiafüggőség következhet

A kiszivárgott programterv emellett a stratégiai jelentőségű állami vagyon kiárusítását is kilátásba helyezi. A dokumentum szerint 2028 végéig végre kellene hajtani az állami kézben lévő Mol-részvények eladását és az MVM legalább hetvenöt százalékos tulajdonrészének privatizációját. Hárfás szerint ez egyértelműen a külföldi, profitorientált szereplők térnyerését és a magyar családok kiszolgáltatottságának növekedését hozná – szemben a jelenlegi kormány azon alapelvével, amely a nemzeti vagyon megőrzését és gyarapítását tekinti elsődleges érdeknek.