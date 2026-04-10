Orbán Viktor: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk!

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Pénztárcába markoló kérdés: Április 12-én az energiaszuverenitásról is dönt az ország

Április 12-én arról is döntenek a választók, hogy Magyarország folytatja-e az elmúlt évek következetes, nemzeti érdekeken alapuló energiastratégiáját, vagy olyan politikai erő kerül hatalomra, amely idegen érdekek mentén veszélyeztetné azt – érvelt lapunknak Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő. Szerinte egyaránt tét a Paks II projekt sorsa, a rezsicsökkentés fenntartása és a stratégiai állami energiavagyon megőrzése is, tekintettel Kapitány István kijelentéseire.

2026. 04. 10. 15:41
Zsolt Harfas, engineer and nuclear-energy expert, has long argued that Hungary needs a third nuclear power plant and that Paks II is already indispensable (Photo: Lou Benoist Source: AFP)
Az orosz olaj- és gázszállítások, valamint a Paks II atomerőművi projekt egyaránt célpontjai a nemzetközi politikai nyomásgyakorlásnak. A Tisza Párt energetikai programja – a kiszivárgott hatszáz oldalas dokumentum és Kapitány István nyilatkozatai alapján – pedig ezt a forgatókönyvet részletesen körvonalazza. A kockázatokról Hárfás Zsolt beszélt lapunknak, aki szerint az április 12-i választás energiapolitikai szempontból is sorsdöntő.

Kapitány István teljes felülvizsgálatot szeretne

Magyar Péterék szándékai felől Hárfás szerint nem hagyott kétséget a párt energetikai prominense. Kapitány István év eleji színre lépésekor azonnal bejelentette: „a Paks II teljes felülvizsgálatára lesz szükség, amit meg is fogunk tenni.” Hárfás emlékeztetett arra, hogy 

Kapitány az egyik legnagyobb olaj- és gázmulti, a Shell szolgálatában állt és áll ma is.

Ebből következően szerinte „a teljes felülvizsgálat” tulajdonképpen alaphangon évekkel elhúzódó beruházást, milliárdos többletköltségeket és importpiaci kiszolgáltatottságot jelentene, végső soron az atomerőművi projekt és a szuverén magyar energiapolitika végét.

Kapitány nemrég azt is elmondta, hogy a Tisza Párt eltörölné az ártámogatásokat, vagyis a védett üzemanyagárakat és a rezsicsökkentés rendszerét is. A kiszivárgott Tisza energetikai program ezt nemcsak megerősíti, hanem Hárfás Zsolt szerint még súlyosabb következményeket vetít előre. 

– Ez nem egyszerű gazdaságpolitikai irányváltás lenne, hanem egy brutális ársokk, amely azonnal megjelenne a mindennapokban: megugró rezsiszámlák, elszálló üzemanyagárak és drámai mértékben romló megélhetési körülmények formájában

 – sorolta az atomenergetikai szakértő.

Privatizáció és energiafüggőség következhet

A kiszivárgott programterv emellett a stratégiai jelentőségű állami vagyon kiárusítását is kilátásba helyezi. A dokumentum szerint 2028 végéig végre kellene hajtani az állami kézben lévő Mol-részvények eladását és az MVM legalább hetvenöt százalékos tulajdonrészének privatizációját. Hárfás szerint ez egyértelműen a külföldi, profitorientált szereplők térnyerését és a magyar családok kiszolgáltatottságának növekedését hozná – szemben a jelenlegi kormány azon alapelvével, amely a nemzeti vagyon megőrzését és gyarapítását tekinti elsődleges érdeknek.

A Tisza program ráadásul az orosz energiahordozók vásárlásának azonnali megszüntetését is kilátásba helyezi – beleértve a gázt, az olajat, és minden bizonnyal a friss nukleáris üzemanyagot is. 

Ha a Paks II atomerőmű nem épülne meg, és az orosz energiahordozók kiesnek, a rendszerben még nagyobb szerepet kapnának a földgáztüzelésű erőművek, ami komoly következménnyel járna.

 – A villamosenergia ára nagymértékben függ a gáz árától. Már az drasztikus áremelést okozott Nyugat-Európában, hogy az EU és az USA kiszorítja az orosz gázt Európából. Ide kapcsolható az is, hogy Ausztria nem véletlenül támadja folyamatosan a Paks II projektet, hiszen gazdasági érdeke fűződik az atomerőmű építésének elkaszálásához. Áramfogyasztái csúcsidőszakokban magas áron exportál villamos energiát Magyarországra, és ezt az állapotot fenn kívánja tartani – fejtette ki Hárfás Zsolt.

A szuverenitás nem politikai alku tárgya

A jelenlegi kormány álláspontja ezzel szemben az, hogy az ország energiaszuverenitása nem képezheti politikai alku tárgyát. A paksi atomerőmű második üzemidő-hosszabbítása, Paks II megépítése, kis moduláris egységek fejlesztése, a naperőművek nagyarányú bővítése, az energiatárolás kiterjesztése és új csúcserőművek építése Hárfás szerint egyetlen, egymást erősítő rendszer elemei – és az ország szuverenitásának zálogát jelentik.

– A választáson arról is döntünk, hogy az energiapolitika szuverén marad-e, vagy máshol határoznak róla, amit az idegen érdekek szolgálatában álló Tisza Párt hajt végre.

 Az utóbbi modellt már láthattuk korábban, a következménye a kiszolgáltatottság és a lakosság megsarcolása – zárta gondolatait Hárfás Zsolt.

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

