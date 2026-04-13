Tovább gyűrűzik az üzemanyagválság, Németország is lépett

A német kormány bejelentése szerint a gázolaj és a benzin energiadóját literenként mintegy 17 eurócenttel (körülbelül 62 forinttal) csökkentik két hónapra. Friedrich Merz német kancellár közlése szerint az adócsökkentő intézkedés célja, hogy gyors segítséget nyújtson az autósoknak és a vállalkozásoknak a megnövekedett üzemanyagárak miatt.

A német kormány jelezte: elvárják, hogy az ipari szereplők a teljes adócsökkentést érvényesítsék a fogyasztói árakban.

A döntés hátterében az áll, hogy az iráni konfliktus következtében jelentősen drágult a kőolaj világpiaci ára. Az ADAC adatai szerint a háború kezdete óta a gázolaj ára több mint hetven centtel, a benziné mintegy 41 centtel emelkedett literenként. Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is korlátozottak maradnak, heteken belül a repülőforgalom is veszélybe kerülhet.