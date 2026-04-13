Tovább gyűrűzik az üzemanyagválság, Németország is lépett

A német kormánykoalíció mintegy 1,6 milliárd eurós üzemanyagár-csökkentő csomagot jelentett be hétfőn, válaszul az iráni háború nyomán megugró energiaárakra. Az adócsökkentő intézkedés azonban csak ideiglenesen lép életbe.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 13:44
Friedrich Merz német kancellár (középen) bejelentette, hogy időszakosan mérséklik az üzemanyagot terhelő adókat Németországban Forrás: AFP
A német kormány bejelentése szerint a gázolaj és a benzin energiadóját literenként mintegy 17 eurócenttel (körülbelül 62 forinttal) csökkentik két hónapra. Friedrich Merz német kancellár közlése szerint az adócsökkentő intézkedés célja, hogy gyors segítséget nyújtson az autósoknak és a vállalkozásoknak a megnövekedett üzemanyagárak miatt.

Üzemanyagadó csökkentést jelentett be a német kormány
Üzemanyagadó-csökkentést jelentett be a német kormány. Fotó: AFP

A német kormány jelezte: elvárják, hogy az ipari szereplők a teljes adócsökkentést érvényesítsék a fogyasztói árakban.

A döntés hátterében az áll, hogy az iráni konfliktus következtében jelentősen drágult a kőolaj világpiaci ára. Az ADAC adatai szerint a háború kezdete óta a gázolaj ára több mint hetven centtel, a benziné mintegy 41 centtel emelkedett literenként. Ahogy arról lapunk is beszámolt, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások továbbra is korlátozottak maradnak, heteken belül a repülőforgalom is veszélybe kerülhet.

A német kormánykoalíció további intézkedéseket is kilátásba helyezett. 2026-ban a munkáltatók legfeljebb ezereurós (366 ezer forint) adó- és járulékmentes kompenzációs prémiumot is fizethetnek a dolgozóknak. 

A költségvetési kiesés részbeni ellentételezésére a dohánytermékekre kivetett adó emelését tervezik. 

Emellett a német kormány támogatja az Európai Bizottság azon elképzelését, hogy az energiaszektorban – a 2022-es válságintézkedések mintájára – rendkívüli nyereségadó jellegű lépéseket is megvizsgáljanak.

A koalíciós pártok vezetői a hétvégén, a berlini Villa Borsigban tartott egyeztetéseken állapodtak meg a csomagról, miután korábban vita bontakozott ki a fogyasztók tehermentesítésének módjáról. A tárgyalások az egész hétvégén át tartottak.

Egész Európában emelkednek az üzemanyagárak. Cikkünk írásakor Németországban az Euro 95-ös benzinért literenként átlagosan 2,16 eurót kell fizetni, míg a védett árnak köszönhetően Magyarországon csak 1,55 euróba kerül egy liter benzin. A gázolaj a német benzinkutakon átlagosan 2,42 euróba kerül, míg hazánkban 1,6 euróba. Hollandiában a legrosszabb a helyzet, ahol a benzin 2,32 euróba, a dízel üzemanyag 2,45 euróba kerül literenként. 

 

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (középen) bejelentette, hogy időszakosan mérséklik az üzemanyagot terhelő adókat Németországban (Fotó: AFP)

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu