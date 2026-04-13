Az állami televízióban ismertetett közlemény szerint a bűnöző Amerika által a tengeri hajózásra és a nemzetközi vizeken történő átkelésre kiszabott korlátozások illegálisak és kalózkodásnak minősülnek.
Irán fenyeget: Nem marad biztonságos kikötő az öbölben az amerikai blokád esetén
Az iráni kikötők hétfőtől tervezett amerikai blokádja törvényellenes és kalózkodásnak minősül – közölte az iráni hadsereg, és figyelmeztetett, hogy egyetlen öbölbeli kikötő sem lesz biztonságban, ha az irániak veszélybe kerülnek.
A hadsereg továbbá figyelmeztetett:
Ha az Iszlám Köztársaság kikötőinek biztonsága a Perzsa-öböl és az Arab-tenger vizein az Egyesült Államok miatt veszélybe kerül, akkor a térség egyetlen kikötője sem lesz biztonságban.
Donald Trump amerikai elnök vasárnap a késő esti órákban újságírók előtt erősítette meg az iráni kikötőzárlatra vonatkozó szándékát, valamint arról is beszélt, hogy számos olajszállító tankhajó tart az Egyesült Államok felé, hogy onnan szerezze be az energiahordozót, így ezeknek nem kell majd használniuk a Hormuzi-szorost mint vízi utat.
Az üzemanyagárak drasztikus emelkedése a világ számos országát sújtja, különösen a fuvarozási ágazatot, amely nagymértékben függ a dízeltől. A költségek növekedése egyre több vállalkozást hoz nehéz helyzetbe, ami az áruszállítás akadozásához és az ellátási láncok sérülékenységének növekedéséhez vezethet.
Az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása azonban nemcsak az olaj- és gázárakra volt rendkívüli hatással, hanem egy új globális energiaválság küszöbét is megnyitotta, amely alapjaiban formálhatja át a világgazdaságot. A kialakult krízis ugyanis nem csupán energiapiaci válság, hanem a világrend átrendeződésének újabb mozgatórugója.
Borítókép: Teherhajó úton a Hormuzi-szoros felé Omán partjainál (Fotó: AFP)
