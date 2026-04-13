Amerikai szakértő leplezte le az ügyet: így avatkozott be Brüsszel a magyar választásokba

Egy amerikai hírszerzési szakértő szerint összehangolt, többrétegű művelet célozhatta a magyar politikai folyamatok befolyásolását – írja a Tűzfalcsoport. Az elemzés szerint a kiszivárogtatások és a politikai narratívák időzítése sem volt véletlen.

2026. 04. 13. 11:26
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Összehangolt hírszerzési művelet részeként próbálhatták befolyásolni a magyar választásokat – állítja Tony Segura amerikai hírszerzési szakértő, akinek elemzését a Tűzfalcsoport ismertette . A szakértő szerint „tankönyvi példája” a modern hírszerzési műveleteknek az, ahogyan a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter körül kialakult lehallgatási ügyet kezelték. Úgy véli, ez nem csupán diplomáciai incidens, hanem „megfontolt erőfeszítés egy szuverén politikai döntéshozatal befolyásolására”.

A magyar külügyminiszter körüli ügy „tankönyvi példája” a modern hírszerzési műveleteknek a szakértő szerint Fotó: Kovács Márton / MTI Fotószerkesztõség

Az elemzés szerint a feltételezett művelet több szinten zajlott. Segura arról is írt, hogy a hírszerzési tevékenység során helyi szereplőket is bevontak, ami lehetővé tette a hagyományos állami biztonsági rendszerek megkerülését. Emellett kitért arra, hogy a külföldi szolgálatok „kiszervezhették” az információgyűjtés egy részét, ami szerinte növeli a művelet letagadhatóságát.

A szakértő hangsúlyozta: a kiszivárogtatott információk értelmezése is kulcsszerepet játszik. Mint írta, a diplomáciai kapcsolatfelvételek bizonyos értelmezése „klasszikus dezinformációs eszköz”, amely alkalmas arra, hogy politikai nyomást gyakoroljanak.

Segura szerint az ügy időzítése sem véletlen, mivel a választási kampány időszakában az ilyen információk „a közvélemény befolyásolásának eszközévé válhatnak”. Úgy fogalmazott: a beavatkozások célja lehetett, hogy megingassák a választók bizalmát a kormány iránt.

Az elemzés aláhúzta, hogy a műveletek hátterében álló struktúrák nemzetközi jellegűek lehetnek, és a politikai, valamint hírszerzési szereplők közötti együttműködés egyre szorosabbá válhat.

A Tűzfalcsoport szerint mindez arra utal, hogy a geopolitikai konfliktusok már nemcsak a hagyományos diplomáciai térben zajlanak, hanem a belpolitikai folyamatok szintjén is megjelennek.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

