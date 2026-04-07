J. D. Vance: Orbán Viktor a legfontosabb vezető Európában – kövesse nálunk élőben Orbán Viktor és az amerikai alelnök közös sajtótájékoztatóját

Panyi-ügy: döntött az ügyészség az igazságügyi miniszter feljelentéséről

A Legfőbb Ügyészség a Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította azt a kémkedés miatt tett feljelentést, amit az igazságügyi miniszter nyújtott be Panyi Szabolcs ügyében – tudta meg a Magyar Nemzet. A feljelentés sorsáról a rendőrség rövidesen dönteni fog.

2026. 04. 07. 12:41
A Legfőbb Ügyészség a rendőrségnek küldte meg azt a feljelentést, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter tett Panyi Szabolcs ügyében – derült ki az ügyészség lapunknak adott tájékoztatásából. Mint írták, „a Legfőbb Ügyészség a feljelentést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította. A feljelentésben írtakat a rendőrség fogja elbírálni.”

Lapunk a Mandiner cikke alapján két hete számolt be arról: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSsquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. 

A magyar újságíró egy ismeretlen nővel arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel: „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte a nőt, hogy erről ne beszéljen senkinek. A diskurzus ezek után újabb fordulatot vett, hiszen Panyi belengette, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájött, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések. Panyi egy Szergej Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, aminek írásba foglalt változatát később megosztotta a Facebook-oldalán. Panyi azzal is hencegett beszélgetőpartnerének, hogy barátja Orbán Anitának és együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is bekerült.  

Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Panyi elismerte, ő hallható a felvételen.

Pár napja egy újabb hangfelvétel is napvilágot látott, azon a balliberális újságíró arról beszélt, hogy információi három európai titkosszolgálattól származnak. Az is kiderült, hogy Panyi Orbán Anita mellett Magyar Péterhez is bejáratos, tavaly januárban például bizonyíthatóan egyeztettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
