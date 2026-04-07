Panyi-ügy: döntött az ügyészség az igazságügyi miniszter feljelentéséről

A Legfőbb Ügyészség a rendőrségnek küldte meg azt a feljelentést, amit Tuzson Bence igazságügyi miniszter tett Panyi Szabolcs ügyében – derült ki az ügyészség lapunknak adott tájékoztatásából. Mint írták, „a Legfőbb Ügyészség a feljelentést a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodának továbbította. A feljelentésben írtakat a rendőrség fogja elbírálni.”

Lapunk a Mandiner cikke alapján két hete számolt be arról: egy kiszivárgott hangfelvétel alapján kiderült, hogy a Direkt36 és a VSsquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal.

A magyar újságíró egy ismeretlen nővel arról beszélt a hanganyagon, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdezett Panyinál, hogy melyik az az állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel: „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte a nőt, hogy erről ne beszéljen senkinek. A diskurzus ezek után újabb fordulatot vett, hiszen Panyi belengette, hogy megmutatja a hölgynek Szijjártó Péter beszélgetéseit. Az újságíró végül rájött, hogy épp nincsenek nála a beszélgetések. Panyi egy Szergej Lavrov orosz és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, aminek írásba foglalt változatát később megosztotta a Facebook-oldalán. Panyi azzal is hencegett beszélgetőpartnerének, hogy barátja Orbán Anitának és együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is bekerült.

Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Panyi elismerte, ő hallható a felvételen.

Pár napja egy újabb hangfelvétel is napvilágot látott, azon a balliberális újságíró arról beszélt, hogy információi három európai titkosszolgálattól származnak. Az is kiderült, hogy Panyi Orbán Anita mellett Magyar Péterhez is bejáratos, tavaly januárban például bizonyíthatóan egyeztettek.