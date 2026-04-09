Tiszás ügynökbotrány: ők a hálózat tagjai Magyar Péter körül

Nem sokkal ezután már a 444 úgymond legexkluzívabb információit feltálaló újságíró lett: 2023 októberében videóriportot közölt a lengyel választásokról, amely beszámoló helyett sokkal inkább egy kampányfilm volt Donald Tusk mellett. A tudósítás címének akkor a Tisza Párt jelenlegi egyik kampányszlogenjét adta címül:

Most, vagy soha. Mindez azért különösen érdekes, mert az Ellenpont már korábban bemutatta, hogy Magyar Péter kampánystábja kapcsolatban áll Donald Tusk csapatával.

Kaufmann és a cikkünkben felvázolt hálózat mozgása csak újabb bizonyíték, hogy valóban egy nemzetközi hálózat áll a Tisza Párt mögött. Sőt: 2024 májusában egy titkosszolgálati dokumentumot lobogtatott Szijjártó Péternek, amihez legális úton nem juthatott volna hozzá. Majd 2024 júniusában Rogán Antalt privát londoni családi kirándulása közben zaklatta.

Ezt követően pedig, 2025. június 1-jén Mészáros Lőrincet találta meg Münchenben, amikor az üzletember épp a szállását szerette volna elfoglalni.

Kaufmann legnagyobb diadalaként viszont a Novák Katalin-ügy kirobbantását szokták emlegetni. Ő volt az, aki 2024. február 2-án jelentette meg a cikkét. Legfőképpen ez az írás volt az, ami előkészítette Magyar Péter néhány nappal későbbi megjelenését. Kaufmann ezt is úgy interpretálta, hogy az ügyeletben kapott egy olvasói levelet, amelyik felhívta a figyelmét egy konkrét bírósági határozatra, annak elküldte a másolatát is, amely közölte a döntés tényét.

Erről azonban megoszlanak a vélemények. Az események sorozata úgy követte egymást, ami arra utal, hogy Magyar Péter színre lépése elő volt készítve. Különösen, hogy a kegyelmi döntést már 2023 áprilisában, tehát 10 hónappal korábban meghozta Novák Katalin.

Kaufmann módszertanát illetően a Kontextus közölt korábban részletes tényfeltáró videót.

Vörös Szabolcs

Vörös szerepe némileg eltér a többiekétől, ő a kijevi kapcsolat a hálózatban. Korábban a baloldali Origóban dolgozott, majd 2016-ban az egyébként – mondjuk Gulyás Mártonhoz képest – meglehetősen mérsékelt képességű és íráskészségű figurát az új vezetők kidobták. Végül a baloldali propagandalapnál, a válasz.online-nál kötött ki.

Az ügynöki metodika egyébként a következő: Kaufmann feldobja, Gulyás a mainstreambe emeli, Panyi külföldre közvetíti (vagy külföldről importálja) az aktuális témát, Vörös pedig Kijev propagandájával egészíti ki a történetet.

Ennek ékes példája a Zelenszkijjel készített propagandainterjú, amelyben egyetlen kérdés sem hangzott el a kárpátaljai magyarokat vagy a hazánkat ért ukrán támadásokat illetően, helyette az ukrán elnök

Magyarországgal kapcsolatos panaszáradatának kérdésekkel tagolt leiratát olvashattuk, amelynek a beszédes, „Viktor történelmi hibát követ el” címet adta. Zelenszkij történelmi hibája, népének lemészároltatása fel sem merült témaként.

Nem meglepő, hiszen az ukrán vezetéssel és az azt támogató körökkel is jó viszonyban van: együtt vett részt egy konferencián Bartosz Tsikhotsky volt kijevi lengyel nagykövettel, aki már 2024-ben arról beszélt, nem tartja kizártnak, hogy Ukrajna elveszítse katonailag a háborút, és azt sem, hogy válaszul a NATO csapatokat küldjön az országba.

Egy Ukrajna mellett ennyire elkötelezett újságíró részéről érdekesnek hat, hogy 2016-ban (tehát az orosz–ukrán ellenségeskedések kitörését, a Krím félsziget 2014-es annektálását követően) elindult egy oroszországi fotópályázaton, ahol a „nyüzsgő moszkvai metrótól a Bajkál-tó vidékéig” fotózhatták az orosz hétköznapokat a pályázaton indulók – köztük Vörös.

Egy az ukrán és nyugati szolgálatokhoz bekötéssel rendelkező személy számára egy ilyen lehetőség valóságos kincsesbányát jelenthet.

Márpedig Vörös és társai dokumentáltan kapcsolatban állnak a közép-kelet-európai régió (elsősorban Magyarország, Lengyelország és Ukrajna) politikai befolyásolására létrehozott munkacsoporttal.

Az Ellenpont rámutat: a négy központi figurából három, Panyi, Vörös és Gulyás részt vett az Egyesült Államok külügyminisztériuma által meghirdetett Edward R. Murrow Press Fellowship elnevezésű „ösztöndíjprogramon”, amiről nagyon sokat elmond, hogy nevét arról az emberről kapta, akinek az 1960-as évek elején feladata volt többek között a külföldi újságírók befolyásolása és beszervezése. Az ösztöndíj pontos tartalmába egy 2003-as szenátusi feljegyzés ad betekintést (a dokumentum 25791-es szakaszában, a „C” alcím alatt), amelyről beszédes módon a külföldi diplomáciai befolyást erősítő tevékenységek körében tárgyaltak az amerikai törvényhozás felsőházában. A feljegyzés szerint évente 20 főt választanak ki globálisan, akiknek a program állja az útiköltségeit, a saját, és szükséges esetben családtagjainak elszállásolását, valamint egy egyedileg megállapított „ellentételezést” is fizetnek az ösztöndíjas szolgálatáért.

Vagyis itt nem egy ingyenes és bárki által elérhető továbbképzésről van szó, hanem egy válogatott beszervezési eljárásról, amelynek a végén az amerikai törvényhozás megfogalmazása szerint az ösztöndíjasok szolgálatot végeznek „legfeljebb 6 hónapos” időkeretben – fizetésért.





És hogy miért éppen a „szolgálat” (service) szót használja a dokumentum? És miért jár ezért a „szolgálatért” díjazás? Az adminisztratív rendelkezésekből az is kiderül, hogy az ösztöndíjast a program igazgatói tanácsa osztja be szolgálati helyekre, amely vagy a Szabad Európa Rádió (Radio Free Europe/Radio Liberty), vagy a Voice of America (Amerika Hangja) lehet. Ezeknél a szervezeteknél háromféle módon kerülhetnek alkalmazásba:

szerződéses partnerként,

(amerikai) közszolgaként (Civil Service),

vagy a diplomáciai szolgálat (Foreign Service) állományában.

A programban részt vevők tehát jó eséllyel az Egyesült Államok közigazgatási vagy diplomáciai alkalmazottjai lesznek.

Forrás: Ellenpont









Panyi 2014-ben, Vörös 2015-ben, Gulyás 2023-ban került a Murrow Fellowship programba.

Ezekben az években az Egyesült Államokban baloldali kormányok voltak hatalmon. Ez tehát azt jelenti, hogy a fenti kör konkrétan az amerikai Demokrata Párt megbízásából szolgálta az amerikai baloldali érdekeket. És nem akármilyen pozíciókban, hanem kifejezetten a régiós befolyásolási eszköz, a USAID hálózatán keresztül.

Az amerikai baloldal bukása után Brüsszel vette át a hálózat maradékát. Mint azt fent említettük, a szenátusi dokumentumból tudható, hogy Panyi, Gulyás és Vörös a Szabad Európa Rádióhoz és a Voice of America kötelékébe kerültek az amerikai ösztöndíjnak köszönhetően. E két platform azonban nem hagyományos sajtótermék.

Donald Trump második elnöki ciklusának egyik első intézkedése volt a USAID-kifizetések több mint 90 százalékának leállítása. A döntést Trump és a kormányzati költések visszavágását felügyelő Elon Musk azzal indokolta, hogy a USAID projektjei liberális programokat mozdítanak elő, a globalista baloldal politikai érdekeit szolgálja, és pazarlásnak tekintik azokat. Trump külön kiemelte érvelésében a Szabad Európa Rádiót és a Voice of Americát, amely szerinte külföldön terjesztett baloldali propagandát a USAID támogatását, vagyis az amerikai adófizetők pénzét felhasználva.

Mivel e két portál finanszírozása nagyobbik részét közvetítőkön keresztül a USAID-en és közvetlen módon a USAGM-en keresztül kapta, a Murrow Fellowship ösztöndíjasai a hivatalos amerikai kormányzati álláspont szerint a nemzetközi baloldali propagandát USAID-forrásokból terjesztő hálózat tagjai.

Ezek után szinte nem is meglepő, hogy a VOA és a Szabad Európa finanszírozásának felfüggesztéséről szóló bejelentés után éppen Brüsszelből kaptak a szerkesztőségek gyorssegélyt: Kaja Kallas, az uniós külügyi főképviselő 5,5 millió eurós segélycsomagot ajánlott fel a két szerkesztőségnek,

így az amerikai ügynökkör brüsszeli fennhatóság alá került.

Hogy milyen módon használta a segélyprogramot befolyásszerzési eszközként, azt Magyarország tekintetében a Tényellenőr, Ukrajna vonatkozásában pedig az Ellenpont tárta fel részletesen.

Hazánk esetében az ellenzéki sajtót finanszírozták kormányzati pénzekből. A magyar sajtónak nyújtott támogatás nem közvetlenül a USAID-től érkezett a kedvezményezettekhez, hanem a David Pressman amerikai nagykövet vezette budapesti nagykövetségen keresztül. A nagykövetség a hivatalos oldalán tette közzé azt a pályázati felhívását 2022. decemberben, amelynek célja a „független médiumok és civil szervezetek” támogatása volt. A támogatások tényleges szétosztására Magyarországon a Mérték Médiaelemző Műhely nevű civil szervezet úgynevezett „Szabad Média Pályázat” programján keresztül került sor.

Azokat a szerkesztőségeket díjazták, amelyek a Tisza Párt hazaárulási botrányához csatlakozva az ukránpárti narratívát viszik. Nem véletlenül. A USAID legfontosabb terepe ugyanis az ukrán politikai befolyás megvásárlása volt.

Mint az Ellenpont azt korábban feltárta: az ukrán elnök pártjával látványosan összefonódó Transzatlanti Kapcsolatok Központja mögött meghúzódik a teljes globalista hálózat. Így megtalálható a finanszírozóik és partnereik között a NED, az Atlantic Council és a Panyiékat finanszírozó USAID.

Emlékezetes, hogy 2021 februárjában a Nép Szolgája parlamenti frakciója váratlanul igénybe vette a híres washingtoni tanácsadó és lobbicég, a Finsbury Glover Hering szolgáltatásait.

Az elsődleges céljuk nem más volt, mint hogy a Finsbury segítségével szorosabbra fűzzék a viszonyt az Egyesült Államok és az Európai Unió döntéshozóival. Kiemelten a Demokrata Párt vezetőivel és a Biden-adminisztráció tagjaival.

Az ügy nagy vihart kavart az ukrán belpolitikában. Az ellenzék kérdőre vonta Zelenszkijéket, hogy miért és miből fizetnek egy amerikai lobbicéget. Bár az ukrán sajtóban az amerikai lobbicég megbízását javarészt a Nép Szolgájának tulajdonítják, technikailag nem ők voltak az aláírók. Közbeiktattak ugyanis egy civil szervezetet, a Transzatlanti Kapcsolatok Központját (TDC), amely nagyon szorosan kötődik Zelenszkij pártjához. Annyira, hogy az alapítók, Pavlo Velykorechanin és Stanislav Kostiuchenko közvetlenül kapcsolódtak a Nép Szolgája parlamenti frakciójához, mindketten képviselői asszisztensként dolgoztak abban az időben. A TDC-t egy olyasmi háttérszervezetnek kell elképzelni, mint amilyen a Bajnai Gordon-féle Haza és Haladás Alapítvány, vagy mint a Tisza elődjének számító Legyél a Változás Egyesület. És éppen az ilyen társaságok mögött szoktak meghúzódni az izgalmas finanszírozók. Így van ez most is. A hálózat nagyobb, fajsúlyosabb egységei egytől egyig besoroltak Zelenszkijék háttéralapítványa mögé.

Így a USAID, az Atlantic Council, a Friedrich-Ebert-Stiftung, a Heinrich-Böll-Stiftung, a Konrad-Adenauer-Stiftung, a National Endowment for Democracy (NED) és a German Marshall Fund is megtalálható a névsorban. Ez a kör pedig megjelent a Tisza Párt és a körülötte lévő ukránpárti ügynökhálózat mögött is:

Tarr Zoltán alelnök, uniós delegációvezető 2025 áprilisában tárgyalt – a TDC mögött felbukkanó – Atlantic Council képviselőivel.

A National Endowment for Democracy ott van Zelenszkij pártalapítványa, az őt felépítő médiahálózat és a magyar baloldali média mögött. Így a Gulyás Márton-féle Partizán és a Panyi Szabolcs-féle Vsquare és a Direkt36, vagyis azon médiumok mögött is, amelyek Magyar Pétert felépítették és támogatják.

A USAID szintén közös pont Zelenszkij és Magyar Péter mögött.

Így már teljesen nyilvánvaló, hogy a Tisza Párt egy kiterjedt nemzetközi ügynökhálózat műveleti egységeként tevékenykedik Magyarországon.