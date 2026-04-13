Drámai figyelmeztetés: óriási bajt hoz az energiaválság, veszélyben az ellátási lánc

Ausztrália – a világ számos más országához hasonlóan – súlyos üzemanyagválsággal küzd. Az országban minden eddiginél nagyobb mértékben emelkedtek a benzin- és dízelárak, és különösen a fuvarozási ágazat került nehéz helyzetbe.

Magyar Nemzet
2026. 04. 13. 10:27
Benzinárak egy benzinkúton Charlestownban, Ausztráliában (Fotó: AFP)
A fuvarozó vállalkozások nagymértékben függnek a dízeltől, különösen a hosszú távú, nagy terhelésű közúti szállításban, és sokan arról számolnak be, hogy költségeik több mint a duplájára nőttek az Iránban kitört háború óta, amely világszerte rekordmagasságba emelte az olajárakat – írja a BBC.

Ausztrália üzemanyagválsággal küzd. Anthony Albanese a helyzet súlyosságára hívta fel a figyelmet (Fotó: AFP)

Ritka országos televíziós beszédében Anthony Albanese a helyzet súlyosságára hívta fel a figyelmet. „Bizonytalan időket élünk” – mondta, majd hozzátette: „de biztos vagyok abban, hogy ezekkel a globális kihívásokkal is meg fogunk küzdeni, az ausztrálok módjára.” 

Arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az üzemanyaggal, és ahol lehet, használjanak tömegközlekedést, hogy a készletek azoknak maradjanak, akiknek nincs más választásuk.

A fuvarozók azonban kevés megnyugvást találtak ebben. Aaron Fischer, egy teherfuvarozó vállalkozás tulajdonosa szerint a dízel ára drasztikusan megemelte költségeit: míg korábban 3600 ausztrál dollárba került egy tank megtöltése, ma már 7500 dollárt fizet érte. Havonta a korábbi 150 ezer dollár helyett már 300 ezer dollárt költ üzemanyagra, miközben a bevételek csak késleltetve érkeznek, így akár 600 ezer dollárt is elő kell finanszíroznia.

A helyzetet tovább nehezítik az ellátási problémák: 

egyes útvonalakon dízelhiányról számoltak be, ami komoly gondot okoz a sofőröknek. 

 

A kormány egymilliárd ausztrál dollár értékű kamatmentes hitelt jelentett be az ágazat számára, de a szakmai szereplők szerint ez nem jelent valódi megoldást, mivel az adósságot növeli. Inkább közvetlen támogatást és gyorsabb segítséget sürgetnek.

A fuvarozók számára a megélhetés a tét: a szállítmányozás kulcsszerepet játszik az ellátási láncban, hiszen gyakorlatilag minden termék teherautón jut el a fogyasztókhoz.

A drasztikus áremelkedések különösen nehéz helyzetbe hozzák az új vállalkozásokat is. Egyes cégek kénytelenek voltak áraikat jelentősen megemelni, miközben megrendeléseik száma csökken.

Tapasztalt sofőrök szerint a helyzet példátlan: sokan visszafogták a munkát vagy leálltak, mert nem tudják kitermelni a költségeket. A fuvarozás ritkábbá vált, a díjak megduplázódtak, és egyre nagyobb a járműhiány.

A szakértők figyelmeztetnek: ha a problémát nem kezelik gyorsan, az ellátási lánc válsága fenyegeti az országot.

Borítókép: Benzinárak egy benzinkúton Ausztráliában (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
