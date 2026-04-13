Drámai figyelmeztetés: óriási bajt hoz az energiaválság, veszélyben az ellátási lánc

Ritka országos televíziós beszédében Anthony Albanese a helyzet súlyosságára hívta fel a figyelmet. „Bizonytalan időket élünk” – mondta, majd hozzátette: „de biztos vagyok abban, hogy ezekkel a globális kihívásokkal is meg fogunk küzdeni, az ausztrálok módjára.”

Arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az üzemanyaggal, és ahol lehet, használjanak tömegközlekedést, hogy a készletek azoknak maradjanak, akiknek nincs más választásuk.

A fuvarozók azonban kevés megnyugvást találtak ebben. Aaron Fischer, egy teherfuvarozó vállalkozás tulajdonosa szerint a dízel ára drasztikusan megemelte költségeit: míg korábban 3600 ausztrál dollárba került egy tank megtöltése, ma már 7500 dollárt fizet érte. Havonta a korábbi 150 ezer dollár helyett már 300 ezer dollárt költ üzemanyagra, miközben a bevételek csak késleltetve érkeznek, így akár 600 ezer dollárt is elő kell finanszíroznia.

A helyzetet tovább nehezítik az ellátási problémák: