A fuvarozó vállalkozások nagymértékben függnek a dízeltől, különösen a hosszú távú, nagy terhelésű közúti szállításban, és sokan arról számolnak be, hogy költségeik több mint a duplájára nőttek az Iránban kitört háború óta, amely világszerte rekordmagasságba emelte az olajárakat – írja a BBC.
Drámai figyelmeztetés: óriási bajt hoz az energiaválság, veszélyben az ellátási lánc
Ausztrália – a világ számos más országához hasonlóan – súlyos üzemanyagválsággal küzd. Az országban minden eddiginél nagyobb mértékben emelkedtek a benzin- és dízelárak, és különösen a fuvarozási ágazat került nehéz helyzetbe.
Ritka országos televíziós beszédében Anthony Albanese a helyzet súlyosságára hívta fel a figyelmet. „Bizonytalan időket élünk” – mondta, majd hozzátette: „de biztos vagyok abban, hogy ezekkel a globális kihívásokkal is meg fogunk küzdeni, az ausztrálok módjára.”
Arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak az üzemanyaggal, és ahol lehet, használjanak tömegközlekedést, hogy a készletek azoknak maradjanak, akiknek nincs más választásuk.
A fuvarozók azonban kevés megnyugvást találtak ebben. Aaron Fischer, egy teherfuvarozó vállalkozás tulajdonosa szerint a dízel ára drasztikusan megemelte költségeit: míg korábban 3600 ausztrál dollárba került egy tank megtöltése, ma már 7500 dollárt fizet érte. Havonta a korábbi 150 ezer dollár helyett már 300 ezer dollárt költ üzemanyagra, miközben a bevételek csak késleltetve érkeznek, így akár 600 ezer dollárt is elő kell finanszíroznia.
A helyzetet tovább nehezítik az ellátási problémák:
egyes útvonalakon dízelhiányról számoltak be, ami komoly gondot okoz a sofőröknek.
A kormány egymilliárd ausztrál dollár értékű kamatmentes hitelt jelentett be az ágazat számára, de a szakmai szereplők szerint ez nem jelent valódi megoldást, mivel az adósságot növeli. Inkább közvetlen támogatást és gyorsabb segítséget sürgetnek.
A fuvarozók számára a megélhetés a tét: a szállítmányozás kulcsszerepet játszik az ellátási láncban, hiszen gyakorlatilag minden termék teherautón jut el a fogyasztókhoz.
A drasztikus áremelkedések különösen nehéz helyzetbe hozzák az új vállalkozásokat is. Egyes cégek kénytelenek voltak áraikat jelentősen megemelni, miközben megrendeléseik száma csökken.
Tapasztalt sofőrök szerint a helyzet példátlan: sokan visszafogták a munkát vagy leálltak, mert nem tudják kitermelni a költségeket. A fuvarozás ritkábbá vált, a díjak megduplázódtak, és egyre nagyobb a járműhiány.
A szakértők figyelmeztetnek: ha a problémát nem kezelik gyorsan, az ellátási lánc válsága fenyegeti az országot.
Borítókép: Benzinárak egy benzinkúton Ausztráliában (Fotó: AFP)
