Energiaválság: most kezdődik igazán

Az Európai Unió energiaügyi biztosa már egy hete említette, hogy az iráni fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt az olaj ára 70 százalékkal, a földgázé pedig 50 százalékkal emelkedett, ami aggodalmat kelt az ellátásbiztonsággal kapcsolatban. Javasolta, hogy a tagállamok vegyék fontolóra az üzemanyag-jegyrendszert, a távmunkát vagy az „autómentes vasárnapokat” is az olaj- és gázkereslet visszaszorítása érdekében – tájékoztat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Bajban Európa, egyre romlik az energiabiztonság. Fotó: AFP

Érinti a világ energiapiacait

Rövid időn belül sem a katonai konfliktus lezárására, sem az energiahordozók útvonalainak zavartalan újraindítására nem számíthatunk. A szoros stratégiai jelentősége egyértelmű: az IMF adatai szerint a konfliktus előtt a globális olajtermelés mintegy 25–30 százaléka és a cseppfolyósított földgáz 20 százaléka haladt át a Hormuzi-szoroson. Ez a mennyiségű energiahordozó Ázsia és Európa egyes részei iránti keresletet is kielégítette. A szoros lezárása és a környékbeli országok energiaüzemeltetési infrastruktúráinak rongálása, mint például a katari ipari létesítményt ért támadás, alapjaiban érinti a világ energiapiacait, amelynek hosszú távú geopolitikai következményei lesznek.

A válság legsúlyosabban az ázsiai országokat érinti, hiszen olajimportjuk nagyon nagy mértékben támaszkodik a Perzsa-öbölből származó energiahordozókra. Különösen kitett Japán, Dél-Korea és India, hiszen olajimportjuk több mint 70 százaléka a Perzsa-öböl térségéből származik, hasonló helyzetben van Tajvan és Pakisztán is. Kína esetében a szituáció némileg differenciáltabb: bár az ország különféle forrásokból (Oroszország, Afrika, Dél-Amerika) is importál nyersolajat, a Hormuzi-szoroson keresztül érkező mennyiség továbbra is jelentős.

A Hormuzi-szoros lezárása az ázsiai gazdaságokra várhatóan jelentős hatást fejt ki, amelynek csak egy része az üzemanyaghiány és az energiaárak emelkedése. A kereskedelmi zavarok, a piacon domináló bizalmi hatások mindezt többszörözik. Az IMF olajkínálati sokkokról szóló empirikus tanulmánya azt mutatja, hogy az olajárak tízszázalékos emelkedése jellemzően 0,2–0,5 százalékponttal csökkenti a GDP-növekedést az olajimportáló gazdaságokban. A hatások a gazdasági szerkezettől és az energiaintenzitástól függően változnak. Ugyanakkor egy hónapokig, netán évekig tartó lezárás többszörösen nagyobb GDP-hatást eredményezne, mint ezek az alapbecslések.