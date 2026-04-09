Egyre jobban összehúzzák a nadrágszíjat az európai háztartások

Átalakítja az európaiak fogyasztási szokásait az iráni háború, a konfliktusnak máris érezhető hatásai vannak az energia-, műtrággya és logisztika területén. A YouGov piackutató intézet emelzése szerint a konfliktus egy már eleve inflációval terhelt környezetben fejti ki hatását, ami fokozza a háztartások árérzékenységét és visszafogottabb költési hajlandóságát. A 2022-ben kezdődött megélhetési válság óta tartósan magas szinten maradt az óvatosság a fogyasztók körében – közölte az MTI.
Stefan Lohmann, a YouGov vezető tanácsadója a közleményben úgy fogalmazott: a válságok és fegyveres konfliktusok – köztük az iráni és az ukrajnai háború – megszilárdítják a strukturális változásokat az európai fogyasztási cikkek piacán.
A fogyasztók nem hirtelen lemondással reagálnak, hanem egyre tudatosabban és szelektívebben alakítják vásárlási döntéseiket.
Az elemzés rámutat: sok európai fogyasztó további megszorításokra számít a közeljövőben, különösen azok, akik már korábban is kénytelenek voltak költségvetésüket szűkíteni. Ez a várakozás tovább erősíti az árérzékenységet és visszafogja a fogyasztást.
A kutatás szerint a megélhetési költségek emelkedése már a mindennapokban is egyre nagyobb terhet jelent. Számos országban nő azoknak a háztartásoknak az aránya, amelyek nehezen tudják fedezni alapvető kiadásaikat, így az energiát, a közlekedést és az élelmiszereket.
A felmérés keretében március 11. és 25. között több mint 8000 felnőttet kérdeztek meg hat európai országban; az eredmények a 18 év feletti lakosságra nézve reprezentatívnak tekinthetők.
