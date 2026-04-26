A washingtoni lövöldözés miatt veszélybe került a királyi vizit

Veszélybe került az évtized egyik legfontosabb diplomáciai küldetése a washingtoni merényletkísérlet után. A Buckingham-palota válságegyeztetésbe kezdett az amerikai féllel, miután súlyos biztonsági mulasztásokra derült fény. A történtek nyomán bizonytalanná vált III. Károly király és Kamilla királyné tervezett látogatása.

Forrás: MTI2026. 04. 26. 18:19
A nyilatkozat előzményeként egy 31 éves kaliforniai illetőségű férfi lőfegyverekkel és késekkel felfegyverkezve megpróbált behatolni a díszvacsora helyszínéül szolgáló szállodai bálterembe, és eközben több lövést is leadott, megsebesítve az amerikai titkosszolgálat egyik tagját, akit azonban már kiengedtek a kórházból.

Az amerikai elnöknek nem esett bántódása, a fegyverest a helyszínen őrizetbe vették.

A rendezvény biztosításának szigorával kapcsolatban egyre több kérdés merül fel. Gary O’Donoghue, a BBC brit közszolgálati médiatársaság washingtoni tudósítói stábjának vezetője, aki jelen volt a díszvacsorán, vasárnap elmondta: semmiféle komolyabb biztonsági ellenőrzésen nem esett át, meghívóját „valaki mintegy hat láb (180 centiméter) távolságból” megnézte, és bár az öltözetének átvizsgálásához használt fémérzékelő jelzett, senki nem szólította fel arra, hogy ürítse ki zsebeit. Hasonlóan nyilatkozott Misha Komadovsky, a DW News németországi tudósítója is. Mint elmondta, a rendőrségi kordonon való áthaladáshoz nem volt szükség másra, mint egy egyszerű papírjegyre.


Történelmi jelentőségű útra készül III. Károly király

III. Károly és Kamilla királyné hétfőn kezdődő amerikai látogatásának célja a hivatalos meghatározás szerint a két ország közötti történelmi kapcsolatok és a modernkori kétoldalú viszonyrendszer megünneplése az Egyesült Államok függetlenné válásának 250. évfordulója alkalmából. A látogatásra mindazonáltal a brit–amerikai kapcsolatok történetében szinte példátlan feszültségek közepette kerül sor. 

A két ország viszonya az utóbbi hetekben rendkívüli mértékben elmérgesedett (Fotó: AFP)

A két ország viszonya az utóbbi hetekben ugyanis rendkívüli mértékben elmérgesedett, miután Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök több nyilatkozatban is kizárta Nagy-Britannia részvételét az iráni háborúban, és a hadműveletek első időszakában a brit támaszpontok használatát sem engedélyezte az amerikai fegyveres erőknek.

Trump emiatt többször is személyre szóló, éles hangú, nem egyszer maró gúnnyal áthatott bírálatokat fogalmazott meg Starmerrel szemben, 

és ennek hatására felerősödtek a király amerikai látogatásának lemondását sürgető hangok Nagy-Britanniában.

