Donald Trump, Fehér Ház, amerikai elnök, merénylet

„Csupán egy jegy kellett a belépéshez” – így jutott fegyverrel a bálteremig a Trump-merénylet gyanúsítottja

Újabb részletek láttak napvilágot a Donald Trump elleni washingtoni támadásról. Kiderült, hogy a merénylőnek gyakorlatilag akadálytalan útja volt az elnöki asztalig. „A szállodába való belépéshez csupán egy jegy kellett” – mutatott rá DW News németországi tudósítója. Ennél is aggasztóbb az a tény, hogy Cole Allen vendégként szállt meg a Hiltonban, így valószínűleg több belső ellenőrzési pontot is egyszerűen megkerülhetett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 26. 14:45
Kiderült, hogy a merénylőnek gyakorlatilag akadálytalan útja volt az elnöki asztalig
A jegyet a szálloda főbejáratánál ellenőrizték; nem kértek személyi igazolványt, és semmilyen egyéb azonosítás nem történt. Ennél is aggasztóbb az a tény, hogy Cole Allen vendégként szállt meg a Hiltonban, így valószínűleg több belső ellenőrzési pontot is egyszerűen megkerülhetett.

Szinte ellenőrzés nélkül jutott az elnöki asztal közelébe.

Donald Trump a közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén.

A férfit mintegy ötven méterre a bálterem bejáratától tartóztatták fel. 

Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet Trump, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.

A hónap tanára nyitott tüzet

A rendőrség azonosította a férfit: egy 31 éves kaliforniai tanár és videójáték-fejlesztőről van szó, akit 2024 decemberében a hónap tanárának választottak. Az elkövetőről részletesen itt írtunk.

Borítókép: Rendőrök a helyszínen (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
