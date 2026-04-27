Trump: Biztonságban lesz Károly király amerikai látogatásán

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump szerint teljes biztonságban zajlik majd III. Károly brit király közelgő amerikai állami látogatása, annak ellenére, hogy a hétvégén fegyveres incidens történt Washingtonban.

Forrás: BBC2026. 04. 27. 12:43
Donald Trump amerikai elnök és III. Károly brit király Fotó: Kirsty Wigglesworth Forrás: AFP
Trump: A király biztonságban lesz

Trump a CBS „60 Minutes” című műsorában hangsúlyozta: a Fehér Ház területe „rendkívül biztonságos”, így a brit uralkodó látogatása nem kerül veszélybe. Mint fogalmazott: „nagyon biztonságban lesz”, hozzátéve, hogy személyesen is egyeztetett a királlyal.

A négynapos állami látogatás hétfőn kezdődik Washingtonban, ahol III. Károly és Kamilla királyné hivatalos fogadtatásban részesülnek. A program szerint több diplomáciai és szimbolikus eseményen is részt vesznek, köztük a New York-i 9/11 emlékhely felkeresésén.

A brit fél a látogatástól a két ország kapcsolatainak erősítését várja. Keir Starmer brit miniszterelnök és Donald Trump vasárnap telefonon egyeztetett, miközben a londoni kormányzat abban bízik, hogy a királyi vizit hozzájárulhat a közelmúltban megromlott viszony javításához. A brit nagykövet szerint az út célja a „különleges kapcsolat” megújítása, valamint a közös történelmi és stratégiai érdekek hangsúlyozása. A programban kiemelt szerepet kap a gazdasági együttműködés, a védelmi partnerség és a társadalmi kapcsolatok erősítése is.

III. Károly brit király és Donald Trump amerikai elnök a windsori kastélyban (Fotó: AFP/Aaron Chown)

A látogatás nem mentes a politikai vitáktól

Több ellenzéki brit politikus bírálta az utat, egyesek szerint Trump kiszámíthatatlansága diplomáciai kockázatot jelent. Mások viszont úgy vélik, a királyi jelenlét stabilizáló hatással lehet a kapcsolatokra. Donald Trump elismerően nyilatkozott a brit uralkodóról, „kiváló embernek” és „nagyszerű képviselőnek” nevezve őt. Az amerikai elnök szerint a látogatás lehetőséget ad arra is, hogy a két ország új lendületet adjon együttműködésének egy kihívásokkal teli nemzetközi környezetben.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és III. Károly brit király (Fotó: AFP/Kirsty Wigglesworth) 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
