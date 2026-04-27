Lövöldözés a Hiltonban: a merénylő végezni akart az amerikai elnökkel és más vezetőkkel is + videó

Szombaton este a fegyveres átrohant a biztonsági ellenőrző ponton a Fehér Ház tudósítóinak vacsoráján. A helyszínen készült felvételeken látható, ahogy Allen teljesen feketébe öltözve – fegyverrel a kezében – berohant a washingtoni Hilton szállodába. A férfi megpróbált eljutni a bálterem ajtajáig, ahol az elnök, a kabinet legmagasabb rangú tagjai és számos újságíró tartózkodott.

Amint elhaladt a biztonsági őrök mellett, azok azonnal reagáltak, és előrántották fegyvereiket.

El momento en que el Servicio Secreto neutraliza al terrorista de izquierda que entró corriendo con un arma para matar a Trump. pic.twitter.com/R3B22iepoL — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) April 27, 2026

Allen a Hilton szálloda vendége volt, ahol az eseményt tartották. Trump nem sokkal a lövöldözés után egy képet osztott meg, amelyen a gyanúsított félmeztelenül, arccal lefelé fekszik a szőnyegen. A rendőrség közölte, hogy a férfinél több fegyver is volt, köztük egy sörétes puska, egy kézifegyver, valamint kések is. Az NBC információi szerint a gyanúsítottat az ügynökök nem lőtték meg, de elővigyázatosságból egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra. A támadás után nem sokkal tartott sajtótájékoztatón Trump „elmebetegnek” és „magányos farkasnak” nevezte az elkövetőt.

Miért akart végezni több célponttal az elkövető?

Allen a kiáltványában „Barátságos Szövetségi Bérgyilkosnak” nevezte magát és magas rangú célpontokat nevezett meg benne. Egy amerikai tisztviselő szerint a sokkoló írást egy rokon adta át a rendőrségnek:

A másik orcádat akkor kell odafordítani, amikor téged nyomnak el. Én nem az vagyok, akit megerőszakoltak egy fogolytáborban. Nem vagyok az a halász, akit tárgyalás nélkül kivégeztek. Nem vagyok az a diák, akit felrobbantottak, vagy éhező gyerek, sem az a tinédzser lány, akit a kormányzat bűnözői bántalmaztak. A másik orcád odafordítása, amikor valaki mást nyomnak el, nem keresztényi viselkedés, hanem bűnrészesség.

Ezt követően a levélben leírja, hogy az áldozatok számának minimalizálására törekszik, így lőszert is ennek mentén választott. Viszont a célpontok elérése érdekében hajlandó több embert is feláldozni, indoklása szerint azért, mert