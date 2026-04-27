Lövöldözés a Hiltonban: a merénylő végezni akart az amerikai elnökkel és más vezetőkkel is + videó

Helyszíni felvételek és a bíróságnak átadott hivatalos dokumentumok bizonyítják, hogy veszélyben volt Donald Trump élete a Fehér Ház tudósítóinak szombati díszvacsoráján. Míg a biztonsági szolgálat a professzionális közbelépést hangsúlyozta, a nyilvánosságra került bizonyítékok egy mindenre elszánt, vallási fanatizmustól fűtött elkövető képét rajzolják ki. Cole Tomas Allen hátrahagyott kiáltványában önjelölt szövetségi bérgyilkosként hivatkozik magára, aki az amerikai elnök mellett a Trump-kormányzat vezetőinek kivégzésére készült.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 9:56
Az ügynökök fegyvert rántottak, miután hangos durranások hallatszottak a Fehér Ház tudósítói vacsoráján a washingtoni Hiltonban, április 25-én Forrás: AFP
Szombaton este a fegyveres átrohant a biztonsági ellenőrző ponton a Fehér Ház tudósítóinak vacsoráján. A helyszínen készült felvételeken látható, ahogy Allen teljesen feketébe öltözve – fegyverrel a kezében – berohant a washingtoni Hilton szállodába. A férfi megpróbált eljutni a bálterem ajtajáig, ahol az elnök, a kabinet legmagasabb rangú tagjai és számos újságíró tartózkodott. 

Amint elhaladt a biztonsági őrök mellett, azok azonnal reagáltak, és előrántották fegyvereiket. 

Allen a Hilton szálloda vendége volt, ahol az eseményt tartották. Trump nem sokkal a lövöldözés után egy képet osztott meg, amelyen a gyanúsított félmeztelenül, arccal lefelé fekszik a szőnyegen. A rendőrség közölte, hogy a férfinél több fegyver is volt, köztük egy sörétes puska, egy kézifegyver, valamint kések is. Az NBC információi szerint a gyanúsítottat az ügynökök nem lőtték meg, de elővigyázatosságból egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra. A támadás után nem sokkal tartott sajtótájékoztatón Trump „elmebetegnek” és „magányos farkasnak” nevezte az elkövetőt.

Miért akart végezni több célponttal az elkövető?

Allen a kiáltványában „Barátságos Szövetségi Bérgyilkosnak” nevezte magát és magas rangú célpontokat nevezett meg benne. Egy amerikai tisztviselő szerint a sokkoló írást egy rokon adta át a rendőrségnek:

A másik orcádat akkor kell odafordítani, amikor téged nyomnak el. Én nem az vagyok, akit megerőszakoltak egy fogolytáborban. Nem vagyok az a halász, akit tárgyalás nélkül kivégeztek. Nem vagyok az a diák, akit felrobbantottak, vagy éhező gyerek, sem az a tinédzser lány, akit a kormányzat bűnözői bántalmaztak. A másik orcád odafordítása, amikor valaki mást nyomnak el, nem keresztényi viselkedés, hanem bűnrészesség.

Ezt követően a levélben leírja, hogy az áldozatok számának minimalizálására törekszik, így lőszert is ennek mentén választott. Viszont a célpontok elérése érdekében hajlandó több embert is feláldozni, indoklása szerint azért, mert

a legtöbb vendég maga döntött úgy, hogy részt vesz egy pedofil, erőszaktevő és áruló beszédén, így ők is bűnrészesek.

Célpontjai között kormányzati tisztviselők szerepeltek, akiket rangsorolt a legmagasabb beosztástól a legalacsonyabbig, azonban nem járt sikerrel. Allen azt írta: 

Nem vagyok többé hajlandó engedni, hogy egy pedofil, erőszaktevő és áruló a bűneivel bemocskolja a kezeimet.

Donald Trump vasárnap megszólalt a vacsorán történt kaotikus esemény után, mint mondta a lövöldöző „rengeteg gyűlöletet hordozott a szívében”, és a vallási fanatizmus is szerepet játszott a támadásban. Allen családtagjai elmondták a hatóságoknak, hogy a támadás előtt elküldte nekik azt a nyugtalanító írást, ami miatt egyikük értesítette a rendőrséget. Az elkövető családja hozzátette, hogy Allen rendszeresen járt lőtérre, hogy gyakoroljon a fegyvereivel.

Trump: Én nem vagyok pedofil!

Trump elnök a CBS 60 Minutes című műsorban csattant fel, miután a műsorvezető felolvasott egy részletet Allen írásából:

Elnézést, elnézést, én nem vagyok pedofil. Egy beteg ember sz…rságát olvassa fel? Összekapcsoltak régi dolgokkal, amelyeknek semmi közük hozzám. Teljesen tisztáztak. A másik oldalon lévő barátai voltak azok, akiknek köze volt, mondjuk, Epsteinhez… Szégyellnie kellene magát, hogy ezt felolvasta, mert én nem vagyok ilyen

 – mondta.

Borítókép: Az ügynökök fegyvert rántottak, miután hangos durranások hallatszottak a Fehér Ház tudósítói vacsoráján a washingtoni Hiltonban, április 25-én (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bogár László
idezojelekhorthy miklós

Ha elütne a villamos

Bogár László avatarja

Azt kellene vizsgálat tárgyává tenni, hogy a „rendszer megy tovább”, vagy éppen ellenkezőleg a rendszer drámai módon megváltozik, és újabb rendszerváltást élünk át.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu