Lövöldözés a Hiltonban: a merénylő végezni akart az amerikai elnökkel és más vezetőkkel is + videó

Szombaton este a fegyveres átrohant a biztonsági ellenőrző ponton a Fehér Ház tudósítóinak vacsoráján. A helyszínen készült felvételeken látható, ahogy Allen teljesen feketébe öltözve – fegyverrel a kezében – berohant a washingtoni Hilton szállodába. A férfi megpróbált eljutni a bálterem ajtajáig, ahol az elnök, a kabinet legmagasabb rangú tagjai és számos újságíró tartózkodott.
Amint elhaladt a biztonsági őrök mellett, azok azonnal reagáltak, és előrántották fegyvereiket.
Allen a Hilton szálloda vendége volt, ahol az eseményt tartották. Trump nem sokkal a lövöldözés után egy képet osztott meg, amelyen a gyanúsított félmeztelenül, arccal lefelé fekszik a szőnyegen. A rendőrség közölte, hogy a férfinél több fegyver is volt, köztük egy sörétes puska, egy kézifegyver, valamint kések is. Az NBC információi szerint a gyanúsítottat az ügynökök nem lőtték meg, de elővigyázatosságból egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra. A támadás után nem sokkal tartott sajtótájékoztatón Trump „elmebetegnek” és „magányos farkasnak” nevezte az elkövetőt.
Miért akart végezni több célponttal az elkövető?
Allen a kiáltványában „Barátságos Szövetségi Bérgyilkosnak” nevezte magát és magas rangú célpontokat nevezett meg benne. Egy amerikai tisztviselő szerint a sokkoló írást egy rokon adta át a rendőrségnek:
A másik orcádat akkor kell odafordítani, amikor téged nyomnak el. Én nem az vagyok, akit megerőszakoltak egy fogolytáborban. Nem vagyok az a halász, akit tárgyalás nélkül kivégeztek. Nem vagyok az a diák, akit felrobbantottak, vagy éhező gyerek, sem az a tinédzser lány, akit a kormányzat bűnözői bántalmaztak. A másik orcád odafordítása, amikor valaki mást nyomnak el, nem keresztényi viselkedés, hanem bűnrészesség.
Ezt követően a levélben leírja, hogy az áldozatok számának minimalizálására törekszik, így lőszert is ennek mentén választott. Viszont a célpontok elérése érdekében hajlandó több embert is feláldozni, indoklása szerint azért, mert
a legtöbb vendég maga döntött úgy, hogy részt vesz egy pedofil, erőszaktevő és áruló beszédén, így ők is bűnrészesek.
