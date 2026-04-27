Pórul járt a Trumpot provokáló újságíró + videó

Donald Trump kemény szavakkal bírálta a CBS riporterét, amiért a fehér házi tudósítók vacsoráján történt lövöldözés gyanúsítottjának, egy Trump-ellenes nézeteket hangoztató férfinak a kiáltványából idézve próbálta kellemetlen helyzetbe hozni az elnököt. A 60 Minutes műsorában elhangzott felvetésekre Trump határozottan reagált, visszautasítva a súlyos vádakat, és hangsúlyozva: minden ilyen ügyben felmentették, miközben a riporter eljárását „szégyenteljesnek” nevezte. Az elnök szerint a sajtó egy része politikai elfogultságtól vezérelve támadja, amit jól példáz az is, hogy a csatorna korábban jelentős összeget fizetett neki egy manipulált interjú miatt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 27. 7:44
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke
Donald Trump az Egyesült Államok elnöke Forrás: AFP
Az elnök azt követően adott interjút, hogy a hatóságok azonosították a támadás gyanúsítottját, a 31 éves, kaliforniai Torrance-ból származó Cole Allent. A férfi egy kiáltványban írta le céljait, miközben Trump- és keresztényellenes tartalmakat tett közzé a közösségi médiában.

Az interjú során O’Donnell a dokumentum állítólagos részleteit ismertette, amelyek erőszaktevővel és pedofíliával kapcsolatos utalásokat tartalmaztak, majd az elnök reakciójára volt kíváncsi. 

Trump erre úgy reagált, hogy számított az idézetek felolvasására, és a műsor készítőit „szörnyű embereknek” nevezte. Hangsúlyozta, hogy nem követett el semmilyen ilyen jellegű bűncselekményt.

Nos, vártam, hogy ezt felolvassa, mert tudtam, hogy meg fogja tenni, mivel önök szörnyű emberek

– válaszolta Trump. 

Szörnyű emberek. Igen, ő leírta ezt. Én nem vagyok erőszaktevő. Nem erőszakoltam meg senkit.

Amikor a riporter rákérdezett, hogy személy szerint rá vonatkoznak-e az idézett állítások, Trump visszautasította a felvetést. Kijelentette, hogy nincs köze ezekhez a vádakhoz, és emlékeztetett arra, hogy minden ilyen ügyben felmentették. Egyúttal azt állította, hogy politikai ellenfelei – utalva többek között az Jeffrey Epstein-ügyre – kerültek kapcsolatba hasonló botrányokkal. Azt is hozzátette, hogy a kiáltvány szerzője szerinte mentálisan beteg, és a riporternek szégyellnie kellene magát az idézetek ismertetéséért.

Úgy gondolja, hogy önre utalt?

 – kérdezte O’Donnell.

Nem vagyok pedofil. Ön ezt a szemetet egy beteg embertől olvassa fel? Olyan dolgokkal hoztak összefüggésbe, amelyeknek semmi közük hozzám. Teljes mértékben felmentettek

 – mondta Trump.

O’Donnell azzal védekezett, hogy csupán a feltételezett támadó szavait idézi, Trump azonban továbbra is „szégyenteljesnek” minősítette az eljárást, és jelezte, hogy szerinte ilyen tartalmaknak nincs helye a műsorban, majd az interjú folytatását javasolta.

A beszélgetés során az elnök nem adott egyértelmű választ arra, hogy az eset hatással lesz-e a médiával fenntartott kapcsolatára. Úgy fogalmazott, hogy számos kérdésben éles nézetkülönbség van közte és a sajtó között, különösen a bűnözés megítélésében, és szerinte a média ebben a témában nem elég szigorú. Hozzátette, hogy a sajtó és a demokraták álláspontja gyakran egybeesik.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke  (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

