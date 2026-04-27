Pórul járt a Trumpot provokáló újságíró + videó

Az elnök azt követően adott interjút, hogy a hatóságok azonosították a támadás gyanúsítottját, a 31 éves, kaliforniai Torrance-ból származó Cole Allent. A férfi egy kiáltványban írta le céljait, miközben Trump- és keresztényellenes tartalmakat tett közzé a közösségi médiában.

Az interjú során O’Donnell a dokumentum állítólagos részleteit ismertette, amelyek erőszaktevővel és pedofíliával kapcsolatos utalásokat tartalmaztak, majd az elnök reakciójára volt kíváncsi.

Trump erre úgy reagált, hogy számított az idézetek felolvasására, és a műsor készítőit „szörnyű embereknek” nevezte. Hangsúlyozta, hogy nem követett el semmilyen ilyen jellegű bűncselekményt.

Nos, vártam, hogy ezt felolvassa, mert tudtam, hogy meg fogja tenni, mivel önök szörnyű emberek

– válaszolta Trump.

Szörnyű emberek. Igen, ő leírta ezt. Én nem vagyok erőszaktevő. Nem erőszakoltam meg senkit.

Amikor a riporter rákérdezett, hogy személy szerint rá vonatkoznak-e az idézett állítások, Trump visszautasította a felvetést. Kijelentette, hogy nincs köze ezekhez a vádakhoz, és emlékeztetett arra, hogy minden ilyen ügyben felmentették. Egyúttal azt állította, hogy politikai ellenfelei – utalva többek között az Jeffrey Epstein-ügyre – kerültek kapcsolatba hasonló botrányokkal. Azt is hozzátette, hogy a kiáltvány szerzője szerinte mentálisan beteg, és a riporternek szégyellnie kellene magát az idézetek ismertetéséért.

Úgy gondolja, hogy önre utalt?

– kérdezte O’Donnell.

Nem vagyok pedofil. Ön ezt a szemetet egy beteg embertől olvassa fel? Olyan dolgokkal hoztak összefüggésbe, amelyeknek semmi közük hozzám. Teljes mértékben felmentettek

– mondta Trump.