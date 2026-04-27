Európa csak az időt húzza Ukrajna támogatásával?

Ukrajna támogatása mögött Tálas szerint három markáns ok is áll. „Egyrészt a kelet-közép-európai országok túlnyomó többsége és az európai országok többsége sem akarja azt, hogy Ukrajnából még újabb Belarusszia jöjjön létre, egy olyan orosz szövetséges, ahova az orosz vezetés szabadon telepíthet különböző Európát fenyegető fegyvereket” – hangsúlyozta a szakértő. Másrészt „úgy gondolják, hogy rendkívül rossz az üzenete lenne annak, ha nem szállnak szembe azzal a törekvéssel, hogy egy nagyhatalom nyíltan megkérdőjelezi, illetve meg akarja szüntetni egy kisebb szomszédja szuverenitását, mondván: akkor ti most innentől a mi érdekszféránkba fogtok tartozni, anélkül, hogy erről benneteket megkérdeznénk, vagy erről dönthetnétek” – tette hozzá.

Illetve van egy harmadik oka is annak, amiért Ukrajnát támogatják. Ezzel ugyanis gyengíteni akarják Oroszországot, pont annak érdekében, hogy azt a fajta konfliktust, orosz részről, amit valószínűnek tartanak nagyon sokan, ki tudják tolni időben addig, amíg meg nem teremtődik Európának az a katonai képessége, ami elrettenti Oroszországot attól, hogy Európa felé bármilyen konfliktust kirobbantani, agresszív cselekményt elindítani legyen kedve. Ennek a képességnek a megteremtéséhez azonban idő kell Európának, illetve az európai országoknak

– emelte ki Tálas.

A szakértő szerint ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a legtöbb európai ország, de kelet-közép-európaiak különösképpen 2014-től, vagy inkább 2016-tól haderőreformokat hajtanak végre, azonban „még mindig hiányzik számos olyan védelmi eszköze, illetve fegyvere az Európai Unió, illetve a NATO európai tagországainak, amellyel csak az Egyesült Államok rendelkezik, és amellyel annak érdekében, hogy képesek legyenek elrettenteni Oroszországot, Európának is rendelkeznie kéne”.