Zelenszkij Putyinnal riogat, veszélyben a NATO?

Az ukrán elnök szerint a közösségi média korlátozása Oroszországban akár újabb mozgósítást is jelenthet. Volodimir Zelenszkij úgy véli, Vlagyimir Putyin orosz elnök akár egy balti állam megtámadását is előkészítheti a háttérben – írja a Pravda.

Az ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Oroszországban az információk szerint tovább szigorították a közösségi média korlátozását. Erre azonban Zelenszkij szerint nem a kritikák elfojtása miatt van szükség, hanem azért, mert Oroszország óriási mozgósítást tervez és szeretnék megelőzni a lázadás kitörését az országban.

Az Oroszországi Föderációban a közösségi hálózatokhoz való hozzáférés korlátozása nem az államfő kritikájának korlátozásával függ össze, hanem véleményem szerint egy mélyebb feladat – a zavargások megelőzése a cél

– fogalmazott Zelenszkij.