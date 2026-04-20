UkrajnaOroszországmozgósításorosz-ukrán háborúVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij Putyinnal riogat, veszélyben a NATO?

Az ukrán elnök szerint akár egy másik ország elleni támadást is előkészíthet Oroszország. Volodimir Zelenszkij szerint ennek egyik bizonyítéka lehet, hogy tovább korlátozták a közösségi média használatát.

Magyar Nemzet
2026. 04. 20. 9:50
Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
Az ukrán elnök szerint a közösségi média korlátozása Oroszországban akár újabb mozgósítást is jelenthet. Volodimir Zelenszkij úgy véli, Vlagyimir Putyin orosz elnök akár egy balti állam megtámadását is előkészítheti a háttérben – írja a Pravda

Fotó: AFP/Nicolas Tucat

Az ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Oroszországban az információk szerint tovább szigorították a közösségi média korlátozását. Erre azonban Zelenszkij szerint nem a kritikák elfojtása miatt van szükség, hanem azért, mert Oroszország óriási mozgósítást tervez és szeretnék megelőzni a lázadás kitörését az országban. 

Az Oroszországi Föderációban a közösségi hálózatokhoz való hozzáférés korlátozása nem az államfő kritikájának korlátozásával függ össze, hanem véleményem szerint egy mélyebb feladat – a zavargások megelőzése a cél

– fogalmazott Zelenszkij. 

Az ukrán elnök szerint ennek egyik lehetséges oka lehet, hogy Oroszország egy olyan széles körű mozgósítást tervez, amely a nagyvárosokat, Szentpétervárt és Moszkvát is érintheti. Zelenszkij kiemelte, ennek egyik oka lehet egy újabb, nagyszabású offenzíva Ukrajna ellen, azonban az is lehet véleménye szerint, hogy az orosz elnök szemet vetett az egyik balti országra. 

Az ukrán elnök szerint a balti országok alapvetően nem állnak készen egy orosz támadásra, egy esetleges katonai akció pedig lehetőséget adna Oroszország számára, hogy megzavarja a NATO-szövetségeseket, lépésre kényszerítve őket. 

 

Ezzel párhuzamosan pedig Ukrajna is nehezebb helyzetbe kerülne. Az elnök szerint ugyanakkor ezen a ponton a NATO nem tehet mást, mint hogy beszáll a harcba és megvédi a megtámadott országot. Amennyiben ez nem így történik, Zelenszkij szerint a NATO nem fog tovább létezni. „Egyesülniük kell, és reagálniuk kell arra, amit Putyin potenciálisan tehet. Különben egyszerűen nem lesz többé szövetségük” – fogalmazott az ukrán elnök. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
