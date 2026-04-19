Lemondott az ukrán járőrök vezetője a kijevi lövöldözés miatt

Szombaton egy orosz származású férfi automata puskával járókelőkre lőtt, majd túszokat ejtve elbarikádozta magát egy kijevi szupermarketben, ahol a támadót a terrorellenes egység rendőrei agyonlőtték.

Rendőrök a kijevi lövöldözés helyszínén (Fotó: NurPhoto via AFP)

A rendőrség megostromolta a szupermarketet, miután 40 percen át hiába próbált meg tárgyalni a gyanúsítottal. Előzőleg azonban filmfelvétel készült rendőrökről, amint elfutnak az incidens helyszínéről.

Ez utóbbiak miatt távozott posztjáról az Ukrán Járőröző Rendőrség vezetője – ennek a rendőri egységnek a feladata az utcai járőrözés.

Ihor Klimenko belügyminiszter vasárnap azt is bejelentette, hogy felfüggesztették posztjáról a két érintett rendőrt is, akiknek viselkedése „méltatlan volt az egész rendszerhez”. Vizsgálatot indítottak és döntéseket hoznak a felettesekkel kapcsolatban – tette hozzá.

Vitalij Klicsko polgármester vasárnap délután azt jelentette be, hogy továbbra is nyolc ember – közöttük egy gyermek – van kórházban. Közölte, hogy az a gyermek, akinek a szülei meghaltak a lövöldözésben, kielégítő állapotban van, de a felnőttek egyikének az állapota válságos.

Mindnyájan megkaptak minden szükséges orvosi ellátást

– írta a polgármester a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton közölte, hogy a Holoszijivszkij kerületben történt lövöldözésben tizennégyen sebesültek meg. Vasárnap is láthatók voltak a golyó ütötte nyomok a szupermarket kirakataiban. Az épülettől néhány száz méternyire, ahol a lövöldöző az első áldozataira rálőtt, virágokat helyeztek el.

A hasonló lövöldözések igen ritkák Ukrajnában, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy az incidenst terrorcselekményként kezelik. A rendőrség egyelőre nem állapította meg az 58 éves elkövető tettének indítékát. Az elkövető Moszkvában született, de már régóta ukrán állampolgár volt.

A támadó mentális állapota nyilvánvalóan instabil volt. Szigorúan ki kell vizsgálni, hogyan szerezte meg a fegyverviselése meghosszabbításához szükséges orvosi igazolásokat

– mondta a belügyminiszter. Hozzátette, hogy tervei szerint a tárca hamarosan kidolgozza a civilek fegyvertartási jogáról szóló törvény végső változatát. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében az ukránok csak vadászfegyvert tarthatnak.

