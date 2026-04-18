Félelmetes lista: térképen mutatták meg a lehetséges európai célpontokat

Az európai országok egyre inkább közvetlen részeseivé válnak az Oroszország elleni ukrajnai háborúnak – figyelmeztetett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Moszkva megítélése szerint Európa gyakorlatilag Kijev stratégiai hátországává vált – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Dmitrij Medvegyev egyértelműen fogalmazott az Ukrajnát segítő európai üzemekkel kapcsolatban (Fotó: AFP)

Ezeknek az országoknak a közvetlen részvétele a konfliktusban, az Ukrajnát körülvevő háborúban egyre növekszik; a részleteket a védelmi minisztérium nyilatkozata tartalmazza

– fogalmazott a szóvivő.

Az orosz védelmi minisztérium a napokban nyilvánosságra hozta azoknak az európai vállalatoknak a neveit és pontos címeit, amelyek állításuk szerint segítik az Oroszországot támadó ukrán drónok gyártását.

A listán londoni, müncheni, prágai és rigai helyszínek is szerepelnek, emellett spanyol és olasz alkatrészgyártó üzemeket is megneveztek. Moszkva szerint az európai közvéleménynek joga van tudni, mik az európai biztonságot fenyegető veszélyek valódi forrásai.

Amikor Peszkovot arról kérdezték, hogy a címek közzététele egyet jelent-e azzal, hogy Oroszország fontolóra veszi ezen európai gyárak támadását, a szóvivő sokatmondóan nem cáfolta a felvetést.

A keményvonalas kijelentéseiről ismert Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök azonban sokkal egyértelműbben fogalmazott: szerinte a minisztérium által közzétett listát potenciális katonai célpontként kell kezelni.

Russian Defense Ministry’s statement must be taken literally: the list of European facilities which make drones & other equipment is a list of potential targets for the Russian armed forces. When strikes become a reality depends on what comes next. Sleep well, European partners! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 15, 2026

A fenyegetés súlyát jelzi, hogy a cseh külügyminisztérium azonnal bekérette az orosz nagykövetet, magyarázatot követelve a cseh cégeket célkeresztbe állító kijelentések miatt.

Mindez annak a nyugati politikának az egyenes következménye, amely a béketárgyalások erőltetése helyett tovább fűti a konfliktust. Az elmúlt hetekben Nagy-Britannia és Németország újabb közös drónfejlesztési programokról állapodott meg Kijevvel, miközben

Spanyolország és Belgium együttesen több mint kétmilliárd eurós, új katonai segélyt ígért.

A helyzet elmérgesedését mutatja Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkárának előző napi figyelmeztetése is. Sojgu nyíltan megüzente Finnországnak, Észtországnak, Lettországnak és Litvániának: Moszkva fenntartja az önvédelem jogát, amennyiben az ukrán drónok az ő légterükön keresztül támadják Oroszországot. A balti államok tagadták, hogy Ukrajna a légterüket támadásokhoz használná.

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

A hírszerző tiszt szavai szerint Moszkva havonta mintegy hatvan Iszkander rakétát gyárt, és növelte az indítóállások számát is, miközben Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere – mint például az amerikai Patriot – ahhoz, hogy az egész országot megvédhesse. Arra is figyelmeztetett, hogy a létfontosságú infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények súlyos károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a télen, és továbbra is rendkívül sebezhetők Moszkva támadási taktikájának folyamatos fejlesztése miatt – számol be róla az MTI.