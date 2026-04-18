dmitrij peszkovukrajnaoroszországdmitrij medvegyevorosz-ukrán háborúeurópa

Félelmetes lista: térképen mutatták meg a lehetséges európai célpontokat

Egyre veszélyesebbé válik Európa helyzete az orosz–ukrán háborúba való bevonódás szempontjából. Az orosz vezetés nyíltan figyelmeztetett: nem zárják ki, hogy célpontnak tekintik azokat az európai létesítményeket, amelyek ukrán drónok gyártásában vesznek részt. A cseh külügyminisztérium bekérette Oroszország prágai nagykövetét.

Munkatársunktól
2026. 04. 18. 6:48
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az európai országok egyre inkább közvetlen részeseivé válnak az Oroszország elleni ukrajnai háborúnak – figyelmeztetett Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Moszkva megítélése szerint Európa gyakorlatilag Kijev stratégiai hátországává vált – számol be róla a The Kyiv Independent ukrán hírportál. 

Dmitrij Medvegyev egyértelműen fogalmazott az Ukrajnát segítő európai üzemekkel kapcsolatban (Fotó: AFP)

Ezeknek az országoknak a közvetlen részvétele a konfliktusban, az Ukrajnát körülvevő háborúban egyre növekszik; a részleteket a védelmi minisztérium nyilatkozata tartalmazza

– fogalmazott a szóvivő.

Az orosz védelmi minisztérium a napokban nyilvánosságra hozta azoknak az európai vállalatoknak a neveit és pontos címeit, amelyek állításuk szerint segítik az Oroszországot támadó ukrán drónok gyártását.

A listán londoni, müncheni, prágai és rigai helyszínek is szerepelnek, emellett spanyol és olasz alkatrészgyártó üzemeket is megneveztek. Moszkva szerint az európai közvéleménynek joga van tudni, mik az európai biztonságot fenyegető veszélyek valódi forrásai.

Amikor Peszkovot arról kérdezték, hogy a címek közzététele egyet jelent-e azzal, hogy Oroszország fontolóra veszi ezen európai gyárak támadását, a szóvivő sokatmondóan nem cáfolta a felvetést.

A keményvonalas kijelentéseiről ismert Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök azonban sokkal egyértelműbben fogalmazott: szerinte a minisztérium által közzétett listát potenciális katonai célpontként kell kezelni. 

A fenyegetés súlyát jelzi, hogy a cseh külügyminisztérium azonnal bekérette az orosz nagykövetet, magyarázatot követelve a cseh cégeket célkeresztbe állító kijelentések miatt.

Mindez annak a nyugati politikának az egyenes következménye, amely a béketárgyalások erőltetése helyett tovább fűti a konfliktust. Az elmúlt hetekben Nagy-Britannia és Németország újabb közös drónfejlesztési programokról állapodott meg Kijevvel, miközben 

Spanyolország és Belgium együttesen több mint kétmilliárd eurós, új katonai segélyt ígért.

A helyzet elmérgesedését mutatja Szergej Sojgu, az orosz Biztonsági Tanács titkárának előző napi figyelmeztetése is. Sojgu nyíltan megüzente Finnországnak, Észtországnak, Lettországnak és Litvániának: Moszkva fenntartja az önvédelem jogát, amennyiben az ukrán drónok az ő légterükön keresztül támadják Oroszországot. A balti államok tagadták, hogy Ukrajna a légterüket támadásokhoz használná.

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, és szeptemberig az egész Donyec-medencét el akarja foglalni – jelentette ki Vadim Szkibickij, az ukrán katonai hírszerzés főnöke a Financial Timesnak adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség ismertetett pénteken.

A hírszerző tiszt szavai szerint Moszkva havonta mintegy hatvan Iszkander rakétát gyárt, és növelte az indítóállások számát is, miközben Ukrajnának nincs elegendő korszerű légvédelmi rendszere – mint például az amerikai Patriot – ahhoz, hogy az egész országot megvédhesse. Arra is figyelmeztetett, hogy a létfontosságú infrastruktúra, különösen az energetikai létesítmények súlyos károkat szenvedtek az orosz légicsapások következtében a télen, és továbbra is rendkívül sebezhetők Moszkva támadási taktikájának folyamatos fejlesztése miatt – számol be róla az MTI.

Szkibickij úgy vélte, hogy az egyre intenzívebb orosz rakéta- és dróntámadások egy szélesebb körű erőfeszítés részét képezik, amelynek célja a létfontosságú ukrajnai infrastruktúra megsemmisítése és a harctér előkészítése egy új tavaszi-nyári offenzívára. 

Oroszország új szárazföldi offenzívára készül Ukrajna délkeleti részén, stratégiai tartalékait felhasználva mintegy húszezer újonnan behívott katonával erősíti meg az ország területén állomásozó erőit. Jelenleg körülbelül 680 ezer katona van a harctereken, és Oroszország célja, hogy szeptemberig elfoglalja az egész Donbászt

– fogalmazott.

A hírszerzési főnök szerint mindez azt mutatja, hogy Moszkva nem veszi komolyan a béketárgyalásokat, épp ellenkezőleg, a háború folytatását tervezi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban kijelentette, hogy a Donyec-medence teljes megszállásához Vlagyimir Putyin orosz elnöknek legalább 300 ezer, de akár egymillió ember életét is fel kellene áldoznia, és biztosított afelől, hogy Ukrajna nem vonja ki csapatait ebből a régióból - idézte fel az Ukrinform.

Vladiszlav Szeleznyov, az ukrán vezérkar volt szóvivője egy rádióműsorban azt mondta, hogy a logisztikájukra mért sikeres ukrán csapások arra kényszerítették az orosz erőket, hogy módosítsák a tavaszi-nyári offenzív hadjáratuk eredeti terveit a fronton. 

Az ellenséges logisztikai egységek Donyeck térségében, nem tudják biztonságosan szállítani a katonai rakományokat, mert ezeket folyamatosan vadásszák az ukrán drónok, amelyek az ellenséges rádióelektronikai zavarás leküzdésével pontosan oda csapódnak be, ahová irányítják őket

– jelentette ki. 

Hozzátette: 

még korai a frontvonal közeli térségben az orosz hadsereg logisztikai infrastruktúrájának összeomlásáról beszélni, de az nyilvánvaló, hogy az oroszoknak jelenleg problémáik vannak. Emiatt indították jóval korábban a támadó műveleteiket, mert felismerték, hogy április végéig elveszíthetik a logisztikai szállításokat biztosító járműveik jelentős részét.

Az ukrán vezérkar a Telegram internetes közösségi üzenőfalon azt közölte, hogy az éjjel az ukrán erők ismét sikeres csapásokat mértek az ideiglenesen megszállt Krímre. Eltaláltak egyebek mellett Csernomorszke településen egy deszantrohamcsónakokat tároló raktárt.

Az ukrán különleges műveleti erők közölték, hogy péntekre virradóan csapást mértek az orosz Rubikon titkos dróntechnológiai központ logisztikai bázisára Donyeck megyében, az orosz ellenőrzésű Mariupol közelében.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója közölte, hogy Oroszország ismét drónokkal támadja Zaporizzsját, egy lakóház megrongálódott, az eddigi adatok szerint két ember megsérült.

Borítókép: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
