Válságban a NATO, Netanjahu vallott, gyász Kárpátalján – napi összefoglaló

Ukrajna kifogyóban van a légvédelmi rakétákból, Brüsszel közben újabb szankciókkal válaszolna az orosz nyomásra. A NATO egysége repedezik, Washington már büntetésekkel fenyegeti az engedetlen szövetségeseket. A migráció miatt a britek és a franciák közösen zárják le a La Manche csatornát, Friedrich Merz pedig annyira kiakadt, hogy üvöltözve esett neki társainak. Az üzemanyaghiány egy globális gazdasági válság rémképét vetítik előre, a magyar gyermekvédelmi törvény elkaszálása Nyugaton is kiverte a biztosítékot. Napi összefoglaló.

2026. 04. 25. 1:00
London és Párizs szigorít a La Manche csatornánál

A migráció visszaszorítása érdekében az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott egy átfogó határvédelmi együttműködésről, amelynek célja az illegális átkelések megfékezése a La Manche csatornán.

Elképesztő adatok láttak napvilágot a németországi migránsbűnözésről
Repedezik a NATO egysége: Washington a renitens szövetségesek megbüntetését fontolgatja

Komoly törésvonalakra utal egy kiszivárgott amerikai védelmi minisztériumi feljegyzés, amely szerint Washington több NATO-tagország szankcionálását is mérlegeli, amiért azok nem nyújtottak kellő támogatást az iráni konfliktus során.

Friedrich Merz elvesztette a kontrollt, üvöltözve esett neki társainak

Botrányba fulladt a német kormánykoalíció válságtanácskozása. Friedrich Merz kancellár és az SPD vezetői között olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy a felek már a tárgyalások azonnali megszakítását fontolgatták. Információk szerint 

a kancellár teljesen elveszítette az önuralmát a költségvetési viták hevében, és ordítozni kezdett szövetségeseivel. 

A német nagykoalíció a teljes összeomlás szélén táncol, a felek pedig egymást vádolják alkalmatlansággal.

Zelenszkij: Nem elég a nyugati segítség, Ukrajna új forrásokat keres a légvédelemhez

Hiába érkeznek újabb nyugati támogatások, Ukrajna továbbra is komoly hiánnyal küzd a légvédelem terén. Ezt mondta Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón.

Nyugaton is elemi erejű a felháborodás, amiért Brüsszel elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt: „Ez a gonosz globalisták társasága”

Az Európai Unió Bírósága ismét nekiment a magyar gyermekvédelmi törvénynek, ami azonnal hatalmas felháborodást váltott ki. A tét nem kisebb, mint hogy ki dönthet a gyermekek védelméről – a magyar állam vagy az uniós intézmények –, és ez sokak szerint közvetlenül érinti a családok jövőjét. 

A közösségi médiában már elszabadultak az indulatok, többen ideológiai beavatkozást emlegetnek, egy kommentelő pedig így fakadt ki: „Ez a gonosz globalisták társasága!”

Irán kijelölte a célpontokat, amivel válságba döntenék a világot

Teherán vészjósló terveket jelentett be arra az esetre, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne. Az állami televízióban nevesítették azokat az energetikai célpontokat, amelyeket rakéta- és dróntámadás alá vesznek, ha az ország stratégiai érdeke megkívánja. A fenyegetés az egész világgazdaságra veszélyt jelent, hiszen a kijelölt célpontok kiiktatása azonnali és kezelhetetlen árrobbanást idézne elő a piacokon.

Üzemanyaghiány és sorra törölt repülőjáratok – az első jelek megmutatkoztak, soha nem látott válság közelít

Történelmi mélypontra süllyedt a globális energiabiztonság, miután a közel-keleti feszültség és a Hormuzi-szoros blokádja megbénította a kulcsfontosságú szállítási útvonal forgalmát. 

A szakértők szerint a mostani krízis súlyosabb az 1970-es évek nagy olajválságainál is, aminek hatásait a drasztikus üzemanyagár-növekedés mellett már a légitársaságok tömeges járattörlései is jelzik. 

Hiába az iráni–amerikai tűzszünet, még hosszú hónapokba fog telni, mire a szoros aknamentesítése befejeződik és helyreállhat a kulcsfontosságú tengeri útvonal megszokott rendje.

Modzstaba Hamenei reagált Donald Trump kijelentéseire

Az iráni legfelsőbb vezető reagált Donald Trump kijelentéseire, amelyben az iráni vezetésen belüli megosztottságra hívta fel a figyelmet. Modzstaba Hamenei a megszólalásában az egység fontosságát hangsúlyozta, és bírálta az ellenséges kommunikációt. Trump korábban a közösségi oldalán írt az iráni belső konfliktusokról.

Netanjahu maga törte meg a csendet titkolt betegségéről

Hónapokig tartó találgatások és iráni álhírek után végre kiderült az igazság a zsidó állam vezetőjének egészségi állapotáról. Benjamin Netanjahu az X-en közzétett bejegyzésében vallott arról, hogy rosszindulatú daganattal kezelték.

Kárpátalja ismét egyik fiát kell hogy gyászolja

Ismét gyászjelentés érkezett Kárpátalja térségéből. A hírt Bustyaháza közösségi oldalán tették közzé. Mihajlo Roszohát 33 éves korában érte a halál harci küldetés teljesítése közben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Oszd meg és…?

A „mindenkihez” intézett felszólítások mögött miért az „oszd meg és uralkodj” logikája húzódik meg?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
