Válságban a NATO, Netanjahu vallott, gyász Kárpátalján – napi összefoglaló
Ukrajna kifogyóban van a légvédelmi rakétákból, Brüsszel közben újabb szankciókkal válaszolna az orosz nyomásra. A NATO egysége repedezik, Washington már büntetésekkel fenyegeti az engedetlen szövetségeseket. A migráció miatt a britek és a franciák közösen zárják le a La Manche csatornát, Friedrich Merz pedig annyira kiakadt, hogy üvöltözve esett neki társainak. Az üzemanyaghiány egy globális gazdasági válság rémképét vetítik előre, a magyar gyermekvédelmi törvény elkaszálása Nyugaton is kiverte a biztosítékot. Napi összefoglaló.
A migráció visszaszorítása érdekében az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott egy átfogó határvédelmi együttműködésről, amelynek célja az illegális átkelések megfékezése a La Manche csatornán.
Repedezik a NATO egysége: Washington a renitens szövetségesek megbüntetését fontolgatja
Komoly törésvonalakra utal egy kiszivárgott amerikai védelmi minisztériumi feljegyzés, amely szerint Washington több NATO-tagország szankcionálását is mérlegeli, amiért azok nem nyújtottak kellő támogatást az iráni konfliktus során.
Friedrich Merz elvesztette a kontrollt, üvöltözve esett neki társainak
Botrányba fulladt a német kormánykoalíció válságtanácskozása. Friedrich Merz kancellár és az SPD vezetői között olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy a felek már a tárgyalások azonnali megszakítását fontolgatták. Információk szerint
a kancellár teljesen elveszítette az önuralmát a költségvetési viták hevében, és ordítozni kezdett szövetségeseivel.
A német nagykoalíció a teljes összeomlás szélén táncol, a felek pedig egymást vádolják alkalmatlansággal.
Zelenszkij: Nem elég a nyugati segítség, Ukrajna új forrásokat keres a légvédelemhez
Hiába érkeznek újabb nyugati támogatások, Ukrajna továbbra is komoly hiánnyal küzd a légvédelem terén. Ezt mondta Volodimir Zelenszkij egy sajtótájékoztatón.
Nyugaton is elemi erejű a felháborodás, amiért Brüsszel elkaszálta a gyermekvédelmi törvényt: „Ez a gonosz globalisták társasága”
Az Európai Unió Bírósága ismét nekiment a magyar gyermekvédelmi törvénynek, ami azonnal hatalmas felháborodást váltott ki. A tét nem kisebb, mint hogy ki dönthet a gyermekek védelméről – a magyar állam vagy az uniós intézmények –, és ez sokak szerint közvetlenül érinti a családok jövőjét.
A közösségi médiában már elszabadultak az indulatok, többen ideológiai beavatkozást emlegetnek, egy kommentelő pedig így fakadt ki: „Ez a gonosz globalisták társasága!”
🚨An unnamed Hungarian company has applied to launch ‘Rainbow TV’, a new channel targeting LGBTQ audiences. The move comes just days after the European Court of Justice ruled Hungary’s child protection law unlawful, requiring the country to roll back legislation that prohibits…
Irán kijelölte a célpontokat, amivel válságba döntenék a világot
Teherán vészjósló terveket jelentett be arra az esetre, ha az iráni–amerikai tűzszünet véget érne. Az állami televízióban nevesítették azokat az energetikai célpontokat, amelyeket rakéta- és dróntámadás alá vesznek, ha az ország stratégiai érdeke megkívánja. A fenyegetés az egész világgazdaságra veszélyt jelent, hiszen a kijelölt célpontok kiiktatása azonnali és kezelhetetlen árrobbanást idézne elő a piacokon.
Üzemanyaghiány és sorra törölt repülőjáratok – az első jelek megmutatkoztak, soha nem látott válság közelít
A szakértők szerint a mostani krízis súlyosabb az 1970-es évek nagy olajválságainál is, aminek hatásait a drasztikus üzemanyagár-növekedés mellett már a légitársaságok tömeges járattörlései is jelzik.
Hiába az iráni–amerikai tűzszünet, még hosszú hónapokba fog telni, mire a szoros aknamentesítése befejeződik és helyreállhat a kulcsfontosságú tengeri útvonal megszokott rendje.
Modzstaba Hamenei reagált Donald Trump kijelentéseire
Az iráni legfelsőbb vezető reagált Donald Trump kijelentéseire, amelyben az iráni vezetésen belüli megosztottságra hívta fel a figyelmet. Modzstaba Hamenei a megszólalásában az egység fontosságát hangsúlyozta, és bírálta az ellenséges kommunikációt. Trump korábban a közösségi oldalán írt az iráni belső konfliktusokról.
Netanjahu maga törte meg a csendet titkolt betegségéről
Hónapokig tartó találgatások és iráni álhírek után végre kiderült az igazság a zsidó állam vezetőjének egészségi állapotáról. Benjamin Netanjahu az X-en közzétett bejegyzésében vallott arról, hogy rosszindulatú daganattal kezelték.
היום התפרסם הדו״ח הרפואי השנתי שלי.
ביקשתי לעכב את פרסומו בחודשיים כדי שהוא לא יפורסם בשיא המלחמה על מנת שלא לאפשר למשטר הטרור באיראן להפיץ עוד תעמולת כזב נגד ישראל.
