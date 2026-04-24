Repedezik a NATO egysége: Washington a renitens szövetségesek megbüntetését fontolgatja

A háttérben az áll, hogy több európai ország – köztük Spanyolország – nem biztosított teljes körű hozzáférést az amerikai erők számára az iráni konfliktus során. Ez az úgynevezett bázis-, átrepülési és műveleti támogatás (ABO), amelyet az amerikai fél a NATO-együttműködés alapvető elemének tekint.

Trump keményebb fellépést sürget

Donald Trump korábban is élesen bírálta a NATO európai tagjait, amiért szerinte nem nyújtanak kellő támogatást az Egyesült Államoknak. Különösen azt kifogásolta, hogy több ország nem vett részt a Hormuzi-szoros biztosításában az iráni konfliktus idején.

Az amerikai elnök még azt sem zárta ki, hogy az Egyesült Államok akár ki is léphet a szövetségből, bár a most kiszivárgott dokumentum ilyen konkrét lépést nem tartalmaz.

A Pentagon szóvivője szerint ugyanakkor világos az üzenet: Washington elvárja, hogy szövetségesei ne csak élvezzék a NATO nyújtotta biztonságot, hanem aktívan hozzájáruljanak a közös műveletekhez is.