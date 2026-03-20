Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Donald Trump, amelyben a NATO működését és a szövetséges országok hozzáállását bírálta. Az amerikai elnök szerint az Egyesült Államok nélkül a katonai szövetség „csupán egy papírtigris”, amely nem képes valódi erőt felmutatni.
Trump: Az Egyesült Államok nélkül a NATO csak egy papírtigris
Élesen bírálta a NATO-tagállamokat Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök szerint a szövetségesek nem vállaltak szerepet az Iránnal kapcsolatos konfliktusban, miközben most az olajárak emelkedése miatt panaszkodnak.
Trump úgy fogalmazott: a NATO-tagállamok nem akartak részt venni abban a küzdelemben, amelynek célja Irán nukleáris képességeinek megfékezése volt. Állítása szerint a konfliktus végül katonai értelemben eldőlt, ráadásul úgy, hogy a szövetségesek számára ez nem járt komoly kockázattal.
Az amerikai elnök ugyanakkor kifogásolta, hogy a NATO-tagok jelenleg a magas olajárak miatt panaszkodnak, miközben – véleménye szerint – nem hajlandók részt venni a Hormuzi-szoros megnyitásában, amely kulcsszerepet játszik a globális energiaellátásban. Trump ezt egy „egyszerű katonai műveletnek” nevezte, amely szerinte önmagában is képes lenne mérsékelni az energiaárakat.
A bejegyzés végén Trump a szövetségeseket gyávasággal vádolta, és hangsúlyozta: az Egyesült Államok emlékezni fog a történtekre.
Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Izrael csapást mért Irán dél-parszi gázmezőjére, amelyre válaszul Teherán Katar egyik kiemelt jelentőségű energetikai létesítményét támadta meg. Donald Trump közlése szerint az Egyesült Államoknak nem volt tudomása az izraeli műveletről, ugyanakkor határozott megtorlást helyezett kilátásba arra az esetre, ha Irán ismét Katart támadná meg.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
