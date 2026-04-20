NATO-vadászgépek kísérték az orosz nukleáris bombázókat

Ismét forróvá vált a levegő Észak-Európa felett: a NATO légvédelmi rendszerei riasztást adtak ki, amikor orosz Tu-22M3-as típusú, nagy hatótávolságú stratégiai bombázók tűntek fel a Balti-tenger nemzetközi vizei felett – számol be róla a Mirror brit napilap.

A NATO tagállamainak elkötelezettségét tesztelheti Oroszország? (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Az orosz védelmi minisztérium megerősítette a missziót, közölve, hogy a bombázókat Szu-35-ös vadászgépek kísérték a négyórás repülés során. A Zvezda, az orosz védelmi tárca televíziós csatornája felvételeket is közzétett, amelyeken jól látható, amint a szövetségesek vadászgépei – köztük legalább egy F-35-ös – szoros kötelékben követik az orosz köteléket.

Mint arról beszámoltunk, a Kreml azzal vádolja Finnországot és a balti államokat – Észtországot, Lettországot és Litvániát –, hogy szándékosan engedik át légterükön az ukrán drónokat. Moszkva szerint Kijev ezeket az útvonalakat használja fel arra, hogy stratégiai fontosságú orosz olajterminálokat támadjon.

Bár a Nyugat és Kijev egyaránt határozottan cáfolta az állításokat, az orosz vezetés hangneme minden eddiginél élesebbé vált.

Szergej Lavrov külügyminiszter és Szergej Sojgu, az orosz biztonsági tanács titkára is arra utalt, hogy Moszkvának „elidegeníthetetlen joga” van az önvédelemre. Sojgu szerint vagy a nyugati légvédelem csődje, hogy átengedik a drónokat, vagy – ami Moszkva szerint valószínűbb – a balti államok közvetlen bűnrészesei az Oroszország elleni agressziónak.

A feszültség fokozódásával párhuzamosan a nyugati katonai szakértők és hírszerzők egyre sötétebb forgatókönyvektől tartanak. Michael Claesson, a svéd hadsereg főparancsnoka arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin egy korlátozott, de stratégiai jelentőségű műveletet tervezhet a Balti-térségben, amelynek célja a NATO 5. cikkelyének, a kollektív védelem elvének a tesztelése lenne.

Szerinte a legvalószínűbb célpontok a NATO-tagállamok területéhez tartozó szigetek, mint a svédországi Gotland, a dán Bornholm, vagy az észt Hiiumaa és Saaremaa szigetek. Egy ilyen „hibrid” akcióval Moszkva azt próbálhatja bebizonyítani, hogy a szövetségesek nem készek fegyveres konfliktust vállalni egy kisebb terület védelmében.

Andrej Kolesznyik orosz képviselő kijelentette: Sojgu nyilatkozata tulajdonképpen Putyin „végső figyelmeztetése” a Nyugat felé. Az orosz narratíva szerint a balti államok nem élvezhetnek büntetlenséget, ha területüket az orosz infrastruktúra elleni támadásokhoz használják fel.

Borítókép: Tu-22M3-as stratégiai bombázók (Fotó: AFP/orosz védelmi minisztérium)