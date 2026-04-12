Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek!

Trump bírálata után meginoghat a brit terv a stratégiai fontosságú szigetekről

Donald Trump egyértelműen jelezte: nem támogatja, hogy az Egyesült Királyság átadja a Chagos-szigetek szuverenitását Mauritiusnak. A brit kormány végül kénytelen volt félretenni a törvényjavaslatot, miután nem maradt elegendő idő az elfogadására, és az amerikai támogatás is megingott.

2026. 04. 12. 7:42
Donald Trump amerikai elnök egyértelműen jelezte fenntartásait a brit kormány terveivel kapcsolatban. Donald Trump úgy fogalmazott, hogy a brit miniszterelnök „nagy hibát követ el”, ha átadja a szigetek szuverenitását Mauritiusnak. A megállapodás értelmében London ugyan átengedte volna a területet, de 99 évre bérbe vette volna a stratégiai jelentőségű Diego Garcia szigetet, ahol közös amerikai–brit katonai bázis működik – számolt be róla a The Guardian cikkére hivatkozva az Origo.

A brit kormány végül elismerte, hogy a jelenlegi parlamenti ciklusban már nincs elegendő idő a törvény elfogadására, így a jogszabály várhatóan lekerül a napirendről. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tervezett megállapodás egyelőre lekerül a politikai napirendről.

London ugyanakkor hangsúlyozta: Diego Garcia stratégiai jelentőségű katonai bázis, amely kulcsszerepet tölt be mind az Egyesült Királyság, mind az Egyesült Államok számára. A kormány álláspontja szerint csak olyan megállapodás jöhet szóba, amely mögött Washington támogatása is egyértelműen megvan.

A The Guardian szerint az ügy rávilágít az amerikai–brit kapcsolatokban meglévő feszültségekre is. A háttérben az is állhat, hogy a két szövetséges között több nemzetközi kérdésben – például a közel-keleti helyzet kezelésében – nézetkülönbségek alakultak ki.

Trump a The Daily Telegraph brit napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott: túlságosan hosszú ideig tartott, mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légi támaszpont használatát.

London később ugyan hozzájárult bizonyos műveletekhez, de kizárólag iráni rakétaindító állások megsemmisítésének céljából.

Az amerikai elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több európai országgal – köztük Franciaországgal és Németországgal – nagyon erős kapcsolatokat ápol.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
