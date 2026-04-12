Trump bírálata után meginoghat a brit terv a stratégiai fontosságú szigetekről

A The Guardian szerint az ügy rávilágít az amerikai–brit kapcsolatokban meglévő feszültségekre is. A háttérben az is állhat, hogy a két szövetséges között több nemzetközi kérdésben – például a közel-keleti helyzet kezelésében – nézetkülönbségek alakultak ki.

Trump a The Daily Telegraph brit napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott: túlságosan hosszú ideig tartott, mire London engedélyezte az amerikai légierőnek az iráni célpontok elleni támadásokhoz az indiai-óceáni Diego Garcia szigetén működő, brit felségterületnek számító közös légi támaszpont használatát.

London később ugyan hozzájárult bizonyos műveletekhez, de kizárólag iráni rakétaindító állások megsemmisítésének céljából.

Az amerikai elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több európai országgal – köztük Franciaországgal és Németországgal – nagyon erős kapcsolatokat ápol.

