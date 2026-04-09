Trump: A NATO cserben hagyta az Egyesült Államokat

Trump a találkozót követően a Truth Social közösségi platformon kijelentette: „a NATO nem volt ott, amikor szükségünk volt rá, és nem lesz ott akkor sem, amikor ismét szükségünk lesz rá”.
A Fehér Ház szóvivője szerint az elnök úgy látja, hogy a szövetségesek „hátat fordítottak” az Egyesült Államoknak az elmúlt hetekben, és a katonai együttműködés próbáján a NATO „megbukott”.
Rutte a CNN-nek nyilatkozva megerősítette: Trump „egyértelműen csalódott” több NATO-tagállamban. A főtitkár ugyanakkor a megbeszélést „nagyon nyílt és őszinte”, egyben „két barát közötti” eszmecserének nevezte. Hozzátette: megítélése szerint egyes tagállamok valóban nem teljesítették elvárható mértékben kötelezettségeiket az iráni konfliktus során, ugyanakkor „az európaiak többsége” együttműködő volt.
A találkozót – a megszokott gyakorlattól eltérően – a sajtó teljes kizárásával tartották, és a Fehér Ház nem hozott nyilvánosságra részleteket az egyeztetés tartalmáról. A NATO tájékoztatása szerint a felek az iráni és az ukrajnai háborúról, valamint a védelmi ipari együttműködés erősítéséről is tárgyaltak.
