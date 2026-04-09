Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 682,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -87,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 790,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -175,2 Ft

Kiderült végre, mi Brüsszel valódi baja a magyarokkal

Több oka is van Ursula von der Leyen bandájának a hisztire.

Odrobina Kristóf avatarja
Odrobina Kristóf
brüsszelursula von der leyenorbán viktorMagyar Péter 2026. 04. 09. 4:58
Miközben a pökhendi balliberális elit kaviárt eszik és eltartott kisujjal issza a progresszív kávét a palotájában, azt gondolja, az EU-hoz tartozni egyet jelent azzal, hogy mindenkinek mindenben egyet kell érteni az aktuális vezetéssel. Ezzel szemben a magyarok azt gondolják, hogy az EU egy kölcsönös előnyökön alapuló társulás, de az országra tartozó dolgokról csak a magyarok dönthetnek. Brüsszelből most éppen azért vegzálják Magyarországot, mert a súlyos energiaválság küszöbén a kormány megint a magyar emberek érdekei szerint járt el: védett árakkal akadályozta meg, hogy a benzinkutakon a gatyájukat is otthagyják. 

Több oka is van Ursula von der Leyen bandájának a hisztire: félnek például attól, hogy az EU-ban azt látják, lehet ám úgy is kormányozni az országokat, hogy a nemzeti érdekeket védik elsőként, azokat az embereket, akiket képviselnek a kormányok. 

Márpedig ez számukra értelmezhetetlen módja a politizálásnak, mellesleg nem is tudnák teletömni a zsebüket, ha az emberek érdekeire fókuszálnának. Mintha Magyarországról Brüsszelbe menekültek volna a kommunisták: mindenki apu elé teszi a vacsorát, mert előbb apunak kell jóllaknia, utána jöhetnek apu haverjai, a morzsákat pedig szétoszthatja a család.

J. D. Vance sem tudott elmenni szó nélkül amellett, amit Brüsszel művel. Az amerikai alelnök a budapesti látogatása alatt páros lábbal szállt bele az uniós vezetésbe, amikor kijelentette, hogy Brüsszel tönkre akarja tenni Magyarországot. Most éppen az energiabiztonságot akarja megszüntetni, hogy káoszt okozzon, és a magyarok Orbán Viktor kormányát hibáztassák, majd megválasszák Magyar Pétert, aki már megígérte, hogy élete végéig bőszen bólogat mindenre: háborúra, közös hitelekre, fegyverekre stb. Képtelenek elviselni, hogy tizenhat éve rendre beletörik az aktuális vezető foga Orbán Viktorba. Ő az egyetlen Európában, aki hajlandó feltűrni az ingujját és a legkeményebb falakat is áttörő küzdelmet vívni a magyarok jogaiért, érdekeiért, ezt Donald Trump is rendszeresen elmondja a nyilvánosság előtt. Az egyik legnagyobb különbség a brüsszeli elit és Orbán Viktor között: a jó idők lusta, gyenge embereket szülnek, mint a brüsszeli vezetők, a rossz idők pedig kemény hazafiakat, mint Orbán Viktor. 

Mi, magyarok talán mindenkinél jobban tudjuk, hogy a szabadságot és a függetlenséget nem adják ingyen, és nekünk talán az átlagosnál is keményebben és többször kellett harcolnunk érte. 

Nincs ez másképpen a modern időkben sem, ennek az élére állt évekkel ezelőtt Orbán Viktor. Oroszlánrészt vállalt a kommunisták hazaküldésében, kirúgta az ajtón az IMF-et, majd megvédte a magyarokat az illegális migránsok hordájától, így a közöttük megbújó terroristáktól, majd a zsákutcába mutató közös uniós hitelektől, most pedig a pénztárcánkat is megvédi az elszálló energiaáraktól.

Brüsszel az ukránokkal karöltve mindenáron ki akarja zárni az olcsó orosz energiát Magyarországról: kívülről ukrán, belülről baloldali ügynökökkel akarják előidézni a káoszt, és be akarnak avatkozni a választásba. Ne menjünk túl messzire, nézzük meg, hogy Németországban mi történt, miután az olcsó orosz energiáról lemondtak: az egykor legvirágzóbb gazdasági központ, amire a világon mindenhol irigykedve tekintettek, mára egy lepukkant sufni lett, ahol naponta több száz vállalat megy tönkre, a többiek pedig fejvesztve menekülnek az élhetetlenség miatt. Lehet így is, de meg lehet mutatni azt is, hogy a nemzeti érdek az első, és igenis lehet nemet mondani az őrült brüsszeli útra, ettől még ugyanúgy európaiak vagyunk – csak patrióták.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: Anadolu/Dursun Aydemir)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

