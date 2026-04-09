Kiderült végre, mi Brüsszel valódi baja a magyarokkal

Miközben a pökhendi balliberális elit kaviárt eszik és eltartott kisujjal issza a progresszív kávét a palotájában, azt gondolja, az EU-hoz tartozni egyet jelent azzal, hogy mindenkinek mindenben egyet kell érteni az aktuális vezetéssel. Ezzel szemben a magyarok azt gondolják, hogy az EU egy kölcsönös előnyökön alapuló társulás, de az országra tartozó dolgokról csak a magyarok dönthetnek. Brüsszelből most éppen azért vegzálják Magyarországot, mert a súlyos energiaválság küszöbén a kormány megint a magyar emberek érdekei szerint járt el: védett árakkal akadályozta meg, hogy a benzinkutakon a gatyájukat is otthagyják.

Több oka is van Ursula von der Leyen bandájának a hisztire: félnek például attól, hogy az EU-ban azt látják, lehet ám úgy is kormányozni az országokat, hogy a nemzeti érdekeket védik elsőként, azokat az embereket, akiket képviselnek a kormányok.

Márpedig ez számukra értelmezhetetlen módja a politizálásnak, mellesleg nem is tudnák teletömni a zsebüket, ha az emberek érdekeire fókuszálnának. Mintha Magyarországról Brüsszelbe menekültek volna a kommunisták: mindenki apu elé teszi a vacsorát, mert előbb apunak kell jóllaknia, utána jöhetnek apu haverjai, a morzsákat pedig szétoszthatja a család.

J. D. Vance sem tudott elmenni szó nélkül amellett, amit Brüsszel művel. Az amerikai alelnök a budapesti látogatása alatt páros lábbal szállt bele az uniós vezetésbe, amikor kijelentette, hogy Brüsszel tönkre akarja tenni Magyarországot. Most éppen az energiabiztonságot akarja megszüntetni, hogy káoszt okozzon, és a magyarok Orbán Viktor kormányát hibáztassák, majd megválasszák Magyar Pétert, aki már megígérte, hogy élete végéig bőszen bólogat mindenre: háborúra, közös hitelekre, fegyverekre stb. Képtelenek elviselni, hogy tizenhat éve rendre beletörik az aktuális vezető foga Orbán Viktorba. Ő az egyetlen Európában, aki hajlandó feltűrni az ingujját és a legkeményebb falakat is áttörő küzdelmet vívni a magyarok jogaiért, érdekeiért, ezt Donald Trump is rendszeresen elmondja a nyilvánosság előtt. Az egyik legnagyobb különbség a brüsszeli elit és Orbán Viktor között: a jó idők lusta, gyenge embereket szülnek, mint a brüsszeli vezetők, a rossz idők pedig kemény hazafiakat, mint Orbán Viktor.

Mi, magyarok talán mindenkinél jobban tudjuk, hogy a szabadságot és a függetlenséget nem adják ingyen, és nekünk talán az átlagosnál is keményebben és többször kellett harcolnunk érte.

Nincs ez másképpen a modern időkben sem, ennek az élére állt évekkel ezelőtt Orbán Viktor. Oroszlánrészt vállalt a kommunisták hazaküldésében, kirúgta az ajtón az IMF-et, majd megvédte a magyarokat az illegális migránsok hordájától, így a közöttük megbújó terroristáktól, majd a zsákutcába mutató közös uniós hitelektől, most pedig a pénztárcánkat is megvédi az elszálló energiaáraktól.