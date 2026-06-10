Autóbomba robbant a katonai elit negyedében Moszkva mellett: újabb részletek derültek ki Putyin emberének likvidálásáról + videó

Az Aviatorov negyed katonai személyzet és családjaik számára épült lakóövezet. Az apartmanokat az orosz védelmi minisztérium osztja ki nyugdíjas katonáknak, harci veteránoknak és katonai családtagoknak.
Figyelemre méltó, hogy a robbantás helyszíne kevesebb mint egy kilométerre van attól a ponttól, ahol 2025 áprilisában Jaroszlav Moszkalik altábornagyot ölték meg hasonló autóbomba-robbantásban.
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