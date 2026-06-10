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Autóbomba robbant a katonai elit negyedében Moszkva mellett: újabb részletek derültek ki Putyin emberének likvidálásáról + videó

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Egy reggeli autóbomba-robbanás végzett Damir Davidovval, az orosz hadsereg egyik kulcsemberével, aki a frontvonalra tartó rakéta- és tüzérségi lőszerek szállítását irányította. A robbanás egy katonai személyzetnek fenntartott lakónegyedben történt, alig néhány száz méterre attól a helytől, ahol tavaly egy másik magas rangú tábornokot gyilkoltak meg hasonló módon. Ez egy újabb ukrán merénylet lehetett? Moszkva válaszára figyel a világ.

Kozma Zoltán
2026. 06. 10. 8:29
Robbanás történt Moszkva közelében (Fotó: AFP)
Robbanás történt Moszkva közelében (Fotó: AFP)
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Az Aviatorov negyed katonai személyzet és családjaik számára épült lakóövezet. Az apartmanokat az orosz védelmi minisztérium osztja ki nyugdíjas katonáknak, harci veteránoknak és katonai családtagoknak.

Figyelemre méltó, hogy a robbantás helyszíne kevesebb mint egy kilométerre van attól a ponttól, ahol 2025 áprilisában Jaroszlav Moszkalik altábornagyot ölték meg hasonló autóbomba-robbantásban.

A robbanás okai egyelőre tisztázatlanok. Az ukrán hatóságok egyelőre nem kommentálták az incidenst. Ukrajna korábban már célba vett orosz katonai vezetőket és más, a Moszkva-féle teljes körű invázióban érintett személyeket, de eddig semmilyen bizonyíték nem merült fel, amely Kijevhez kötné a balasihai robbantást.

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Pilhál György
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Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

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