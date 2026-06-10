Autóbomba robbant a katonai elit negyedében Moszkva mellett: újabb részletek derültek ki Putyin emberének likvidálásáról + videó

A robbanás okai egyelőre tisztázatlanok. Az ukrán hatóságok egyelőre nem kommentálták az incidenst. Ukrajna korábban már célba vett orosz katonai vezetőket és más, a Moszkva-féle teljes körű invázióban érintett személyeket, de eddig semmilyen bizonyíték nem merült fel, amely Kijevhez kötné a balasihai robbantást.