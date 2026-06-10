A Reuters összegzése alapján a Trump család a már korábban is alkalmazott üzleti modelljét ültette át a kriptovilágba: a Trump név erejére építve jelentős bevételeket realizált, miközben a projektek pénzügyi kockázatának döntő részét a befektetők viselték.
A Trump család kriptobirodalma 2,3 milliárd dollárt termelt – ugyanennyit bukhattak a befektetők
Alig vállalhatott pénzügyi kockázatot az amerikai elnök és családja, mégis mintegy 2,3 milliárd dolláros haszonra tehettek szert kriptovaluta-befektetéseiken keresztül. Ám a hírek szerint ezeken a tranzakciókon a külső befektetők ugyanekkora összeget bukhattak el. A Reuters több ezer oldalnyi vállalati dokumentum átvizsgálása alapján vont mérleget a Trump-birodalom legújabb pénztermelő gépezetének működéséről.
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