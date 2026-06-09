Közeleg a határidő, Magyar Péternek hamarosan színt kell vallania

Ez azonban már nem számított, a lényeg az volt, hogy sikerüljön elterelni a fókuszt a kormány előtt álló nehézségekről, az uniós tárgyalások súlyos következményeiről. Például arról, hogy pénteken hatályba lép a migrációs paktum, és ha akarjuk, ha nem, a szabályok a hazai jogba való átültetés nélkül is kötelező érvényűek.

Magyar Péter pedig – mint ahogyan az az Országgyűlés további menete során ki is derült – továbbra sem ad egyértelmű választ arra, támogatja-e az uniós migrációs paktumot.

Ennek kapcsán konzekvensen arról beszélt, hogy egyetlen illegális migráns sem fogja betenni a lábát Magyarországra, és valamilyen, egyelőre homályos tartalmú egyeztetést emlegetett a visegrádi négyek országaival, Giorgia Melonival és Ausztriával a migrációs szabályok szigorításáról.

A héten életbe lépő paktum lényege azonban pont az, hogy legalizálja az eddig illegálisnak tekintett bevándorlókat is azzal, hogy szétosztja a mindenhonnan érkező migránsokat a tagállamok között. Ezeket az embereket pedig vagy befogadjuk, vagy fizetnünk kell értük, mit a katonatisztnek.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)

