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Közeleg a határidő, Magyar Péternek hamarosan színt kell vallania

Amikor Magyar Péter szorult helyzetbe kerül, valóban úgy szokott viselkedni, mint a kutya, övön alul harap, rácsaholva mindenkire, aki csak a közelébe kerül.

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Haraszti Gyula
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európai bizottságursula von der leyengyermekvédelemMagyar Péter 2026. 06. 09. 4:59
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Ez azonban már nem számított, a lényeg az volt, hogy sikerüljön elterelni a fókuszt a kormány előtt álló nehézségekről, az uniós tárgyalások súlyos következményeiről. Például arról, hogy pénteken hatályba lép a migrációs paktum, és ha akarjuk, ha nem, a szabályok a hazai jogba való átültetés nélkül is kötelező érvényűek.

Magyar Péter pedig – mint ahogyan az az Országgyűlés további menete során ki is derült – továbbra sem ad egyértelmű választ arra, támogatja-e az uniós migrációs paktumot. 

Ennek kapcsán konzekvensen arról beszélt, hogy egyetlen illegális migráns sem fogja betenni a lábát Magyarországra, és valamilyen, egyelőre homályos tartalmú egyeztetést emlegetett a visegrádi négyek országaival, Giorgia Melonival és Ausztriával a migrációs szabályok szigorításáról.

A héten életbe lépő paktum lényege azonban pont az, hogy legalizálja az eddig illegálisnak tekintett bevándorlókat is azzal, hogy szétosztja a mindenhonnan érkező migránsokat a tagállamok között. Ezeket az embereket pedig vagy befogadjuk, vagy fizetnünk kell értük, mit a katonatisztnek.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Polyák Attila)
 

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