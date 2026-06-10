Az USA újabb légicsapásokat mért Iránra az Apache helikopter lelövése után, Irán több országot támadott + videó

Újabb amerikai légicsapások érték Iránt a lelőtt helikopter után

Az amerikai hadsereg légicsapásokat mért Iránra, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy Teherán lelőtt egy Apache helikoptert a Hormuzi-szorosban. A Reuters beszámolója szerint végül egy amerikai haditengerészeti drón mentette ki a lelőtt helikopter személyzetének tagjait. Az iráni állami média arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg megtámadta a Hormuzi-szorosban található Kesm szigetét, és megerősítették a találatot a szorosban található Sirik kikötővárosban. Robbanások hangjait hallották a közeli Bandar Abbasban, majd Jask megye környékén is. A kezdeti csapásokat követően Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt írta az X-en, hogy

az ország egyetlen támadást vagy fenyegetést sem hagy válasz nélkül.

Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has issued a fresh warning to the United States, saying Tehran will not leave any attack or threat unanswered. In a post on X, Araghchi claimed the US had chosen to test Iran’s resolve despite suffering defeats on the battlefield. He urged… pic.twitter.com/YUMQS0XCPc — India Today Global (@ITGGlobal) June 10, 2026

A CENTCOM „önvédelemnek” nevezte az Irán elleni csapást

Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának erői június 9-én önvédelmi csapásokat hajtottak végre Irán ellen a főparancsnok utasítására, válaszul arra, hogy előző nap lelőttek egy amerikai Apache harci helikoptert. A CENTCOM erői az iráni légvédelmet, földi irányítóállomásokat és megfigyelőradarokat támadták a Hormuzi-szoros közelében.

A precíziós csapásokat az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei hajtották végre.

Az amerikai erők továbbra is készen állnak arra, hogy megvédjék magukat az iráni agresszióval szemben – közölték.