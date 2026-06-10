Donald TrumpKuvaitIránCENTCOMhelikopterolajárKözel-KeletForradalmi Gárda

Az USA újabb légicsapásokat mért Iránra az Apache helikopter lelövése után, Irán több országot támadott + videó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Miután Irán lelőtt egy amerikai AH–64 Apache harci helikoptert a Hormuzi-szoros térségében, az Egyesült Államok megtorló légicsapásokat hajtott végre csaknem húsz iráni célpont ellen. A CENTCOM szerint a támadások az iráni légvédelmet és katonai irányító rendszereket vették célba. Teherán erre válaszul drón- és rakétatámadásokat hajtott végre amerikai érdekeltségek ellen Bahreinben, Jordániában és Kuvaitban. A gyors eszkaláció megrázta a piacokat is: az olaj ára meredeken emelkedni kezdett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 7:21
Az USA újabb légicsapásokat mért Iránra az Apache helikopter lelövése után Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb amerikai légicsapások érték Iránt a lelőtt helikopter után

Az amerikai hadsereg légicsapásokat mért Iránra, miután Donald Trump elnök bejelentette, hogy Teherán lelőtt egy Apache helikoptert a Hormuzi-szorosban. A Reuters beszámolója szerint végül egy amerikai haditengerészeti drón mentette ki a lelőtt helikopter személyzetének tagjait. Az iráni állami média arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg megtámadta a Hormuzi-szorosban található Kesm szigetét, és megerősítették a találatot a szorosban található Sirik kikötővárosban. Robbanások hangjait hallották a közeli Bandar Abbasban, majd Jask megye környékén is. A kezdeti csapásokat követően Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter azt írta az X-en, hogy 

az ország egyetlen támadást vagy fenyegetést sem hagy válasz nélkül.

A CENTCOM „önvédelemnek” nevezte az Irán elleni csapást

Az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának erői június 9-én önvédelmi csapásokat hajtottak végre Irán ellen a főparancsnok utasítására, válaszul arra, hogy előző nap lelőttek egy amerikai Apache harci helikoptert. A CENTCOM erői az iráni légvédelmet, földi irányítóállomásokat és megfigyelőradarokat támadták a Hormuzi-szoros közelében. 

A precíziós csapásokat az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei hajtották végre. 

Az amerikai erők továbbra is készen állnak arra, hogy megvédjék magukat az iráni agresszióval szemben – közölték.

Irán azt állítja, hogy megtámadta az amerikai ötödik flottát Bahreinben

Az Iráni Forradalmi Gárda drónokkal támadta meg az amerikai Ötödik Flottát Bahreinben, és az iráni média „súlyosabb válaszlépésekkel” fenyegetőzött, ha a harcok folytatódnak. A bahreini belügyminisztérium közölte, hogy felszólították a lakosságot, hogy menjenek biztonságos helyre. Később közölték, hogy a légvédelem visszaverte az iráni támadásokat.

Irán rakétákkal célba vette az amerikaiak jordániai bázisát

Az iráni Forradalmi Gárda rakétatámadást indított az Egyesült Államok jordániai al-Azrak bázisa ellen. Az iráni média szerint a négy célpont között volt az F–35-ös hangárok területe, valamint a bázis parancsnoki és irányítóközpontja is.

Hagyd el a környékünket, ha biztonságban akarsz lenni

Irán külügyminisztere a közösségi médiában azt írta, hogy az Egyesült Államoknak el kell hagynia a régiót.

Irán célba vette az amerikai légibázist Kuvaitban

A kuvaiti hadsereg bejelentette, hogy légvédelmi rendszerei ellenséges légi célpontokat támadnak, és felszólította a lakosságot, hogy tartsák be a biztonsági utasításokat. 

Az Iráni Forradalmi Gárda állítása szerint drónokkal támadták meg a kuvaiti Ali al-Szálem bázist.

Jordánia öt iráni rakétát fogott el

A jordániai fegyveres erők bejelentették, hogy elfogtak és lelőttek öt, Iránból az al-Azrak térség felé indított rakétát. Az elfogó műveletből származó törmelékek jordániai területre hullottak, de személyi sérülést vagy anyagi kárt nem okoztak.

Zuhannak az ázsiai részvények, emelkedik az olaj

Az ázsiai tőzsdék estek, az olajárak meredeken emelkedni kezdtek a csapások után. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu