Rejtélyes körülmények között zuhant le egy amerikai harci helikopter a Hormuzi-szorosnál

A helikopter akkor zuhant le, amikor újra kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. Az elmúlt napokban Izrael és Irán katonai csapásokat mért egymásra, majd visszafogta a hadműveleteket, miközben továbbra is bizonytalan a térség biztonsági helyzete.

Donald Trump amerikai elnök kedden megerősítette, hogy a személyzet tagjai nem sérültek meg súlyosan. További részleteket nem közölt, de jelezte, hogy hamarosan hivatalos jelentés készül az esetről.

Az Apache helikopterek az amerikai hadsereg legfontosabb harci eszközei közé tartoznak a térségben. Az Egyesült Államok Apache-okkal, MQ–9 Reaper drónokkal, valamint F/A–18-as és F–35-ös harci repülőgépekkel próbálja fenntartani jelenlétét a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban.

A konfliktus február végi kiéleződése óta Irán mintegy harminc amerikai Reaper drónt lőtt le, és több amerikai harci repülőgép is megsemmisült harci cselekmények során. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Apache ellenséges tevékenység miatt zuhant le, ez lenne az első ilyen típusú veszteség a jelenlegi konfliktusban.