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Rejtélyes körülmények között zuhant le egy amerikai harci helikopter a Hormuzi-szorosnál

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Ellenséges támadás, műszaki hiba vagy valami egészen más állhat a háttérben? Lezuhant egy amerikai AH–64 Apache harci helikopter a Hormuzi-szoros közelében, a világ egyik legfontosabb stratégiai tengeri útvonalán, ahol az Egyesült Államok és Irán hónapok óta szemben áll egymással. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, a történtek okát még vizsgálják.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 9:06
Hajók a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)
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A helikopter akkor zuhant le, amikor újra kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten. Az elmúlt napokban Izrael és Irán katonai csapásokat mért egymásra, majd visszafogta a hadműveleteket, miközben továbbra is bizonytalan a térség biztonsági helyzete.

Donald Trump amerikai elnök kedden megerősítette, hogy a személyzet tagjai nem sérültek meg súlyosan. További részleteket nem közölt, de jelezte, hogy hamarosan hivatalos jelentés készül az esetről.

Az Apache helikopterek az amerikai hadsereg legfontosabb harci eszközei közé tartoznak a térségben. Az Egyesült Államok Apache-okkal, MQ–9 Reaper drónokkal, valamint F/A–18-as és F–35-ös harci repülőgépekkel próbálja fenntartani jelenlétét a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szorosban.

A konfliktus február végi kiéleződése óta Irán mintegy harminc amerikai Reaper drónt lőtt le, és több amerikai harci repülőgép is megsemmisült harci cselekmények során. Amennyiben bebizonyosodik, hogy az Apache ellenséges tevékenység miatt zuhant le, ez lenne az első ilyen típusú veszteség a jelenlegi konfliktusban.

A Hellfire rakétákkal felszerelt Apache helikopterek rendszeresen járőröznek a Hormuzi-szoros térségében. Feladatuk a kereskedelmi hajóforgalom védelme, a drónfenyegetések elhárítása és az esetleges támadások megelőzése. Az elmúlt hónapokban az amerikai gépek egyre közelebb repültek az Irán által ellenőrzött területekhez és szigetekhez.

Az Egyesült Államok és Irán között a szoros használata miatt is éles a feszültség. Washington szerint Teherán akadályozza a nemzetközi hajóforgalmat, ezért az amerikai haditengerészet április óta több mint száz hajót fordított vissza, amelyek iráni kikötők felé tartottak vagy onnan érkeztek. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, ezért minden katonai incidens kiemelt figyelmet kap. 

A baleset idején továbbra is feszült volt a helyzet a térségben. Donald Trump amerikai elnök a napokban egyértelmű üzenetet küldött Benjamin Netanjahunak: egy újabb háborús eszkaláció esetén Izrael könnyen magára maradhat Iránnal szemben. Az amerikai elnök szerint a tűzszüneti tárgyalások elérhető közelségbe kerültek, ezért arra kérte az izraeli kormányfőt, hogy tartózkodjon a konfliktus további kiszélesítésétől.

 

Borítókép: Hajók a Hormuzi-szorosban (Fotó: AFP)

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