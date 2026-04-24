Üzemanyaghiány és sorra törölt repülőjáratok – az első jelek megmutatkoztak, soha nem látott válság közelít

A Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója szerint soha nem látott energiaválság jöhet

Fotó: AFP

A történelem legnagyobb energiabiztonsági fenyegetésével állunk szemben

– mondta az ügyvezető. Az iráni háború okozta energiapiaci sokk megbénította a világgazdaságot, ez már egyértelműen megmutatkozik az üzemanyagárakban, de egyre inkább érzékelhető azok számára is, akik nyaralást terveznek. A Lufthansa idén 20 ezer járatot törölt, míg más légitársaságok, például a United Airlines akár 20 százalékkal is megemelték a jegyárakat a kerozinhiány miatt.

Miközben a tűzszünetet kedden határozatlan időre meghosszabbította Donald Trump, a Hormuzi-szorosban kialakult kettős blokád, amely keretében sem Irán, sem az Egyesült Államok nem engedi át a hajókat, magasan tartja az olajárakat.

Irán szerdán három hajóra nyitott tüzet a Hormuzi-szorosban, ráadásul a Pentagon tájékoztatása szerint a tengeri hajózási útvonalon telepített aknák eltávolítása akár hat hónapot is igénybe vehet.