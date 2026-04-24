London és Párizs szigorít a La Manche csatornánál

London hatalmas összeget fizet Franciaországnak a határellenőrzés megerősítésére
Az együttműködés alapját a 2018-ban aláírt Sandhurst-szerződés adja, amelyet most további három évvel hosszabbítanak meg.
A megállapodás lényege, hogy London pénzügyi támogatással segíti a francia határvédelmi intézkedéseket.
Az új csomag keretében az Egyesült Királyság akár 660 millió fontot is biztosíthat Franciaországnak. Ennek egy része azonban feltételekhez kötött: ha nem csökken az illegális átkelések száma, London egy év után visszatarthat bizonyos összegeket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!