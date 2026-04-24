London és Párizs szigorít a La Manche csatornánál

A migráció visszaszorítása érdekében az Egyesült Királyság és Franciaország megállapodott egy átfogó határvédelmi együttműködésről, amelynek célja az illegális átkelések megfékezése a La Manche csatornán.

Forrás: Brussels Signal2026. 04. 24. 1:02
Migránsok próbálnak átkelni a La Manche csatornán Fotó: Sameer Al-Doumy Forrás: AFP
London hatalmas összeget fizet Franciaországnak a határellenőrzés megerősítésére

Az együttműködés alapját a 2018-ban aláírt Sandhurst-szerződés adja, amelyet most további három évvel hosszabbítanak meg. 

A megállapodás lényege, hogy London pénzügyi támogatással segíti a francia határvédelmi intézkedéseket.

Az új csomag keretében az Egyesült Királyság akár 660 millió fontot is biztosíthat Franciaországnak. Ennek egy része azonban feltételekhez kötött: ha nem csökken az illegális átkelések száma, London egy év után visszatarthat bizonyos összegeket.

Francia rendőrök járőröznek a Gravlelines strandon napkeltekor, hogy megakadályozzák a migránsok átkelését a La Manche csatornán (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

A La Manche csatorna a migránsok kedvelt útvonala

A forrásokból megerősítik az észak-franciaországi partvidék védelmét: növelik az ellenőrzést végző rendőrök számát, fejlesztik a megfigyelési rendszereket, és új eszközöket – például drónokat és helikoptereket – vetnek be az embercsempész-hálózatok ellen. 

A szigorítás hátterében az áll, hogy tovább nőtt az illegális átkelések száma: 2025-ben több mint 41 ezer migráns kelt át kis csónakokkal a veszélyes tengeri útvonalon.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint a két ország együttműködése már eddig is eredményeket hozott, de egyetértés van abban, hogy további lépésekre van szükség a helyzet kezelése érdekében. A mostani megállapodás célja egyértelmű: hatékonyabban fellépni az illegális migráció és az embercsempészet ellen, valamint visszaszerezni az ellenőrzést Európa egyik legforgalmasabb határszakaszán.

