London és Párizs szigorít a La Manche csatornánál

Francia rendőrök járőröznek a Gravlelines strandon napkeltekor, hogy megakadályozzák a migránsok átkelését a La Manche csatornán (Fotó: AFP/Sameer Al-Doumy)

A La Manche csatorna a migránsok kedvelt útvonala

A forrásokból megerősítik az észak-franciaországi partvidék védelmét: növelik az ellenőrzést végző rendőrök számát, fejlesztik a megfigyelési rendszereket, és új eszközöket – például drónokat és helikoptereket – vetnek be az embercsempész-hálózatok ellen.

A szigorítás hátterében az áll, hogy tovább nőtt az illegális átkelések száma: 2025-ben több mint 41 ezer migráns kelt át kis csónakokkal a veszélyes tengeri útvonalon.

Keir Starmer brit miniszterelnök szerint a két ország együttműködése már eddig is eredményeket hozott, de egyetértés van abban, hogy további lépésekre van szükség a helyzet kezelése érdekében. A mostani megállapodás célja egyértelmű: hatékonyabban fellépni az illegális migráció és az embercsempészet ellen, valamint visszaszerezni az ellenőrzést Európa egyik legforgalmasabb határszakaszán.