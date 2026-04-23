Vérlázító kettős mérce: csak a magyar gyermekvédelmi törvény szúrja az uniós bürokraták szemét?

A tagállami hatáskör és az uniós jog elsőbbsége

Arra a kérdésre, hogy hol húzódik a határ a tagállami hatáskör és az uniós jog elsőbbsége között az ilyen érzékeny társadalmi kérdésekben, ifj. Lomnici Zoltán elmondta: a tagállami hatáskör és az uniós jog elsőbbsége közötti határ ezekben az érzékeny társadalmi kérdésekben különösen nehezen húzható meg. Rámutatott, hogy a családjog, az oktatás, az erkölcs- és a gyermekvédelem hagyományosan tagállami kompetenciába tartozik, amit részben az EUSZ 4. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti identitás tiszteletben tartásának elve is véd. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy

amennyiben a tagállam ezen területeken olyan szabályozást alkot, amely az egységes piac szabadságait vagy az uniós alapjogokat érinti, az uniós kontroll automatikusan megjelenik.

A szakértő ezzel összefüggésben arra is kitért, hogy az Emberi Jogok Európai Bíróságának Handyside kontra Egyesült Királyság ügyben kialakított gyakorlata fontos ellenpontot jelent. Mint mondta, Strasbourg kifejezetten kimondta, hogy erkölcsvédelmi kérdésekben a tagállamok széles mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek, mivel nincs egységes európai erkölcsi standard. Hozzátette, hogy a mostani ítélet ezzel szemben szűkebb tagállami mozgásteret enged, ezért sokan ezt centralizáló, a nemzeti autonómiát szűkítő jogértelmezésként értelmezik.

Az Alapjogi charta 24. cikke a gyermekek védelmét önálló alapjogi értékként ismeri el Fotó: AFP

Veszélyben a szuverenitásunk?

Az alkotmányjogászt arról is kérdeztük, tekinthető-e ez az ítélet a magyar jogalkotási szuverenitás korlátozásának. Ifj. Lomnici Zoltán erre reagálva úgy fogalmazott, hogy az ítélet mindezek miatt valóban értelmezhető a magyar jogalkotási szuverenitás korlátozásaként, még akkor is, ha formálisan az uniós tagságból fakadó kötelezettségek érvényesítéséről van szó. Kifejtette, hogy az EUMSZ 260. cikk (1) bekezdése alapján a tagállam köteles a jogsértést megszüntetni, tehát a vitatott rendelkezések módosítása vagy hatályon kívül helyezése jogi kötelezettség.

Ugyanakkor hangsúlyozta: ez nem jelent automatikus felhatalmazást a teljes gyermekvédelmi rendszer lebontására,

mivel az alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése továbbra is alkotmányos kötelezettségként írja elő a gyermekek védelmét. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az alaptörvény S) cikk (2) bekezdése alapján kétharmados parlamenti többséggel maga az alkotmányos védelem is módosítható, így egy új politikai többség akár ezt a védelmi szintet is átírhatja.

Ez az a pont, ahol a jogi végrehajtás és a politikai szándék elválik egymástól, és ahol a legnagyobb alkotmányossági aggály felmerül

– szögezte le. Ifj. Lomnici Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti szuverenitás védelméről szóló 2023. évi LXXXVIII. törvény megerősíti ezt a megközelítést, mivel a magyar jogrend a nemzeti szuverenitás és az alkotmányos önazonosság védelmét önálló állami feladatként kezeli. Kifejtette, hogy a törvény preambuluma és 1. §-a alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal kifejezetten az alkotmányos önazonosság és Magyarország szuverenitásának védelmére jött létre. Hozzátette: